Yeterli miktarda serotonin (mutluluk hormonu) salgılandığında kişilerin ruh hali ve davranışları pozitif yönde etkilenir. Şimdi bunun bir de toplumlar düzeyinde gerçekleştiğini düşünün. Doğal bir antidepresan olarak, sürekli huzurlu ve neşeli olabilmek her toplumun başına gelebilecek bir durum değil elbette. Toplumsal mutluluğun da, tıpkı bireysel mutlulukta olduğu gibi birçok etmeni var. biletall blog sizler için OECD’nin hazırladığı araştırmanın sonuçlarına göre 2018’de dünyanın en mutlu ülkeleri hangileri olduğunu ve bunun sebeplerini araştırdı.

Avustralya

Listeye 10. sıradan giren Avustralya ile başlayalım. Uçsuz bucaksız altın rengi kumsallarla ve yılın her döneminde muhteşem olan iklimi ile coğrafi olarak bir adım önde ülkelerden Avustralya. 24 milyon nüfusu ile Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus arasında, dünyadan bağımsızlığını ilan etmişçesine salınan Avustralya, sevimli kanguruları ile meşhur. Avustralya’nın resmi Instagram hesabı da mevcut.

İsveç

İskandinav ülkelerinden İsveç, dünyanın en aile dostu ülkeleri arasında gösteriliyor. Yaşam maliyetlerin oldukça yüksek olmasına karşın ailelere yapılan devlet destekli para yardımları, uzun doğum izinleri, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, 5 haftalık yıllık izinler ve yeşil doğası bu ülkede yaşayan insanların mutluluklarının temel sebepleri.

Yeni Zelanda

Büyük Okyanus’un en güzel ada ülkelerinden biri var sırada. Yemyeşil yağmur ormanları, volkanları, fiyortları, dağları, sahilleri, mağara ve buzulları ile dünya üzerinde bir arada görülmesi zor olan birçok harikasını aynı anda sergileyen Yeni Zelanda, mutluluk endeksi listesine 8. sıradan giriyor. Yeni Zelanda aynı zamanda Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit serisinde, tüm dış mekan çekimlerde kullanılarak “Orta Dünya” ya hayat vermiştir.

Kanada

Doğa ile iç içe şehirleri, modern, güler yüzlü ve iyi eğitimli insanları, zengin ve refah bir ülke olması, güvenlik, sosyal yaşam gibi konularda avantajlar sunması, Kanada’yı yaşanabilir bir ülke olarak öne çıkaran özelliklerden. Şüphesiz tüm bu imkanlar kendi halkının da mutluluk seviyesini arttırıyor ve Kanada en mutlu ülkeler sıralamasında 7. oluyor.

Hollanda

Kişi başına düşen gelirde üst sıralarda yer alan, farklı birçok kesime hoşgörüsü ile bilinen, güvenlik, istihdam, sosyal yaşam ve sağlık gibi konularda oldukça avantajlı olan Hollanda, vatandaşlarına sunduğu imkanlar ile onları dünyanın en mutlu insanları arasına sokabilmeyi yıllardır başarıyor.

İsviçre

Tartışılacak hiçbir gündemi için kimi zaman parlamentonun bile açılmadığı, huzur dolu bir ülkeden selamlıyoruz şimdi de sizi: İsviçre. Çalışma şartları, eğitim kalitesi, sağlık sistemi (çok düşük bekleme süreleri ve sağlık hizmetlerinin neredeyse tamamını devletin karşılaması söz konusu) bilime olan katkısı, yaşam kalitesi ve refah seviyesi. Herhangi bir nükleer savaş durumunda tüm ülke nüfusuna yetecek kadar sığınaklarının mevcut olması, “Düşünmediğiniz bir şey kaldı mı?” sorusunu akıllara getiriyor. Ünlü çikolatasını da unutmadık tabii. Bildiğiniz gibi kaliteli çikolata, kimyasal olarak başlı başına serotonin salgılama sebebi. Dolayısıyla, böyle bir ülkenin, dünyanın en mutlu ülkeleri arasına 5. sıradan girmesi pek de şaşırtmıyor.

İzlanda

Yine bir ada ülkesi var sırada. İzlanda, Atlas Okyanusu’nun kuzeyinde, volkanik bir ada üzerinde kurulmuş bir devlet. Doğası ve iklimi halihazırda mutluluk hormonu salgılamak için yeterli bir sebepken, Eylül ve Mart ayları arasında görülen Kuzey Işıkları bu ülkeyi bir masal dünyasına dönüştürür. Ekonomi ve sosyal yaşam İzlanda’da oldukça iyi durumdadır. Tüm bunların yanı sıra bolca balık tüketen İzlanda, en mutlu ülkeler listesinde 4. sırada bulunuyor.

Danimarka

Bir başka İskandinav ülkesi, Danimarka. Dünyanın en yeşil ülkelerinden biri olan Danimarka ılıman iklimi, gelişmiş karma ekonomisi, kültürü ve sosyal yaşantısı, göz kamaştıran mimarisi ile vatandaşlarına oldukça iyi imkanlar sunmakta. Tüm bu özellikleri ile Danimarka halkı, dünyanın en mutlu 3. halkı olarak araştırma sonuçlarından bizlere göz kırpıyor.

Norveç

Listedeki 3. ülkemiz gibi, 2.si de bir İskandinav ülkesi. Norveç adeta bir mutluluk diyarı. Sakin, huzurlu, yemyeşil, aynı zamanda mimarisi ile rengarenk ve masalsı. Fiyortlarıyla akılları baştan alacak kadar güzel, doğası ve iklimi ile ömre ömür katacak kadar muhteşem bir ülke olan Norveç, diğer ülkeler gibi yıllardır üst üste en mutlu ülkeler arasında yer alıyor.

Finlandiya

Yine İskandinavya yarımadasında yer alan, başkenti Helsinki olan, dünyanın en mutlu insanlarının burada yaşadığı duyulduğunda merak etmemek ve kıskanmamak mümkün olmayan, 1. sıradaki ülke: Finlandiya. Gerek kültürü ve sosyal yaşamı gereği, gerek neredeyse yarısının ormanlarla, bir kısmının ise göllerle kaplı olması, yani muhteşem bir coğrafyaya sahip olması gereği, bazı yerlerinde güneşin 2 ay boyunca hiç batmadığı Finlandiya, mutluluğuna şaşılmayacak bir başka ülke. Yazın ve kışın ayrı ayrı göz kamaştırıcı olan Finlandiya, kuzey ışıklarını görebildiğiniz bir başka lokasyon olarak ön plana çıkıyor. Devasa kütüphaneleri, tertemiz sokakları, geyikleri, çilekleri, mantarları, halkın yaz aylarını geçirdiği ahşap evleri ve daha nice güzellikle Finlandiya, adeta içinde yaşayan insanlar mutlu olsun diye var olmuş diyebiliriz.