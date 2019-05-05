İnsan Faktörü Her Zaman İlk Sırada

Management Centre Türkiye (MCT)’nin, QNB Finansbank ana sponsorluğu ve Kariyer.net yetenek sponsorluğunda “Hello HR” teması ile 2-3 Mayıs tarihleri arasında Volkswagen Arena’da düzenlediği 24. İnsan Kaynakları Zirvesi’nde dünyaca ünlü konuşmacılar yaptıkları ilham verici sunumlar ile yeni dijital dünyada insanın konumlanmasını tartışırken geleceğin iş dünyası şifreleri de örnekler vererek anlattılar.

Hızla gelişen teknoloji ile beraber dünya da dönüşüyor. Bu dönüşümün etkileri gündelik yaşamda olduğu gibi, iş hayatının birçok alanında da etkilerini gösteriyor. İnsan kaynakları, teknolojinin kullanıma sunduğu birçok tekniği benimseyen departmanların başında geliyor. Bugün işe alımlarda dijitalleşme oranı ise her geçen gün artıyor. Bu kapsamda İstanbul önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. “Hello HR-Dijital Dünya, Teknolojik Dönüşüm ve İnsan Kaynakları” alt başlığı çerçevesinde 24.İnsan Kaynakları Zirvesi, 2-3 Mayıs tarihleri arasında Volkswagen Arena’da düzenlendi.

İnsan Faktörü her zaman ilk sırada

Renault – Nissan – Mitsubishi İttifakı, Dijital İnsan Kaynakları Küresel Genel Müdürü Alfonso Diez David, sunumunda insan faktörünün, herhangi bir İK dönüşümünde ilk sırada olacağına değindi. David, “Son kullanıcıya ulaşmamız ve işin sürekliliğini sağlamamız gerekiyor, biz insan kaynaklarıyız, teknolojinin ve satışların desteklenmesi bizim görevimiz o yüzden işin sürekliliği her şeyden önce gelir. Değişimden korkmamalı ve son kullanıcıları kendi müttefikiniz yapmalısınız ” diye konuştu.

Dijital gençlere hazırlıklı olun

Like Literally’nin kurucusu Di Macdonald, geleceğin yeteneklerini geliştirmeye dair ipuçları verdi. ‘’Herhangi bir dijital çözüme başlamadan önce genç kitleyi iyi tanıyın. Yeni dijital çağın öğrettiği şeylerden biri de dijital neslin çok yakında sizin şirketlerinize de gelecek olması, buna hazırlanın” ifadesini kullandı.

Anahtar kelimenin güncel olduğunu unutmayın

Uzmanların uzmanı olarak bilinen yazar Paul Hughes konuşmasında yeni dünyanın nasıl şekilleneceğini anlattı. Hughes “Fırsatın her yerde olduğunu fark edin ve ilk zihniyetin proakftif olmayı gerektirdiğini hatırlayın. Önemli şeylere odaklandığınızı düşünün ve her sohbette anahtar kelimenin güncel olduğunu unutmayın, inovasyona inanın. Bunu yaptığımızda eminim tüm çalışanlarımız sonsuza dek mutlu yaşayacaklar ” dedi.

İnsan mı Teknoloji mi?

“The Human Workplace: People-Centred Organizational Development” kitabının yazarı Andy Swann, zirvede yaptığı konuşmasında teknoloji için insan değil, insan için teknoloji konusunu anlattı. Andy Swann, “İnovasyonun çok popüler olduğu dönemde eğer yaratıcılığımızı sürecin dışına çıkarırsak iş birliği ve yenilikler yaratma fırsatını kaybetmiş oluruz. İnsanların kendi deneyimlerini yaratmalarına izin verin, sizin gibi yapacaklarsa orada olmalarının ne anlamı var ” dedi.

Zirveye Richard Watson, Ian Bailie, Peter Wood, Lee Andrews, Alfonso Diez David, Di Macdonald, Andy Swann, Ghislaine Caulat, Paul Huges, Cenk Akıncılar, Fatih Uysal ve Tanyer Sönmezer gibi dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen teknoloji, yapay zeka ve yönetim profesyonelleri konuşmacı olarak katıldı.