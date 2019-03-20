Alan Parsons Live Project 31 Mayıs’ta PSM Caz Festivali’nde

“Her müziğin caz festivali” düşüncesiyle yola çıkan PSM Caz Festivali, farklı müzik türlerinin sentezini yansıtan programına yeni isimler eklemeye devam ediyor. Bu yıl 25 Nisan – 1 Haziran tarihleri arasında 3. defa gerçekleşecek festival, 31 Mayıs akşamı İngiltere progresif müzik sahnesinin efsanelerinden Alan Parsons Live Project’e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Biletler, Zorlu PSM gişelerinde ve biletix.com’da 19 Mart 2019’da satışta!

Caz çatısı altında; blues, elektronik, world, funk, indie, klasik, pop ve rock müziğin heyecan verici renklerini buluşturan PSM Caz Festivali, bu sene 3.defa gerçekleşiyor ve beş haftaya yayılıyor. Pink Floyd’un ses mühendisi ve prodüktör Alan Parsons ve şarkıcı/söz yazarı Eric Woolfson tarafından 1975 yılında kurulan Alan Parsons Live Project, PSM Caz Festivali kapsamında 31 Mayıs akşamı Turkcell Sahnesi’nde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

1975 ve 1987 yılları arasında müzik dünyasına damga vuran ve birçok sanatçıya yeni bakış açıları kazandıran Alan Parsons Live Project, elektronik ve senfonik öğeleri harmanladığı parçalarıyla dikkat çekiyor. Elektronik enstrümanları başarıyla kullanan ikilinin balladları, enstrümantal eserleri ve hareketli dans parçaları müzikseverlerin favorileri arasında yer alıyor. Konsept albümlerinde etkilendikleri sanat eserlerinden ve toplumsal sorunlardan ilham alan grubun müzik listelerini alt üst eden 1982 tarihli “Eye in the Sky” albümü, efsaneler arasında gösteriliyor.

PSM Caz Festivali’nin dopdolu programı 5 haftaya yayılıyor…

PSM Caz Festivali’nin diğer konukları arasında gitar müziğinde devrim yaratan sanatçı John McLaughlin & The 4th Dimension; modern klasik müziğin en yetenekli isimlerinden Ólafur Arnalds; 2013 yılında Grammy kazanan Amerikalı trompet sanatçısı Chris Botti; dünya klasik müzik sahnesinin en değerli piyanistlerinden Fazıl Say, dünya çapında bir hit olan “Don’t Worry, Be Happy” şarkısı ile 2 Grammy ödülü kazanan efsanevi caz vokalisti Bobby McFerrin; milyonlar satan albümlerinin yanı sıra BBC Jazz Awards sahibi olan Madeleine Peyroux; trip-hop, rock, folk-rock, downtempo etiketli müzikleri ve yeni çıkan albümleriyle Londra merkezli ikili Morcheeba; yarım asırı aşkın kariyeri ve sayısız albümüyle dünya müziğinin efsanesi olan Enrico Macias, füzyon cazın efsane gitaristi John Scofield; Londralı modern caz grubu Portico Quartet; Alman DJ, prodüktör ve müzisyen Christian Löffler; caz ve elektronik müziğin mükemmel bileşimine sahip Belçikalı grup Stavroz; gitarıyla harikalar yaratan gypsy müziğin efsane ismi Estas Tonne ve daha pek çok değerli isim yer alıyor.

PSM Caz Festivali, unutulmayacak konserlerin yanı sıra konsept partilere, değerli konukların katılımıyla gerçekleşecek panellere, farklı temaların işleneceği atölyelere ve film gösterimlerine ev sahipliği yapacak. Festival aynı zamanda geniş yelpazesiyle film ve belgesel gösterimleri, açık havada ücretsiz etkinlikler ve plak pazarı ile kültür sanat hayatında başlattığı geleneğe devam edecek.

PSM Caz Festivali biletlerine Zorlu PSM gişelerinden ve biletix.com’dan ulaşılabiliyor.

PSM Caz Festivali Program Detayları:

John Mclaughlin & 4th Dimension // 25 Nisan Perşembe // Turkcell Sahnesi

Kürşad Deniz Trio feat. Sibel Köse // 26 Nisan Cuma // Touché

Enrico Macias // 27 Nisan Cumartesi // Turkcell Sahnesi

Ozan Musluoğlu Quartet // 27 Nisan Cumartesi // Touché

Madeleine Peyroux // 2 Mayıs Perşembe // Turkcell Sahnesi

Dead Combo // 2 Mayıs Perşembe // Turkcell Platinum Sahnesi

Ercüment Orkut Trio – Persona // 2 Mayıs Perşembe // Touché

Morcheeba // 3 Mayıs Cuma // Turkcell Sahnesi – Sahne Üstü Ayakta

Estas Tonne // 3 Mayıs Cuma // Turkcell Platinum Sahnesi

Roderic / French 79 // 3 Mayıs Cuma // Studio

Terry Riley & Gyan Riley // 3 Mayıs Cuma // Touché

Estas Tonne // 4 Mayıs Cumartesi // Turkcell Platinum Sahnesi

Terry Riley & Gyan Riley // 4 Mayıs Cumartesi // Touché

Bobby McFerrin: Gimme 5 (cicrlesongs) // 6 Mayıs Pazartesi // Turkcell Sahnesi

Mark Guiliana BEAT MUSIC // 7 Mayıs Salı // Studio

Lars Danielsson Group // 8 Mayıs Çarşamba // Turkcell Platinum Sahnesi

İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions // 8 Mayıs Çarşamba // Studio

