Antalya Kültür Sanat’tan Yeni Sezonda Üç Sergi Birden

Antalya Ticaret Odası (ATSO) Vakfı bünyesindeki Antalya Kültür Sanat’ın geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen 2019 güz sezonu, ‘yeni/başka’ dünya tasavvurlarını yapıtlarına yansıtan üç sanatçının sergisiyle başladı.

Antalya Ticaret Odası (ATSO) Vakfı bünyesindeki Antalya Kültür Sanat’ın geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen 2019 güz sezonu, ‘yeni/başka’ dünya tasavvurlarını yapıtlarına yansıtan üç sanatçının sergisiyle başladı. Sergide Elvan Alpay’ın “Cennet Uzaklarda Bir Vaat mi?”, Tayfun Erdoğmuş‘un “Yeni Dünya Katmanları” ve Melek Mazıcı’nın “Şeffaf Yansımalar” başlıklı sergilerini sanatsever 1 Aralık’a kadar gezebilecekler.

Galeri Nev İstanbul işbirliği hazırlanan sergilerde sanatçılar, kendi “yeni / başka dünya tasavvurları”nı yapıtlarıyla ifade ederken, AKS, yaşamakta olduğumuz iklim krizine karşı “yeni / başka dünyalar tasavvur etmeli ve yaşama biçimlerimizi değiştirmeliyiz” fikrini bütün sezon etkinliklerinin ana eksenine yerleştirerek farkındalığa katkı yapmayı amaçlıyor. Koyu Yeşil Belgeselleri kuşağı ağaç ve ormanı, AKS’ta Sinema distopya filmlerini merkeze alırken çocuk ve yetişkinler için iklim krizi farkındalığını artıracak atölyeler planlanıyor.

“Kendimizi ancak kendimiz iyileştirebiliriz.”

Sergi açılışında Antalyalı sanatseverlerle bir araya gelen ressam Elvan Alpay, ‘Cennet Uzaklar da Bir Vaat mi?’ başlıklı sergisi ile ilgili olarak şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi AKS’de sergilenen eserlerim daha evvel Galeri Nev’de “Oyun Bitti/ Hadi Oynayalım’ başlıklı sergimde yer alan eserlerden oluşuyor. Bu sergide “oyun bitti” vurgusu yapmam, kendimizi ancak kendimizin iyileştirebileceğine dikkat çekmekti. Eğer iyi olma durumunu bir cennet olarak algılıyorsak, bu güç bizde, özümüzde ama, ancak ve ancak doğayla bir ilişki, bir bütünlük içinde olabilirsek mümkün. Doğadan kopan insanın ne yaparsa yapsın iyi olma şansı olmuyor.”

“Durarak bakmak bizim vicdanımızı harekete geçiriyor.”

Eserlerini kurutulmuş yaprak, çiçek gibi organik “natürmort” malzemeleri doğadaki hallerinin aksine, organize bir biçimde kurgulayarak kompozisyonlar yaratan Tayfun Erdoğmuş da eserlerinin yaratım sürecinin sabır istediğini belirterek şunları söyledi: “Hızla geçen bir zaman var. Varlık ve zaman ilişkimiz değişti. Var olmamız artık bu zamanın hızıyla ilgili dolayısıyla birçok şeye durup bakamıyoruz. Birçok şeyi hissedemiyoruz, algılayamıyoruz. Benim oldukça uzun sayılabilecek sürede ortaya çıkardığım eserlerime bakan kişilerin de ona bu zamanı vermesini, durarak bakmasını, düşünmesini isterim. Çünkü durarak bakmak bizim vicdanımızı harekete geçiriyor.”

AKS’nin açıldığı günden bu yana Antalya’nın kültür-sanat iklime çok şey kattığını ifade eden ATSO Başkanı Davut Çetin, “AKS, 4 yıl önce Antalya’nın kültür-sanat yaşamına katkı sunmaya başladı. 4 yılda uzun soluklu 16 sergi açıldı, 80 bine yakın ziyaretçimiz oldu. Çocuklarımıza yönelik sanat atölyelerimize katılım ise her geçen yıl katlanarak arttı. Sanatı çocuklarımıza, gençlerimize sevdirerek yaygınlaştırma çabası gösteriyoruz. Yeni sezona üç ayrı salonda üç ayrı sanatçının sergilerinin açılışıyla başladık. Bu sergilerle ilgili olarak hem yetişkinlere hem de çocuk ve gençlere yönelik atölye çalışmalarımız da olacak” dedi.

Sergi 1 Aralık 2019 tarihine kadar gezilebilecek.

Seher Özen Karadeniz