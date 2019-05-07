Antalya’da Müthiş Kitap Etkinliği

İstanbul’dan Antalya’ya yerleşeli neredeyse 12 yıl oldu. Bu süre içinde kentte çok değişik aktivitelere tanık oldum, kimilerini de bizzat organize ettim. Şunu söylemeliyim ki, özellikle son yıllarda hem özel sektör hem kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla kenttin doğal, kültürel ve tarihi mirasına sahip çıkılan birbirinden anlamlı etkinliklerin sayısı her geçen gün artıyor.

Kentin deniz, kum, güneş üçlüsü dışındaki kadim tarihi ve doğal mirasına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen Likya Yolu yürüyüşüne katılmamın üzerinden bir ay geçmeden, Konyaaltı Milli Eğitim Müdürlüğü dünyanın gözde plajlarından Konyaaltı Plajı’nda, geçtiğimiz hafta çok renkli, çok kalabalık bol kitaplı bir etkinlik gerçekleştirdi.

“Sahile gidiyorum, kitaba dalıyorum” etkinliği kapsamında yaklaşık 30 bin öğrenci velisi ve öğretmeni Konyaaltı Plajı’nda birlikte kitap okudu. Proje kapsamında Konyaaltı ilçesindeki anaokulu, ilkokul ve ortaokulda öğrenim gören 15 bin öğrenci velileriyle Konyaaltı Plajı’na ellerinde kitapları ile geldi. Sahilde oturarak yaklaşık 2 saat süreyle kitaplarına dalan çocuklara, Kaymakam Kamil Köten ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar ve öğretmenleri de eşlik etti.

Hoplar, “Proje ile çocuklar ve ailelerinin birlikte kitap okuma alışkanlığını kazanmalarını da istiyoruz.”

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada kitap okuma oranında 86’ıncı sırada olduğunu, TÜİK’e göre ise kitabın ihtiyaç listesinin 235. sırasında yer aldığına dikkati çeken Yakup Hoplar, etkinliğin amacıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Öğrenciler, aileleri ve tatilcilerde sahile giderken, havlu, mayo dışında, plaj çantalarına kitaplarını da koyma alışkanlığını geliştirmek istiyoruz. Proje ile çocuklar ve ailelerinin birlikte kitap okuma alışkanlığını kazanmalarını da istiyoruz. Antalya Türkiye’nin önemli bir turizm kenti. Gerçekleştirdiğimiz projemizi Konyaaltı sahilinde yapmamızın amacı ise, çocuklar ve velilerimiz kitap okurken vatandaşlarımıza az da olsa bir duyarlılık kazandırabilmek, teşvik etmekti. İlçede 48 farklı ülkeden öğrenci eğitim görüyor. Adeta Birleşmiş Milletler gibiyiz. Burada yabancı öğrencilerimiz de etkinliğe geldi. Sahildeki turistlere de kitap dağıtarak onların da kitap okumalarını sağladık.”

Etkinliğe Şehit Cennet Yiğit Anaokulu’na giden oğlu Kuzey’le birlikte katılan Eda Şahin de etkinlikle ilgili olarak; “Çocuklarımızla birlikte böyle bir etkinliğe katılmaktan çok keyif aldık. Oğlum henüz okuma bilmediği için yanına aldığı ‘Başkuş Ela’nın Doğum Günü’ kitabını ben ona okudum. O da çok keyif aldı” dedi. Etkinliğe katılan lise öğrencileriyle de ayaküstü sohbet ettim. Etkinliğin çok kalabalık ve havanın da sıcak olması nedeniyle kitaplarına fazlaca dalamadıklarını söyleseler de arkadaşlarıyla sahilde olmaktan dolayı keyifleri yerindeydi.

Kitap çoğu zaman sessizlik ister, ancak bu etkinlikteki temel amaç daha çok farkındalık yaratmaktı. O farkındalığın da yaratıldığını düşünüyorum. Öte yandan bu vesileyle 7’den 77’e kentli o gün farklı amaçlarla sahile inseler de gördükleri manzara karşısında aynı heyecanı hissettiler. Ne diyordu İtalo Calvino ‘Görünmez Kentler’ adlı kitabında “Kentler takas yerleridir. Ama bu değiş tokuşlar yalnızca ticari takaslar değil, kelime, arzu ve anı değiş-tokuşlarıdır.”

Ben heyecanı, umudu, sevinci takas ettim mesela.

Seher Özen Karadeniz