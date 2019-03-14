Akademisyen Anne Bilkent Center’a Geliyor

Bilkent Center, çocuk gelişimi ile ilgili yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada büyük ilgi gören Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal’ı ağırlayacak. 1 milyona yakın takipçisi bulunan Akademisyen Anne hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Kangal, düzenlenecek söyleşide annelik ve çocuk gelişimi üzerine bilgiler verecek.

Bu yıl 20. yılını kutlayan Bilkent Center, birbirinden farklı etkinliklerle ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. 16 Mart Cumartesi günü saat 15.00’de gerçekleşecek etkinlikte Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, hem takipçilerinin sorularını cevaplayacak hem de kitaplarını okuyucuları için imzalayacak.

ANNELERE REHBER OLACAK

‘Akademisyenanne’ instagram hesabında bilgilerini deneyimleriyle harmanlayarak anneler ve anne adayları için paylaşımda bulunan, ayrıca normal gelişim gösteren ve üstün yetenekli çocukların ailelerine ve eğitimcilere yönelik teorik ve pratik çalışmalar yürüten, halen Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapan Saniye Bencik Kangal, kitaplarını ise sevenleri için imzalayacak.