Kültür Sanat ve Etkinlik Ajandası

Dirmit, Ankara’da

Latife Tekin‘in ‘Sevgili Arsız Ölüm’ romanından uyarlanan “Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit” 9 Ocak’ta Ankara Cer Modern’de izlenebilir. Hakan Emre Ünal’ın uyarladığı ve yönettiği Nezaket Erden’in oynadığı tek kişilik oyunda, köyden şehre göç eden kalabalık bir ailenin şehirle mücadelesini ailenin en küçük kızı Dirmit’in gözünden dinliyoruz. Tek perdelik oyun 85 dakika sürüyor.

Cer Modern: Altınsoy Cad. No:3 Sıhhıye, https://www.cermodern.org

Büyük gözaltı İzmir’de

İngiliz yazar George Orwell’in 1949 yılında yayınlanan ve kısa sürede kült mertebesine erişmiş eseri 1984, 10 Ocak’ta İzmir’de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda izlenebilir. Rutkay Aziz, Taner Barlas, Ekin Aksu, Özcan Alpar, Levend Yılmaz, Aytaç Öztuna, Hüseyin Demir, Hüseyin Uçurtma’nın rol aldığı distopik oyun, Dünya Perdecileri aracılığıyla tiyatro sahnesinde tekrar hayat bulup seyircisiyle buluşuyor. 1984, ”Büyük Birader”, ”Düşünce Polisi”, ”101 Numaralı Oda”, 2+2=5” gibi çeşitli terminolojileri ve kavramları günümüz lugatine dahil etmiştir.

Suat Taşer Tiyatrosu: Bostanlı Mahallesi, Hasan Ali Yücel Blv. Karşıyaka/İzmir Telefon: (0232) 362 61 61

Alev Ebüzziya Siesbye Galeri Nev İstanbul’da

Seramik sanatçısı Alev Ebüzziya Siesbye, yeni işlerini Galeri Nev İstanbul’da sergiliyor. Son sergisini 2012’de açan sanatçı, altı yıl aradan sonra yeniden İstan­bullu izleyicilerin karşısına çıkıyor. Alev Ebüzziya Siesbye, 1987’den beri Türkiye’de düzenli olarak eserlerini sergiliyor. 2001 yılın­da, sanatçının önce Kopenhag Kunstindustrimuseet’de, daha sonra ise İstanbul İslam Eser­leri Müzesi’nde retrospektif sergileri düzenlenmiş ve sanatseverler Alev Ebüzziya Siesbye’nin 1964-2000 yılları arasında gerçekleştirdiği eserleri toplu halde görme imkânı bulmuşlardı. Sanatçı bu sergisinde ise, öncekilerden farklı olarak sadece kırmızı ve sarının farklı tonlarıyla oluşturduğu sırlarla karşımıza çıkıyor ve kendisinden görmeye alıştığımız formlarda 19 eserini sergiliyor. 12 Ocak 2019 tarihine kadar görülebilecek olan sergi sanatla zanaatı bir araya ge­tiren geleneğiyle 335 yılı geride bırakan Gaggenau tarafından destekleniyor.

Üç başlıklı sergi

İstanbul’un önde gelen dinamik güncel sanat galerilerinden biri olan Anna Laudel Contemporary, sezona farklı malzeme ve tekniklerle çalışan üç sanatçının işlerini sergileyerek devam ediyor. Galeri, temsil ettiği sanatçılardan Ekin Su Koç ’un Hiçbir Yerde Mutlu, Tuğçe Diri ’nin Bir Başka Dünya ve Tülay İçöz ’ün Var-oluş Halleri başlıklı sergilerinin açılışı gerçekleşti. Çalışmalarında, göç ve kimlik; geleneksel kültürel altyapı ile güncel üretim pratikleri arasındaki bağ; varoluş süreci ve evren gibi farklı temaların yer aldığı üç farklı sanatçının kişisel sergisi 6 Ocak 2019 tarihine kadar Anna Laudel Contemporary ’de görülebilir.

https://annalaudel.gallery

Adres: Bankalar Caddesi 10 Karaköy, Beyoğlu

Eren Eyüboğlu: Yaşamı ve İşleri

CerModern Eren Eyüboğlu’nun şimdiye kadar açılmış en kapsamlı sergisi olan ‘‘Eren Eyüboğlu –Yaşamı ve İşleri sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi 10 Mart tarihine kadar CerModern Ana Galerisi’nde ziyaret edilebilecek. Küratörlüğünü CerModern Sanat Programları Yönetmeni Zihni Tümer’in üstlendiği sergide sanatçının 1930’ların Paris’inden 1980’lerin İstanbul’una geçirdiği değişimlere şahit olmak mümkün. Sergide sanatçıya ait seramik, karakalem, yağlıboya, suluboya ve guaj boya eserlerin yanı sıra eskizler ve özel fotoğraflar da sergilenecek.

