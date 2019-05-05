Türk Eğitim Vakfı 52. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Başarılı ve maddi imkanı kısıtlı gençlere eğitim desteği veren Türk Eğitim Vakfı (TEV), 52. Kuruluş yıl dönümünü gala yemeğiyle kutladı. TEV Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer M. Koç, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ve TEV Genel Müdürü Yıldız Günay’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe TEV’in hibe ve vasiyet bağışçıları ile bursiyerleri katıldı.

Bu anlamlı kutlamaya Türk sinemasının duayen isimlerinden Türkan Şoray’ın da katılması davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Türk Eğitim Vakfı, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde, TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer M. Koç, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ve TEV Genel Müdürü Yıldız Günay ev sahipliğinde 52. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Vizyoner iş insanı merhum Vehbi Koç önderliğinde 205 hayırsever tarafından başarılı ve maddi olanakları kısıtlı gençlerin eğitimini desteklemek amacıyla 1967’de kurulan Türk Eğitim Vakfı’nın düzenlediği gala yemeğine hibe ve vasiyet bağışçısı ile bursiyerler katıldı.

Ömer M. Koç: “Türk Eğitim Vakfı’na ve ülkemize hizmet etmekten, bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.”

Gala yemeği, Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer M. Koç’un konuşmasıyla başladı. 1967 yılında Merhum Vehbi Koç önderliğinde başlatılan eğitim seferberliğinde 52. yılı geride bırakmanın gururu içinde olduklarını söyleyen Koç, “1967 yılında Merhum Vehbi Koç önderliğinde başlatılan bu eğitim seferberliğinde 52. Yılımızı geride bırakmanın gururu içindeyiz. Türk Eğitim Vakfı hayırseverlerimizden aldığı güçle büyümesini devam ettirmiş, bugün ülkemizin gurur kaynağı ve örnek bir sivil toplum kuruluşu olmuştur. Ben de, bu vesile ile Türk Eğitim Vakfı’na ve ülkemize hizmet etmekten, bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Atatürk’ün aydınlık bir gelecek hayali ve umuduyla, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında başlattığı milli eğitim seferberliğini bir vazife kabul ederek, 1967’den bu yana aynı ruh ve azimle faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu yoldaki kararlılığımızı daima ışığımız olan, “Cumhuriyeti biz kurduk onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.” sözünden, gücümüzü ise elbette ki siz kıymetli hayırseverlerimizden alıyoruz’’ dedi.

Rona Yırcalı: “Köklü tarihimizde 52 yılı geride bıraktık, en yüksek bağışçı adedine ulaştık.”

Gala yemeğinde konuşma yapan TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, “ Köklü tarihimizde tam 52 yılı geride bıraktık. 250 bine yaklaşan burs sayımız ve siz değerli bağışçılarımızla TEV, bugün Türkiye’nin Eğitim Vakfı’dır. 2018 yılında vizyonumuz çerçevesinde hedeflerimize ulaşmak için azami güçle çalıştık. Gerek iletişimi gerek ayırdığımız kaynakları bakımından etkin çalışılan, Vakıf tarihine geçecek başarılara imza attığımız bir yıl oldu. 80 hibe ve vasiyet bağışçısıyla tarihimizin en yüksek bağışçı adedine ulaştık. Türk Eğitim Vakfı olarak, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de öncü rolümüzü devam ettirebilmek için çağa damgasını vuran trendleri yakından takip edeceğiz. Heyecan ve gurur duyuyoruz. 52.yaşımıza girerken bizlere büyük güç ve destek veren değerli mütevellilerimize, yönetimimize sayıları bini aşan siz değerli bağışçılarımıza ve başarılarıyla göğsümüzü kabartan bursiyerlerimize Yönetim Kurulumuz ve şahsım adına teşekkür eder, desteklerinizi esirgememenizi dilerim’’ dedi.

Bu anlamlı kutlamaya katılan Türkan Şoray, Türk Eğitim Vakfı’nın 52. kuruluş yıldönümünde bulunmaktan kıvanç duyduğunu belirterek “Türkiye’nin bir çok müessesinde emeği olan saygı ve sevgiyle andığımız merhum Vehbi Koç’un girişimiyle kurulan TEV, Atatürk ilkelerine bağlı, özgür düşünceyi, aklı ve bilgiyi esas alan görüşleri ile ülkenin yetişmesine katkı vermiş ve vermeye devam ediyor. Eğitim ülkemizin en önemli sorunlarından biri. Bu sorunun anahtarı çağdaş eğitim. Ben de bu bilinçle 1973 yılında Hisarüstü’nde bir ilkokul yaptırmıştım ve bunun manevi huzurunu ve duygularını taşıyorum. Türk Eğitim Vakfı’nın bana gösterdiği bu teveccühten gerçekten çok mutluluk duydum. Bundan sonra kabul ederlerse vakfın gönüllü üyesi olmak istiyorum. Birlikte keyifli ve nice seneler” diyerek bağışçı ve bursiyerlerin gönlünde bir kere daha taht kurdu.

Etkinlik kapsamında sahne alan Türk Sanat Müziği sanatçısı Bekir Ünlüataer davetlilere unutulmaz bir gün yaşattı.