Önder Focan Trio feat. Şenova Ülker // 8 Mayıs Çarşamba // Touché

Karsu // 9 Mayıs Perşembe // Turkcell Sahnesi

Portico Quartet // 9 Mayıs Perşembe // Studio

İlhan Erşahin Electric Quartet // 9 Mayıs Perşembe // Touché

Julia Biel // 10 Mayıs Cuma // Turkcell Platinum Sahnesi

Christian Löffler (Live) // 10 Mayıs Cuma // Studio

İlhan Erşahin Acoustic Trio // 10 Mayıs Cuma // Touché

AyşeDeniz: Pure Piano // 11 Mayıs Cumartesi // Turkcell Platinum Sahnesi

Akua Naru // 11 Mayıs Cumartesi // Studio

Noiserv // 11 Mayıs Cumartesi // Touché

Fazıl Say Şarkıları ve İzmir Suiti // 12 Mayıs Pazar // Turkcell Sahnesi

Kerem Görsev Trio & Ernie Watts // 14 Mayıs Salı // Turkcell Platinum Sahnesi

Ólafur Arnalds // 15 Mayıs Çarşamba // Turkcell Sahnesi

Ferit Odman Quintet // 15 Mayıs Çarşamba // Touché

Stanpolites Project Meets Okay Temiz // 16 Mayıs Perşembe // Touché

Stavroz (Live) // 17 Mayıs Cuma // Turkcell Sahnesi – Sahne Üstü Ayakta

Joep Beving // 17 Mayıs Cuma // Turkcell Platinum Sahnesi

Ephemerals // 17 Mayıs Cuma // Studio

John Scofield Combo 66 ft. Vicente Archer, Gerald Clayton & Bill Stewart // 18 Mayıs Cumartesi // Turkcell Platinum Sahnesi

Kamaal Williams // 22 Mayıs Çarşamba // Studio

Geeva Flava / Bidar // 22 Mayıs Çarşamba // Touché

Barış Demirel – Barıştık Mı / Efe Demiral ‘Uyku Pansiyon’ // 23 Mayıs Perşembe // Touché

An Evening with Chris Botti // 24 Mayıs Cuma // Turkcell Sahnesi

Elif Çağlar // 25 Mayıs Cuma // Touché

Alan Parsons Live Project // 31 Mayıs Cuma // Turkcell Sahnesi

Diablo Swing Orchestra // 1 Haziran Cumartesi // Studio

Zorlu PSM Hakkında – www.zorlupsm.com

Kültür sanat hayatının buluşma noktası Zorlu PSM 5. yaşını kutluyor. Bugüne kadar, dünyaca ünlü gösterilerden alanında en iyi sanatçılara, Broadway müzikallerinden, tiyatro oyunlarına; DJ performanslarından, konserlere; sergilerden, film gösterimlerine, partilere ve festivallere 5 bin etkinlikte 2 milyon sanatseveri ağırlayan Zorlu PSM, her sezon daha da güçlendirdiği altyapısı ve çeşitlendirdiği programıyla sanatsever ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Zorlu PSM açılışından bu yana 2.202 kişilik kapasitesi ve zenginleştirilmiş akustik özelliğine sahip Turkcell Sahnesi ve yine aynı sahnede oluşturduğu yeni “Sahne Üstü Ayakta” konseptinde eş zamanlı 3.200 kişi ağırlarken, hem oturmalı hem ayakta konser izleme imkanı sunan “Hibrid” düzen ile de İstanbul’un kışlık konser mekanı ihtiyacına da cevap vermeye devam ediyor. Doğal akustik özelliğiyle tasarlanan 717 kişi kapasiteli Turkcell Platinum Sahnesi, 1.000 kişi kapasitesiyle Zorlu PSM’nin muhteşem atmosferinin yaz aylarında açık havaya taşınmasını sağlayan Amfi, oturmalı 120 kapasiteli Touché ve bugüne kadar birçok davet ve etkinliğe ev sahipliği yapmış olan 750 kişi kapasiteli Sky Lounge ve 5,200 m2’lik fuaye alanları ile Zorlu PSM sanat ile kendini ifade etmek isteyen herkese farklı olanaklar sunuyor. Lezzetli menüsüyle Turkcell Sahnesi’nin fuaye alanında bulunan Cheers, etkinlikler öncesi ve sonrasında sanatseverlerin favori mekanı olmaya devam ediyor.