Türk Eğitim Vakfı’ndan Üniversite Öğrencileri İçin Kurban Bayramı Bağışı Çağrısı

52 yıldır başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği veren Türk Eğitim Vakfı (TEV), Kurban Bayramı öncesinde anlamlı bir kampanyaya imza attı. Her yıl binlerce gencin maddi imkânsızlıklar nedeniyle üniversiteyi bırakmak zorunda kaldığını belirten TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, Kurban Bayramı bağışı için çağrıda bulundu. “Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin” sloganıyla başlatılan kampanyaya TEV’in internet sitesi üzerinden bağış yapılabiliyor.

Türkiye’de her yıl binlerce genç, üniversite sınavını kazanmanın mutluluğunu yaşıyor ancak bazı öğrencilerin hayali maddi imkânsızlıklar nedeniyle son bulabiliyor. Başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği veren Türk Eğitim Vakfı (TEV), “Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin” sloganıyla maddi imkânsızlıklar nedeniyle okulunu bırakmak zorunda kalan üniversite öğrencilerine dikkat çekti.

Yıldız Günay: “Gençlerin hayallerini hep birlikte gerçeğe dönüştürebiliriz.”

TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, kampanya ile barınma, yemek gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için okulunu bırakmak zorunda kalan gençlere destek olmayı amaçladıklarını belirtti. Kurban Bayramı’nda bağışta bulunmak isteyenleri kampanyaya destek olmaya davet eden Günay, “Binlerce öğrenci, hayalini kurduğu eğitimi almak için gecesini gündüzüne katarak çalışıyor maalesef içlerinden bazıları tam da bu hayale kavuştukları anda maddi imkânsızlıklar nedeniyle okullarını bırakmak durumunda kalıyor. Bu nedenle eğitime duyarlı tüm dostlarımızı imkânları doğrultusunda, ülkemize ve insanlığa katkı sağlayacak başarılı gençlere destek olmaya, onların hayalini gerçeğe dönüştürmeye çağırıyoruz” dedi.

TEV internet sitesinden bağışta bulunulabiliyor

Bu bağış kapsamındaki aylık üniversite bursu 700 TL, aylık yurt bursu ise 1.040 TL olarak belirlendi. Kampanyaya destek olmak isteyenler TEV’in internet sitesi bagis.tev.org.tr üzerinden diledikleri miktarda eğitim bağışı yapabiliyor.

Türk Eğitim Vakfı Hakkında:

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 4 Mayıs 1967 tarihinde merhum Vehbi Koç’un önderliğinde eğitime gönül vermiş 205 Türk aydını tarafından kuruldu. Türk Eğitim Vakfı’nın en önemli hedefi, insan kaynağımızı bilgi üreten ve kullanan konuma getirmek, en önemli yaklaşımı ise insanlarımızın, çağdaş Türkiye idealine ulaşabilmesi ve insanlığın gelişmesine katkı amacıyla olanaklarını yöneltecekleri ortamların hazırlanmasıdır. Başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği vererek Türkiye’ye ve insanlığa katkı sağlayacak öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini destekleyen TEV, kuruluşundan günümüze yaklaşık 250 bin yurt içi ve iki bin yurt dışı bursu sağladı. İki bini yeni öğrenci olmak üzere her yıl yedi bin öğrenciye burs sağlayan Türk Eğitim Vakfı, bu zamana kadar açtığı eğitim kurumları, öğrenci yurtları, toplum merkezi, çıraklık eğitim merkezi ve kütüphaneyle Türkiye’nin eğitim vakfı olmuştur.