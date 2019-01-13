14 Ocak Haftası Kültür Sanat ve Etkinlik Ajandası

Rehberli Sergi Turu

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta süren “Şiir Her Yerdedir – İlhan Berk 100 Yaşında” ve “Tombak: Altından Süzülen Zarafet” sergileri dolayısıyla düzenlenen rehberli sergi turlarında ziyaretçiler, galeri ve müze yöneticilerinin eşliğinde sergileri gezme olanağı bulacaklar. Önce Osmanlı dönemi tombak ustalarının ellerinden çıkan eserlerin ardında yatan ilginç hikâyeleri dinleyecekler, ardından İlhan Berk’in çok katmanlı ve çok bileşenli dünyasına yepyeni bir gözle bakacaklar. 18 Ocak saat 17.00-17.50 arasındaki etkinlik ücretsiz. Katılım için http://sanat.ykykultur.com.tr sayfasındaki etkinlikler sayfasındaki rezervasyon bölümünü tıklamak yeterli. Rehberli turlar 20 kişiyle sınırlı olduğunu da hatırlatalım…

Buluşma yeri: Yapı Kredi Kültür Sanat 1. Kat (Müze katı) girişi

Adres: Yapı Kredi Kültür Sanat, İstiklal Caddesi No: 161, Beyoğlu

İstanbul’da yeni bir kitap fuarı

Türkiye’nin önde gelen yayınevleri ve yazarlarını bir araya getirecek olan ve Yeni Nesil Kitap Fuarı olarak nitelen kitap fuarı 20 Ocak’ a kadar Zorlu PSM’de gezilebilir. Girişin ücretli olduğu fuarda imza günleri, söyleşiler gibi 160 ekinlik ziyaretçileri bekliyor. İlber Ortaylı, Ahmet Ümit, Ayşe Kulin, Ataol Behramoğlu, Kahraman Tazeoğlu, İpek Çalışlar, Müfit Can Saçıntı, Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Mavisel Yener, Işık Öğütçü, Cemalnur Sargut, Emel Başdoğan, Serdar Aksu, Sevinç Erbulak, Murat Gürsoy, Sevil Atasoy, Sinan Canan, Meltem Şarkışlalı, Sinan Akyüz, Barış Muslu gibi çok sayıda isim de fuarda imza günleri ve söyleşilerle okuyucularla buluşacak. Teknoloji ile kitapseverleri buluşturarak okumaya teşvik etmeyi hedefleyen Yeni Nesil Kitap Fuarı gençlere yenilikler dünyasının kapılarını açma iddiasında. QR teknolojisiyle görme engelliler de istedikleri standa rahatlıkla ulaşabilecek ve fuarı diledikleri gibi gezebilecekleri Yeni Nesil Kitap Fuarı gençler, ders arasında ya da hafta sonunda rahatlıkla fuar alanına gelip önemli yazarlarıyla buluşabilecekler ve keyifli bir fuar ortamında kitaplarını imzalatabilecekler.

Anne Frank Çanakkale’de

“Anne Frank – Günümüz için bir Tarih” sergisi Çanakkale Kent Müzesi’nde 31 Ocak’a kadar ziyaret edilebilir. Sergide Anne Frank’ın hatıra defterinden yapılan alıntılar ve Frank ailesinin fotoğrafları, ziyaretçilere bu trajik öyküyü anlamalarında rehberlik ediyor. Sergi, ön yargı, ırkçılık, aşırı milliyetçilik, zulüm, direniş, insan hakları ve demokrasi gibi temaları kişisel öyküler ve görgü tanıklıkları üzerinden aktarıyor. Bu çerçevede orta ve lise öğrencileri ile gençler için zengin bir ders materyali niteliği taşıyan sergi, aynı zamanda yetişkinlere de hitap eden bir içeriğe sahip. Birçok Avrupa ülkesinde de sergilenen sergiyi bugüne kadar 10 milyondan fazla kişi ziyaret etti. Sergi kapsamında ayrıca Işıl Demirel’in konuşmacı olarak katılacağı Üzerinden II. Dünya Savaşı’nı Anlamak konulu bir sohbet de 30 Ocak’ta saat 18.00’de Çanakkale Kent Müzesi Toplantı Salonu’nda izlenebilir.

