15. Akbank Kısa Film Festivali Başladı

15. Akbank Kısa Film Festivali, 18 – 28 Mart tarihleri arasında, 40 ülkeden 111 kısa ve 3 uzun metraj film ile sinemaseverlerle buluşuyor. Festival bu yıl Atölye ve Söyleşi bölümünde ünlü yönetmen ve oyuncuları konuk edecek.

Geniş bir kitle tarafından takip edilen kısa filmlerin yapımını özendirmek, uygun koşullarda gösterimini ve izleyiciye ulaşmasını sağlamak, ülke sinemasına katkıda bulunan yeni sinemacıları desteklemek, kısa filmi tanıtmak, dünyadan ve Türkiye’den gelen farklı kültürlerdeki örneklerini sunmak, bir festival kültürü içinde kısa filmin tartışılacağı platformu sağlamak, sinemaseverlerin keyifle izleyecekleri bir festival geleneği oluşturmak amacıyla ilki 2004’te düzenlenen festival, etkinlikleriyle yine muhteşem.

Festival kitapçığına şuradan ulaşabilirsiniz.

Festival’in Masterclass bölümünde; İsrail’in önemli kadın yönetmenlerinden Elite Zexer, Hırvat yazar ve yönetmen Nebojsa Slijepcevic ve genç yönetmen Mehmet Can Mertoğlu konuk olacak.

Senaryo Atölyesi’nin konuğu ise Sırp yazar ve yönetmen Gordan Matic olacak.

Atölye söyleşi programı da bu yıl hayli zengin. Hazar Ergüçlü, Ercan Kesal, Gökhan Tiryaki, Hakan Bıçakçı gibi çok sayıda değerli sanatçı deneyimlerini festival takipçileriyle paylaşacak.

Akbank 15. Kısa Film Festivali Söyleşi ve Atölye Programı

18.03.2019 Pazartesi

18:30 Söyleşi* Senaryo Yazarken – Ercan Kesal

19.03.2019 Salı

15.00 Atölye – Mobil Cihazlarla Film Çekmek, Teknoloji ve Film Üretimi İlişkisi

Selim Evci, Gökhan Tiryaki

18:30 Söyleşi* Sinemada Tanıtım ve Pazarlama Süreci – İmre Tezel, Zümrüt Burul, Uğur Yüksel

20.03.2019 Çarşamba

15.00 Atölye – Görüntü Yönetmenliği Atölyesi

Murat Tuncel

18:30 Söyleşi * Oyunculuk Üzerine – Hazar Ergüçlü

21.03.2019 Perşembe

15.00 Atölye – Sinemada Alternatif Eğitimler

Bau IDEA

18:30 Söyleşi* Edebiyat ve Sinema İlişkisi – Hakan Bıçakçı

22.03.2019 Cuma

14.30 Atölye – Senaryo Atölyesi

Gordan Matic

18:30 Söyleşi* Belgesel Sinema – Nebojša Slijepčević

23.03.2019 Cumartesi

14.30 Atölye – Oyunculuk Atölyesi

Merve Taşkan

18:30 Söyleşi* Deneyimler: Elite Zexer

24.03.2019 Pazar

18:30 Söyleşi* Kısadan Uzuna – Mehmet Can Mertoğlu

26.03.2019 Salı

18:30 Söyleşi* Türkiye’de Sinema Eleştirmenliği – Selin Gürel, Burak Göral, Melikşah Altuntaş

27.03.2019 Çarşamba

18:30 Söyleşi* Cast Direktörünün Görevi Nerede Başlar, Ne Kadar Sürer? – Ezgi Baltaş

Etkinlikler ücretsizdir.

Akbank Kısa Film Festivali hakkında detaylı bilgi için:

www.akbankkisafilmfestivali.com ve www.akbanksanat.com adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

www.akbanksanat.com

AKBANK SANAT Hakkında

26 yıldır Türkiye’de çağdaş sanatın gelişimini destekleyen ve sanatın birçok farklı alanında uluslararası projelere yer veren Akbank Sanat, özellikle genç sanatçılara kendilerini geliştirebilmeleri için çeşitli imkanlar sunmaktadır.

“Değişimin hiç bitmediği yer” olma misyonuyla yılda 700’ün üzerinde etkinlik gerçekleştirmekte olan Akbank Sanat sergilerden modern dans gösterilerine, konserlerden konferanslara, söyleşilerden çocuk atölyelerine, film gösterimlerinden tiyatro gösterilerine uzanan geniş bir yelpazede birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır.