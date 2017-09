Rahmi M. Koç Müzesi’nde ‘Çoksesli’ Bayram!

Rahmi M. Koç Müzesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda klasik ve senfonik müziği çocuklara eğlenceli sunumuyla sevdiren Şef Musa Göçmen’in ‘Çoksesli Gösteri’sine ev sahipliği yapacak. Rahmi M. Koç Müzesi gelenekselleşen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması kapsamında Şef Musa Göçmen’in ‘Çoksesli Gösteri’sini bu sene de çocuklarla buluşturacak. Klasik ve çoksesli müziğin eğlenceli yüzünü sahneye taşıyan Göçmen’in seyircisini de dâhil ettiği gösteriden çocuklar kadar aileler de keyif alacak. Bugüne kadar 60’ın üzerinde gerçekleştirilen ve tamamı kapalı gişe oynayan ‘Çoksesli Gösteri’, 29 Ekim’de, bayram coşkusunun yaşandığı bu özel günde Rahmi M. Koç Müzesi’nde gerçekleştirecek. Tüm aile üyelerine hitap edecek bu gösteride, Musa Göçmen’in eğlenceli sunumu ve yönetimiyle Bach’tan Mozart’a, Aşık Veysel’den Cumhuriyet Bayramı’na özel marşlara kadar müziğin her tınısı sahnede olacak. Müzeye giriş yapmak yeterli Etkinliğe katılım için müzeyi 29 Ekim’de ziyaret etmek yeterli. 29 Ekim Pazar günü ‘Çoksesli Gösteri’yi Rahmi M. Koç Müzesi’ne giriş yapan misafirler ücretsiz olarak izleyebilecek. Rahmi M. Koç Müzesi, çocuklarla birlikte anne ve babaları da bu çok özel müzik şölenine davet ediyor. Rahmi M. Koç Müzesi hakkında: Rahmi M. Koç Müzesi Türkiye’nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi müzesidir. 14 binin üzerinde objeden oluşan koleksiyonu, çocuklara yönelik eğitimleri ve atölyeleri ile kültür ve eğlenceyi bir arada sunabilen tek adres olan Rahmi M. Koç Müzesi Mustafa V. Koç/Lengerhane binası ve Hasköy Tersanesi olmak üzere iki tarihi bina ile hali hazırda 11 bin 250 m2’lik kapalı alana ve yaklaşık 17 bin metrekarelik açık alana sahiptir. “Denizaltı” gezisinden, “nostaljik tren” turuna, uçaklardan klasik otomobillere kadar tarihin tüm detayları arasında gezintiye çıkma fırsatı sunan Rahmi M. Koç Müzesi’nde ziyaretçiler, Fenerbahçe Vapuru Büfesi, Coca Cola Büfesi, Demlik Kafe, Café du Levant ve Halat by Divan’da yemek yiyebilir. Rahmi M. Koç Müzesi, pazartesi hariç her gün, hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ve resmi tatillerde ise (1 Ekim – 31 Mart) 10:00-18:00 (1 Nisan – 30 Eylül) 10:00-19:00 saatlerinde ziyaret edilebilir. Müzeye giriş ücreti yetişkinler için 16 TL, öğrenciler için ise 7 TL’dır. www.rmk-museum.org.tr www.facebook.com/rmk.museum www.twitter.com/ rahmimkocmuseum www.pinterest.com/ rahmimkocmuseum www.instagram.com/rahmi_m_koc_ muzesi