“Avrupalılar”

İstanbul Fransız Kültür Merkezi ve Bahçeşehir Üniversitesi/BAUART, Amerikan fotoğraf sanatçısı Damaso Reyes’in The Europeans(“Avrupalılar”) sergisini İstanbullularla buluşturuyor. Reyes fotoğraf araştırmalarını, aralarında Almanya, İspanya, Fransa, Birleşik Krallık, Türkiye, İsviçre ve Ukrayna’nın da bulunduğu Avrupa ülkelerinde on yılı aşan bir süre içerisinde gerçekleştirdi. Fotoğrafçının çağdaş Avrupa Kıtası’nda hayata dair samimi keşifleri, politika, kültür ve kimliklerin yaşamlar ve toplumlar içerisindeki kesişmelerinin çoğunlukla anlatılmamış yönlerini açığa çıkarmayı amaçlıyor. 17 Ocak’ta açılacak olan sergi 11 Mart’a kadar İstanbul Fransız Kültür Merkezi’nde izlenebilir.

Adres: Beyoğlu, İstiklal Cad. No:4, Beyoğlu

Yeryüzünde Bir Sürgün

Antonio Cosentino, Manaf Halbouni, Hiwa K ve Zeynep Kayan’ın Almanya’da bulunma deneyimleriyle son üç yılda ürettiği yapıtları bir araya getiren Yeryüzünde Bir Sürgün isimli sergi, 2 Şubat’a kadar Zilberman Gallery-İstanbul’un Mısır Apartmanı’ndaki ana sergi mekânında görülebilir. Sergi adını sürgün ruhunu incelikle yansıtan İspanyol yazar Juan Goytisolo’nun ‘Yeryüzünde Bir Sürgün’ adlı derleme kitabından ve yaşamı ‘gitmek’ olarak algılayıp yıllarını Almanya’da geçiren yazar Tezer Özlü’nün kendini yeryüzünün her yerinde sürgün görmesine referansla alıyor. Memleketlerini bırakarak başka yerlerde yaşayıp üretmeye devam eden, kendini bazen gezgin bazen sürgün ama her halükârda ‘yeryüzü sürgünü’ sayan bu iki yazar, göçmen kimliğinin gölgesine sığınmaktansa küreselleşen dünyada sürekli olarak artan hareketlilik ve göçün hızla yeniden şekillendirdiği gerçeklik hakkında düşünüp ürettiler.

Adres: İstiklal Cad. Mısır Apartmanı No:163/10 Beyoğlu / İstanbul

Yekta Kopan’la edebiyat söyleşisi

CerEdebiyat söyleşilerinde 2019’un ilk konuğu, ”Sıradan Bir Gün” isimli yeni romanıyla okurlarının karşısına çıkan sevgili oluyor. Söyleşi 20 Ocak Pazar günü saat 14.00’de CerModern Konferans Salonunda gerçekleşecek.

Adres: Altınsoy Cad No: 3 Sıhhiye, Ankara

Nazım Hikmet’i anma konseri

Nazım Hikmet şiirleri, şairin doğum yıldönümünde Azeri besteci Arif Melikov’un müziği ile anılıyor. Mozarthaus’ta gerçekleşecek bu özel konserde, Soprano Demet Gürhan ve piyanist Güler Demirova’ya, şiirler ve anlatımda Hayri Çelebi eşlik edecek. Konser 16 Ocak saat 20.00’de.

Adres: Çankaya Mahallesi, Nilgün Sk. 14/2 Çankaya/Ankara

İzmir’de Bir Baba Hamlet

Sebastian Seidel’in yazdığı ve Yücel Erten’in dilimize çevirdiği Bir Baba Hindi, 17 Ocak’ta Narlıdere AKM’de İzmirlilerle buluşuyor. Ülkemizde bugüne kadar sekiz ödül kazanmış olan oyunda Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu rol alıyor yönetmeni ise Emrah Eren. Oyunun tanıtımından birkaç cümle: “Kalaslarından dekor, heveslerinden oyun yapmak üzere yola çıkmış iki cüretkâr oyuncu, kendilerine kurban olarak Shakespeare’in başyapıtı Hamlet’i seçmişlerdir. Cansiperane bir cesaretle seyircinin önünde buna yeltenirler ama kısa sürede temsil can havline dönüşür. Biri, oyunculuk için istediği ortamı bulamadığı anlaşılan Shakespeare uzmanı gibi davranan yarım porsiyon aktör; diğeri de şarkı söyleme hevesiyle sürekli müzikallerden dem vuran bir şaşkın…Eli yüzü düzgün, başı sonu belli, dört başı mamur, babalar gibi bir Hamlet düşlerlerken, ortaya çıkan kepazelik ‘Bir Baba Hamlet’e dönüşür.”

Ayşe Dural