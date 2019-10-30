Öykülerinizi Yayınlıyoruz

Okumanın yanında yazmaya da sıra geldiğini düşünüyorsanız, haydi eller klavyeye!

Sizlerden gelecek öyküleri Kasım ayı itibariyle her hafta ‪MartiDergisi.com‬’da yayınlamaya başlayacağız. Böylelikle yazılarınızın tüm dünyaya ulaşmasını hedefliyoruz.

Martı Dergisi, anlatacak ve paylaşacak konuları olan gönüllü bir ekip tarafından hazırlanan, çok yazarlı bir dergidir. 2010’da bir e-dergi olarak başlayıp Mayıs 2015’te yaşamına blog dergi, “yeni medya ürünü” olarak devam eden Martı Dergisi, sosyal medyada, Facebook ve Twitter’da paylaşılıyor ve takip ediliyor. Daha anlamlı ve mutlu bir yaşam için, sürekli ve bütünsel gelişim adına iyi ve olumlu içerik üretiyoruz.

Yazacağınız öyküler yaşamın içerisindeki, her olay, durum, olgu, kavram üzerine olabilir. İstediğiniz konuya odaklanabilir, dilediğiniz kurgu çeşidini seçebilirsiniz. Öyküleriniz en az 250 kelimeden oluşmalıdır. Kelime sayısı için bir üst limit yoktur.

Öykülerinizi “PinarAlpay@kitapilesohbet .com” adresine Word dosyası olarak iletebilirsiniz. Yazılarınız editör kontrolünden geçtikten sonra, yayın ekibinin uygun görmesi durumunda, adınız soyadınız ile birlikte sitemizde yayınlanacaktır. Öykülerinizin sonuna tam adınızı yazmayı unutmayınız.

Öykü yollamanız için herhangi bir sayı sınırlamamız yoktur. Genel şartları sağladığı müddetçe bütün öyküleriniz değerlendirmeye alınacaktır. Öykü gönderen herkes, yazılarından ötürü ikinci veya üçüncü taraflarla ilgili herhangi bir telif hakkı sorunu doğması halinde sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

Sitemizde yayınlanan öyküler, yazılı ve görsel çeşitli başka mecralarda da yayınlanabilir. Yazarlar bu şekilde öykülerinin kullanım iznini, ‪martidergisi.com‬’a ve ‪martidergisi.com‬’un izin vereceği üçüncü kişilere vermeyi otomatik olarak kabul etmiş olurlar.

#martıdergisi #iyihaber #edebiyatvar #öyküleriniziyayınlıyoruz

#öykü

#yeniçağdergisi

#onlinedergi