Cer Modern: Altınsoy Cad. No:3 Sıhhıye, https://www.cermodern.org

Kaçırılmaması gereken bir oyun: Jacques ile Efendisi

Milan Kundera, Diderot’nun “Kaderci Jacques ve Efendisi” romanını “ardan ve otosansürden azade bir özgürlük ve duyguların ardına saklanmayan bir patlama” olarak tanımlıyor. “Jacques ile Efendisi”, üç farklı aşk öyküsünden hareketle yerleşik ahlâk değerlerini sorgularken, dostluğu, güveni, kıskançlığı, nefreti de sorguluyor. Akıl ve duyguyu tartıya koyuyor, tartının hangi tarafının ağır geldiğini seyircinin algısına bırakıyor. Soylular ve köylüler, efendiler ve uşaklar arasında gezerken dünyanın aldatma ve aldanmalar, gerçekler ve yalanlar, güven ve hıyanet arasındaki ince çizgi üzerinde durduğunu hatırlatıyor. Ragıp Ertuğrul’un yönettiği oyunda Cem Baza, Serhan Süsler, Zeynep Erkekli, Umut Demirdelen, Ayşegül Yalçıner, Ali Yalçıner, Halit Barış Öncü, Erce Ahmet Kardaş, Fulden Obiz oynuyor. 12 Ocak’ta Pulchérie sahnede izlenebilir. Ajandanıza görülmek üzere mutlaka kaydedin…

Adres: Çukurluçeşme sok. no 7 Küçükparmakkapı BEYOĞLU

Yeni Yıla Merhaba

Piyanist Gizem Alkan ve Zeynep Ülbegi dört el piyano repertuvarından derlenen zengin bir program ile ocak ayının ilk konserinde 5 Ocak akşamı Ankara’da Mozarthaus’ta sanatseverler ile buluşacaklar.

Adres: Çankaya Mahallesi, Nilgün Sk. 14/2, 06680 Çankaya/Ankara http://www.mozart-haus.com/tr/

Müjdat Gezen’den Eyvallah, İzmir’de

Müjdat Gezen’in yazıp yönettiği Eyvallah oyunu 22 Ocak’ta İzmir’de seyirciyle buluşuyor. Danslı müzikli acıklı güldürü olarak nitelenen Eyvallah’ta “Müjdat Gezen’in doğumuyla başlanan yaşamından kesitleri alt komşusu 93 yaşındaki Fuat abisi anlatıyor. “7 Kocalı Hürmüz” ve “Şarkılar Seni Söyler” müzikallerini izleyemeyenlere armağan olarak dört dans ve şarkı sunuluyor. Yerli yapımla Atatürk Halogramı var. Gezen iki de şarkı söylüyor. Biri Nazım’dan “Bugün Pazar” diğeri “Rüşvet”. Rüşvetin ne kadar güzel bir şey olduğu anlatılıyor ve özellikle kahvaltılarda yenildiğinde çok daha yararlı olduğu anlatılıyor.”

Pilevneli Mecidiyeköy’de dev sergi

Pilevneli Dolapdere’nin açılışının üzerinden henüz sadece bir yıl kadar geçmiş olmasına rağmen, yepyeni bir mekanla sanatseverlerle buluşuyor. Yaklaşık 4000 metrekarelik devasa bir sergileme alanına sahip olan PİLEVNELİ Mecidiyeköy, Mecidiyeköy Likör Fabrikası’nın yerinde, şimdiye kadar hiç yapılmamış boyut ve İçerikte bir sergiye ev sahipliği yapıyor. “Fabrika’da: 10 Sanatçı / 10 Bireysel Pratik” adlı sergi 10 sanatçının kişisel sanat pratiğini gözler önüne serdiği işlerin toplamından oluşuyor. Ölçeği, çeşitliliği, seçkisi ve içerik zenginliği ile alışılagelmiş bir sanat galerisi sunumunun çok ötesinde bir yere konumlanan “Fabrika’da: 10 sanatçı / 10 Bireysel Pratik” adlı sergide yer alan sanatçılarsa Refik Anadol, Hans Op de Beeck, Daniel Firman, Arik Levy, Tony Matelli, Ida Tursic&Wilfried Mille, Youssef Nabil, Şener Özmen, Jean Pigozzi ve Erdoğan Zümrütoğlu. Sergi 27 Ocak’a kadar izlenebilir.

www.pilevneli.com

Adres: Büyükdere Cad. No: 76 Mecidiyeköy.

Rus avangardı akımı Sakıp sabancı Müzesi’nde

Rus avangardı akımının Türkiye’deki en kapsamlı sergisi olan, “Rus Avangardı: Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek” sergisi Sabancı Holding’in katkılarıyla S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi’nde izlenebilir. Rus avangard sanatını kapsamlı bir seçkiyle ziyaretçileriyle buluşturan sergi sergi, 1 Nisan 2019’a kadar devam edecek. Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer ile Selanik Devlet Çağdaş Sanat Müzesi- Costakis Koleksiyonu Müdürü Dr. Maria Tsantsanoglou’nun eş küratörlüğünde gerçekleştirilen sergi, Costakis Koleksiyonu’nun yanı sıra Moskova’daki Tüm-Rusya Dekoratif Sanatlar Müzesi ve Multimedya Sanat Müzesi ile Avrupa’nın önde gelen özel koleksiyonlarından seçilen 513 eserle, Türkiye’de ilk defa bir arada sunulan Rus Avangardı’nın sanat tarihindeki zengin yerine ışık tutuyor. “Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek” sergisi, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanan dramatik değişikliklerin ve radikal yeniliklerin zemin sağladığı entelektüel ve artistik gelişmelerin, sadece Rus sanatsal kültüründe değil, dünya sanat tarihindeki etkilerine de ayna tutan bir sergileme anlayışıyla kurgulandı. Sergi, 1900’lerin başından itibaren hayatı dönüştürecek bir güç olarak sanatı öne süren Rus avangard sanatçılarının bu dönemde gerçekleştirdiği çığır açıcı işlerinin yanı sıra 1917 Ekim Devrimi’nin sağladığı yenilikçi atmosferde, yeni rejimin de desteğiyle hayata geçirdikleri toplumsal tasarılarını ve heyecanla düşledikleri geleceğin geniş sınırlarını gözler önüne seriyor.

Ayşe Dural