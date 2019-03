18 Mart Haftası Kültür Sanat Ajandası

Tekfen Filarmoni’ye “Kim” geliyor

Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, nam-ı diğer “Üç Denizin Sesi” Tekfen Vakfı’nın 20’inci yılında baharı genç, yetenekli kemancı Bomsori Kim ile karşılıyor. MaxBruch’un Sol Minör 1. Keman Konçertosu’nu seslendirecek olan genç sanatçı, 1774 yılı Joannes Baptista Guadagnini yapımı özel bir keman çalıyor. Korece “baharın sesi” anlamına gelen Bomsori, Türkiye’deki ilk konserini Tekfen Filarmoni’yle veriyor. Dünya klasik müzik camiası tarafından “en parlak ve heyecan verici keman virtüözlerinden biri” olarak tanımlanan, Almanya’nın en önemli yarışmalarından 62’inci ARD Uluslararası Müzik Yarışması’nın Keman Birincisi olan Bomsori Kim’in, genç yaşına rağmen birçok uluslararası ödülü de bulunuyor. Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki konserler 20 Mart’ta Ankara CSO Konser Salonu’nda, 21 Mart’ta İstanbul Lütfi Kırdar Auditorium’unda ve 22 Mart’ta İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek konserlerin biletlerini Biletix üzerinden alabilirsiniz.

bomontiada ödüllü filmleri ağırlıyor

Yapı Kredi Bomontiada Başka Sinema işbirliğiyle ödüllü filmleri ağırlıyor. Chloé Zhao’nun yazıp yönettiği bol ödüllü “The Rider” filmi 21 Mart Perşembe günü, Lynne Ramsay’in 2017 Cannes Film Festivali’nde en iyi senaryo ve en iyi erkek oyuncu ödüllerini alan filmi “You Were Never Really Here” ise 24 Mart Pazar günü sinemaseverlerle buluşuyor.

The Rider

Genç binici Brady, rodeo sırasında kafasına aldığı neredeyse ölümcül darbenin ardından iyileşmeye çabalamaktadır. Yeniden at binmesi olanaksız olunca, amaçsızlık içinde, kim olduğuna, ne yapmak istediğine dair cevapsız sorular oluşur zihninde.

Tarih: 21 Mart, Perşembe

Saat: 20.30

Mekan: Yapı Kredi bomontiada ALT

Bilet Fiyatı: Tam 22 TL, Öğrenci 16,50 TL

You Were Never Really Here

Şiddetten korkmayan, travma geçirmiş bir veteran, yaşamını sürdürmek için kayıp kızların izini sürer. İş kontrolden çıktığında, Joe’nun kabusları, bir komplo gibi, kendisini ele geçirir ve onu uyanışına ya da ölümüne doğru sürükleyen bir yolculuğa sürükler.

Tarih: 24 Mart, Pazar

Saat: 17.00

Mekan: Yapı Kredi bomontiada ALT

Bilet Fiyatı: Tam 22 TL, Öğrenci 16,50 TL

Genç yıldızlar Millî Reasürans’ta Parlayacak

İş Sanat’ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla Millî Reasürans’ta gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar serisinin bu ayki konukları, genç piyanist Beril Eren ve viyola sanatçısı Fikret Diril oluyor. Genç müzisyenlerin, 25 Mart Pazartesi akşamı saat 20.30’da Millî Reasürans Konser Salonu’ndagerçekleşecek resitallerini ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.

Beyazıt Devlet Kütüphanesi, dünyanın en güzel 10 modern kütüphanesi arasında yer aldı

