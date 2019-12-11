Tüp Bebek Sonrası Bunlara Dikkat!

Bir süredir bebek sahibi olmaya çalışıyorsanız ancak doğal yolla gebelik elde edemediyseniz, dünyadaki pek çok çift gibi siz de tüp bebek tedavisi görmeyi düşünebilirsiniz. Çocuk sahibi olma şansınızı arttırmak için tüp bebek tedavisi süreciniz başladığında, bedensel ve zihinsel sağlığınızda, yaşamınızda ve çevrenizde dikkat etmeniz ve gözden kaçırmamanız gereken bazı önemli noktalar vardır.

Tüp bebek sonrası beslenme, ilaç kullanımı, tedavi sürecinde önerilen besin takviyeleri, yanlış alışkanlıklar, bağımlılıklar, stresin tedaviye etkileri ve embriyo transferi, kısacası tüp bebek sonrasında dikkat etmeniz gerekenler nelerdir? Tedavide başarı şansınızı arttırmak için aşağıda belirtilen maddeleri mutlaka uygulamanızı öneririz.

Embriyo Transferi Günü Çok Önemli

Embriyo transferi, ailenizi inşa etmek için çıktığınız uzun bir tedavi yolculuğundaki son ve en önemli adımdır. Bu nedenle, transferin gerçekleştiği gün dikkatli olmak ve dinlenmek, tedavide başarı şansınızı arttırabilir.

Embriyo transferinden sonra, yüksek ısıdan kaçınmalısınız. Sıcak banyo, sauna, sıcak su torbası, elektrikli battaniye gibi rahimdeki sıcaklığı arttırabilecek şeylerden uzak durun. Bu, düşüğe neden olabileceği gibi fetüsün riskini de arttırmaktadır.

Transfer gerçekleştikten sonra, anne adayının yatak istirahatinin faydalı olduğunu kanıtlayan bir çalışma bulunmamakla birlikte bolca uyumak ve vücudunuzu dinlendirmek bu anlamda oldukça yararlı olabilir.

İlaçlar Mutlaka Belirtilen Şekilde Kullanılmalı

Doktorunuzun kullanmanızı istediği ilaçları mutlaka tam olarak belirtilen şekilde almalı, dozları atlamamalı, ilacı kullanmayı bırakmamalısınız. Tüp bebek tedavisi gören anne adaylarının büyük bir bölümünde, transfer gerçekleştikten sonraki ilk üç ay içerisinde bir noktada kanama gerçekleşmektedir. Kanamanın normal mi yoksa endişe verici bir durum mu olduğunu anlamak için bir kan tahlili ya da gerekli testleri yaptırmadan ilaç kullanımını durdurmamalısınız.

Yanlış Alışkanlıklar ve Bağımlılıklardan Kurtulmalı

Tüp bebek tedavisi görmek istediğinize göre, bir süredir planlı bir gebelik sürecinden bahsedebiliriz. Bu durumda, zaten bir süredir bağımlılıklar ve kötü alışkanlıklarınızdan kurtulmuş olmanız gerekir. Çocuk sahibi olmaya karar verdiğiniz andan itibaren, özellikle de tüp bebek tedavisinin başlaması ile birlikte, sigara, alkol, aşırı şeker ve işlenmiş gıdalar, hazır ve paketli yiyeceklerin tüketiminden ve diğer zararlı alışkanlıklardan mutlaka uzak durmalısınız.

Sağlıklı ve Dengeli Beslenmeli

İnternette, “Tüp bebek diyeti” ya da “mucize yiyecekler” bulabilirsiniz, ancak hiçbir iddialarını kanıtlayacak verilere sahip değildir. Bir yiyecek grubuna aşırı odaklanırken, sağlıklı ve dengeli beslenmeden biraz uzaklaşıyor olabilirsiniz. Sağlıklı bir hamilelik süreci ve sağlıklı bir bebek gelişimi için, tüp bebek tedavisi olmaya karar verdiğiniz andan itibaren vitamin ve mineraller, protein, lifler ve sağlıklı yağlar yönünden zengin, dengeli bir beslenme programı uygulamalısınız. Bunu yaparken, tabii ki alkol, nikotin gibi sağlıksız alışkanlıklardan uzak durmalısınız.

Besin Takviyeleri İhmal Edilmemeli

Amerika’da yapılan bir çalışma; embriyo transferinden sonra yüksek miktarda folik asit takviyesi alan kadınlarda, canlı doğum oranlarının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Obezite, ölü doğum öyküsü gibi yüksek riskli bir gebelik grubunda değilseniz, uzmanlar günlük 400-1000 mcg folik asit takviyesi almanızı önermektedir.

Folik asit, tüp bebek tedavisi sürecinde kullanmanız gereken tek takviye değildir. B12, omega-3, demir takviyesi de kullanmanız gerekebilir. İhtiyaçlarınıza göre hangi besin takviyelerine ihtiyacınızın olduğunu mutlaka doktorunuz belirlemelidir.

Stressiz Bir Yaşam

Bedensel ve zihinsel sağlık arasında güçlü bir bağ vardır. Bu nedenle, psikolojik durumunuzdaki herhangi bir sorun, beden sağlığınızı da doğrudan etkilemektedir. Tüp bebek tedavisi sürecinde, özellikle de embriyo transferi gerçekleştikten sonra, tedavide başarı şansını yükseltmek için, stresi mümkün olduğunca hayatınızdan uzaklaştırmanız önemlidir. Meditasyon, yoga yapmak, bir hobi edinmek, kitap okumak, sakinleştirici müzikler dinlemek, keyifli filmler izlemek, zihninizi boşaltacak aktivitelerde bulunmak, sizi stresten uzaklaştırabilir.

Su Tüketimine Dikkat

Su tüketimi, yaşamın her döneminde oldukça önemlidir. Kilo vermek istediğinizde, cilt kalitenizi arttırmak istediğinizde, kaslarınızı güçlendirmek istediğinizde ve hatta çocuk sahibi olmak istediğinizde! Tüp bebek tedavisi sürecinde yeterli miktarda su tüketmek, tedavide başarı şansınızı arttırabilir.

İlaç Kullanımına Dikkat

Hayatınızın hiçbir döneminde doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan bir ilacı kullanmamalısınız. Karın ağrısı için komşunuzun önerdiği bir ilaç, sizin için doğru olmayabilir. Söz konusu hamilelik ya da hamile kalmaya çalıştığınız tüp bebek tedavisi süreci olduğunda ise, ilaç kullanımına ekstra özen göstermeniz gerekir. Bu süreçte, ağrı kesici ve bitkisel takviyeler de dahil olmak üzere, herhangi bir ilaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

Son olarak gülmeyi unutmayın! Garip görünebilir ancak embriyo transferi gerçekleştikten sonra kendisini güldürecek programları izleyen kadınlarda başarı şansının daha yüksek olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Burada, zihin ve beden arasındaki güçlü bağdan bahsedebiliriz. Gülmek, stresi uzaklaştırmak için de en ekonomik ve en ideal seçenektir.

Kaynak:

Bülent TIRAŞ

Mayoclinic