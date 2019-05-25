ETİ ve TOG Gençleri Destekliyor: “Sen Gençsin, Güç Sensin”

Eti ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Sen Gençsin, Güç Sensin’ sosyal sorumluluk projesi, hayallerinin peşinden koşan ve bu uğurda çaba sarf eden gençlere destek olmaya hazırlanıyor. Proje kapsamında TOG’un gönüllü gençleri tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilecek taramalar ile ‘bilim’, ‘kültür/sanat’, ‘spor’ ve ‘sosyal sorumluluk’ kategorilerinde keşfedilecek gençler, Eti tarafından desteklenecek.

Yeni projenin hayata geçmesindeki en önemli konuların başında, dünyada günümüz gençliğinin geleceğe dair yaşadığı kaygı ve ümitsizlikler oldu. Yapılan pek çok araştırma, gençlerin hayal kurmadıklarını ve hayallerine ulaşmak için gerekli çalışma motivasyonuna sahip olmadıklarını gösteriyor. Diğer yandan içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun azimle ve cesaretle çalışıp büyük başarılara imza atan gençler de bulunuyor. Eti ve TOG, hayallerinin peşinden koşan, mücadeleci, hedefinden şaşmayan, hikayesi ile diğer gençlere cesaret ve ilham verecek gençleri desteklemek ve daha nicelerini bu yolda teşvik etmek üzere ‘Sen Gençsin, Güç Sensin’ adlı yeni sosyal sorumluluk projesini başlattı.

Belgeselci, yazar Tuluhan Tekelioğlu’nun 19 Mayıs’ın 100. yılı için hazırladığı Güç Sensin belgeseli, ‘Sen Gençsin, Güç Sensin’ Sosyal Sorumluluk Projesi’nin ilham kaynağı oldu. Tekelioğlu’nun belgeselinde başarı yolculuğundan hiç vazgeçmeyen 8 gencin hikayesini gözler önüne sermesi ile ilk kıvılcımı ateşlenen ‘Sen Gençsin, Güç Sensin’ sosyal sorumluluk projesinin ilk yılında desteklenecek gençlerin Tekelioğlu’nun belgeseline konu olan gençler olmasına karar verildi.

Projenin daha sonraki yıllarında ise desteklenecek gençleri belirlemek üzere alanlarında etkili isimlerin bulunacağı bir Danışma Kurulu oluşturulacak. Danışma Kurulu, TOG gönüllü ekiplerinin 12 farklı şehirde tespit edeceği 15-25 yaş aralığında olan ve “hayâllerinin peşinden giden” gençleri değerlendirecek. Danışma Kurulu tarafından ‘bilim’, ‘kültür/sanat’, ‘spor’ ve ‘sosyal sorumluluk’ alanlarında en başarılı bulunan 16 genç, ‘Sen Gençsin Güç Sensin’ projesinin kanatları altında başarı yolculuğuna çıkacak. Dört farklı kategoride seçilecek dörder gence Eti tarafından sağlanacak hibe desteğinin yanı sıra Eti ve TOG tarafından oluşturulacak mentor grubu da gençlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak.

‘Sen Gençsin, Güç Sensin’ sosyal sorumluluk projesinin tanıtımı için gerçekleştirilen toplantıda değerlendirmelerde bulunan Eti İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğlu, şunları söyledi:

“Bugüne kadar sayısız sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdik. Her bir projemizle topluma fayda sağlamayı amaçladık. Projelerimizin uzun soluklu ve sürdürülebilir olmasına büyük önem verdik. Bugün ise gençler için yepyeni bir projeyi daha hayata geçirmenin heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Sen Gençsin, Güç Sensin projesi ile gençlerin hayal kurmalarını, bu hayallerini hayata geçirmeleri için fırsat sunmayı, umudunu hiç kaybetmeyen gençlerimizle el ele vermeyi ve her birinin başarıya ulaştığını görmeyi amaçlıyoruz.”

Çocukluk döneminde kurulan hayallerin gençlik yıllarında kaybolduğuna ve hayallerini gerçekleştirmek için gayret gösteren gençlerin desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Eti İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama Grup Başkanı Zeynep Dipçin Akdoğan projenin doğuş hikayesini paylaştı:

“Tuluhan Hanım, hayaller kuran ve bu hayallere ulaşmak için çok çalışarak büyük başarılar kazanan gençlere dair bir umut filmi hazırlamak istiyordu. Bu fikrini bize ilk aktardığında son derece heyecanlandık. Biz de, Kurucumuz ve Onursal Başkanımız Rahmetli Firuz Kanatlı’nın henüz çok genç yaşında kendi elleriyle çizdiği fabrika hayalinden doğup bugünlere gelmiş bir markayız. Tuluhan Hanım’ın belgesel fikri, aslında Eti’nin ilk yıllarında Firuz Bey’in ve yanındaki bir avuç genç insanın hikayesi ile büyük bir benzerlik gösteriyordu. Bu benzerlik bize yepyeni bir ışık yaktı. Sen Gençsin Güç Sensin Sosyal Sorumluluk Projemiz ile mücadeleci, hedefinden şaşmayan, hikayesi ile diğer gençlere cesaret ve ilham verecek gençlerin yanında olmak ve daha nicelerini bu yolda teşvik etmek istiyoruz.”