Restorasyonu ve iç tasarımı Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından üstlenilen Beyazıt Devlet Kütüphanesi, dünyanın en güzel 10 kütüphanesi arasına seçildi. ABD’de yayımlanan aylık popüler kültür ve teknoloji dergisi Wired’ın, dünya üzerindeki en güzel 10 kütüphaneyi derlediği çalışmasında,Beyazıt Kütüphanesi dördüncü sırayı aldı. Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nin bulunduğu yapı aslında, mekânsal olarak Beyazıt Meydanı’nı çevreleyen ve tanımlayan, mutfak, ilkokul, hastane, medrese ve hamam gibi birimlerden müteşekkil 1506yılında inşa edilen bir kompleksin, II. Beyazıt Külliyesi’nin, imarethane, çorba mutfağı ve han binaları -Kervansaray– bölümüydü. 1884’te “Kütüphane-i Umum-i Osmani” adıyla kurulan Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Türkiye’nin devlet tarafından kurulan ilk kütüphanesi unvanına sahip. Bir ‘derleme kütüphanesi’ olan kütüphane, yaklaşık yarısı kitap olmak üzere toplam bir milyona yakın dokümanı barındırıyor. Kütüphanede yer alan kitapların 11.120 adedini ise aralarında çok önemli eserlerin de bulunduğu ‘el yazması eserler’ oluşturuyor.

Wired Dergisi, Dünyanın en güzel 10 kütüphanesini şöyle sıraladı:

1 – Danimarka, Dokk1,

2 – ABD, Lawrence Halk Kütüphanesi

3 – Çin, YangzhouZhongshuge Kütüphanesi

4 – Türkiye, Beyazıt Kütüphanesi

5 – Norveç, Vennesla Kütüphanesi

6 – Norveç, Bodo Kütüphanesi

7 – ABD, Chicago Halk Kütüphanesi

8 – İngiltere, Birmingham Kütüphanesi

9 – Kanada, Halifax Merkez Kütüphanesi

10 – Meksika, Conarte Kütüphanesi

Magnum fotoğrafçısı Bruno Barbey Leica Galeri İstanbul’da

Doğuş Grubu tarafından Yapı Kredi bomontiada’da kurulan Leica Galeri İstanbul, 2019 yılının ilk sergisinde Magnum fotoğrafçısı Bruno Barbey’i ağırlıyor. 1964 yılında bu yana yarım asrı aşkın bir süredir Magnum Fotoğraf Ajansı’na üye olan, 1992-1995 yılları arasında ise ajansın başkanlığını yürüten Fotoğrafçı Bruno Barbey’in “My Morocco” başlıklı sergisi, Fotografevi işbirliğiyle 25 Mayıs 2019 tarihine kadar görülebilir. Sergide, sanatçının hayatının ilk 12 yılını geçirdiği Fas’la ilgili hazırladığı dört kitabından biri olan “My Morocco”dan bir seçki sunuluyor. Ziyaretçiler, Barbey’in doğum yeri de olan Fas’a 1970 ile 2000 yılları arasında gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında kadrajına yansıyan fotoğraflarla zaman yolculuğuna çıkacak.

Vahşi Batı

2017 yılında yitirdiğimiz, çağdaş Amerikan tiyatrosu ve dünya edebiyatının cesur yazarlarından Sam Shepard, en meşhur oyunu “Vahşi Batı”da rekabete sürüklenen insanların kapitalizmin çarkları arasında nasıl öğütüldüğünü anlatıyor. Amerikan toplumunun vitrininde sunulan “kutsal aile” kavramının irdelendiği bu çarpıcı öyküde, babaları çöle savrulmuş iki oğulun çatışmasının ardında yaşanan parçalanmışlık ve yozlaşma göz önüne seriliyor. Shepard’ın penceresinden gerçek batıyla yüzleştiğimizde Amerikan rüyasının nasıl bir kâbusa dönüştüğünü görüyoruz. 2018-2019 sezonunda ilk kez sahnelenmeye başlayan, Sam Shepard’ın yazdığı Ergun Üğlü’nün yönettiği oyunda Ahmet Saraçoğlu, Alev Oraloğlu, Eraslan Sağlam, SerdarOrçin rol alıyor. Oyun, 20-23 Mart 2019 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

İstanbul’da Napoliten

Duygu yüklü İtalyan halk şarkılarından oluşan “Napolite Konseri” 26 ve 30 Mart tarihleri arasında Kadıköy Süreyya Operası’nda izlenebilir. İstanbul Devtlet Opera ve Balesi tarafından verilecek konserde E.d. Capua, F.P. Tosti, E. De Curtis, R. Falvo, L. Denza, C.A Bixio’nun da aralarında bulunduğu bestecilerden eserle seslendirilecek.

Ayşe Dural