Erdal Öz Edebiyat Ödülü Latife Tekin’in Oldu

Yayıncılık ve kültür dünyamızın önemli isimlerinden Erdal Öz’ün anısını yaşatmak amacıyla kurulan Erdal Öz Edebiyat Ödüllerinin bu yılki sahibi Latife Tekin oldu. Bu yıl 12.si verilen ödüle Tekin, romanlarında yaşam, çevre ve kadın sorunlarına duyarlılığının da etkisiyle layık görüldü.

Latife Tekin’in ödüle neden layık görüldüğü şu sözlerle açıklandı: “29 Eylül 2019 Pazar günü toplanan Erdal Öz Edebiyat Ödülü Seçici Kurulu, diri anlatımı ve dil yetisiyle, kırk yılı aşkın edebiyat kariyerinin başından beri Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden biri olan Latife Tekin’e, toplumsal yaşama eleştirel bakışı ve kadın ve çevre konularına duyarlı romanları için verilmiştir.”

Latife Tekin’in Manves City adlı eseri hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Ödül, Latife Tekin’e 21 Ekim Pazartesi günü Dada Salon’da yapılacak törenle takdim edilecek.

Latife Tekin hakkında: 1957 yılında Kayseri’de Bünyan’a bağlı Karacafenk Köyü’nde doğdu. Dokuz yaşında ailesiyle İstanbul’a yerleşti. İlk kitabı Sevgili Arsız Ölüm 1983’te yayımlandığında edebiyat dünyasında büyük bir ilgiyle karşılandı. Hemen ardından 1984’te Berci Kristin Çöp Masalları geldi. Onu, Gece Dersleri (1986), Buzdan Kılıçlar (1989), Aşk İşaretleri (1995), Gümüşlük Akademisi (Anı-anlatı, 1997), Ormanda Ölüm Yokmuş (2001) ve Unutma Bahçesi (2004) izledi. 1980’lerde değişik bir üslupla adım attığı yazarlığıyla edebiyatımızın önde gelen isimlerinden biri oldu. Özellikle Sevgili Arsız Ölüm ayrıntılı ve zengin diliyle, yalnızca edebiyatın değil sosyoloji, dilbilim gibi disiplinlerin de inceleme alanına girdi. Romanları İtalyancadan Farsçaya, Rusçadan İngilizceye birçok dile çevrildi. 2005 yılında Pelin Özer’in yazar üstüne kaleme aldığı Latife Tekin Kitabı yayımlandı.