Projenin saha çalışmalarının nasıl yapılacağı hakkında bilgiler veren TOG Genel Müdürü Murat Çitilgülü:

“Toplum Gönüllüsü gençler Türkiye genelinde 15-25 yaş arası aday gençlerin belirlenmesini, bu gençlerin tespit edilmesini koordine edecekler. Tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılacak bu projenin, derinleşerek, sosyal etkisi güçlü hikayelerin ortaya çıkartılabilmesi için 12 il belirlenecek. Bu illerden İstanbul’a gelecek Toplum Gönüllüsü gençler, alanında uzman kişilerden iletişim eğitimi alarak projeyi yürütecekler. Ayrıca TOG olarak, gençlerin bu projede gençlik algısını pekiştirecek ve gençleri güçlendirecek jüri üyelerinin de yer alması için gereken desteği vereceğiz.”

Türkiye nüfusunun yüzde 16.1’ini 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturduğunu belirten TOG Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Betil, gençlerin önemsenmesinin, dikkate alınmasının, gençlere alan açılmasının ülke için çok önemli olduğuna dikkat çekti. Betil konuşmasında şunları söyledi:

“Gençlerin gücü, enerjisi ve onların toplumsal fayda için değişime olan katkısından ilham alan herkes bizim çok değerli paydaşlarımızdır. Şimdi Eti ile yine gençlerin yeteneklerinin, hayal güçlerinin ve cesaretlerinin keşfedildiği, toplumda gençlere dair farkındalık oluşturacak, gençleri güçlendirecek ve destekleyecek olan Sen Gençsin, Güç Sensin projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje yeni bir işbirliği adına bizi çok heyecanlandırdığı gibi aynı zamanda gençlere güç vereceğine olan inancımız nedeniyle de Toplum Gönüllüsü gençlerin bu projeye olan katkısının çok önemli olduğunu düşünüyoruz.”

Belgeseli ile Eti’nin yeni sosyal sorumluluk projesine ilham veren belgeselci, yazar Tuluhan Tekelioğlu:

“Gençlere umut vermek için bu belgeseli çekmek istedim. Bunu da ancak gençlerle yapabilirdim. Türkiye’nin dört bir yanından umudun kendisi olan gençleri buldum. Mardin’den Eskişehir’e, Konya’dan İzmir’e, Bolu’dan Ankara’ya, farklı hayat deneyimleriyle büyümüş, bambaşka aile yapılarında yetişen, sabırla, çok çalışarak, hedefine doğru yürüyen 8 genç; Berna, Leyla, Şeyhmus, Sümeyye, Fulya, Mizgin, Doğukan ve Kaan! Bize engeller arasından sızan ışıktan başarı doğabileceğini gösterdiler. Farklı düşünen, bol bol hayal kuran gençlere yol açtıkça, Türkiye başka bir ülke olur. Yeter ki gençlere güvenelim! Bu film aynı zamanda ,19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı’mızın 100. yılında, gençlerden Ata’mıza bir sestir. Ben hayalini kurduğum belgeselin bir sosyal sorumluluk projesi haline dönüşmesinden ve bu projeye ilham olmaktan çok büyük gurur duyuyorum. Hem gençleri düşünen ve onların yanında yer alan Eti hem de gücünü gençlerden alan ve bu projenin ana yürütücüsü olacak olan TOG’a sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.”

Basın toplantısına aileleriyle birlikte katılan Güç Sensin Belgeseli’ne konu olan gençler Sen Gençsin, Güç Sensin sosyal sorumluluk projesinin ilk örnek gençleri olmaktan mutluluk duyduklarını belirttiler.

Güç Sensin belgeseline konu olan gençler:

Sümeyye Boyacı (Eskişehir, 16): Paralimpik Avrupa Yüzme Şampiyonası’nda, Amerika’da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Serisi’nde ve Singapur’da düzenlenen Para Swimming World Serisi’nde altın madalya kazandı.

Paralimpik Avrupa Yüzme Şampiyonası’nda, Amerika’da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Serisi’nde ve Singapur’da düzenlenen Para Swimming World Serisi’nde altın madalya kazandı. Şeyhmus Aca (Mardin, 18): Mardin’den Darüşşafaka sınavını kazanarak İstanbul’a geldi ve okulunun robot takımının lideri oldu.

Mardin’den Darüşşafaka sınavını kazanarak İstanbul’a geldi ve okulunun robot takımının lideri oldu. Mizgin Ay (Beypazarı, 19): Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası’nda 100 metrede altın madalya kazandı.

Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası’nda 100 metrede altın madalya kazandı. Berna Akdeniz (İzmir, 19) ve Leyla Almasoud (İzmir, 19): Henüz lisedeyken kanserde erken teşhis için mikroçip geliştirerek çok büyük bir buluşa imza attılar.

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