‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ Öğrencilerin Eğitimine Işık Tutacak

Türk sinemasının efsane isimlerinden Ali Özgentürk, 100’e yakın eserinin telif haklarını Darüşşafaka’ya bağışladı. Özgentürk’ün bağışına konu olan eserlerin başında Selvi Boylum Al Yazmalım geliyor.

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyet’ine anlamlı bağış… 156 yıldır eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla faaliyetlerine devam eden ve sadece aldığı bağışlarla eğitime desteğini sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti, ünlü sinemacı Ali Özgentürk’ün eserlerinin yeni hak sahibi oldu.

Çocuklarımızın Hayatını Değiştirecek

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, “Tüm Türkiye’nin yakından tanıdığı; özellikle 1970 ve 80’lerde imza attığı eserlerle sinema ve edebiyat dünyasının unutulmazları arasına giren Ali Özgentürk geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği çok kıymetli bağışla yayınlanmış ve yayınlanmamış 100’e yakın eserin mali haklarını Darüşşafaka Cemiyetine bağışladı. Böylece; eserlerin tüm kullanım, telif hakları Darüşşafaka’ya bağışlanmış oldu. Ali Özgentürk’ün bu bağışı; yüzlerce, çocuğumuzun hayatını değiştirecek.”

Hangi Eserler Var?

Söz konusu bağış kapsamında aşağıdaki eserler bulunuyor:

– 1977 yılında Atıf Yılmaz’ın çektiği; Cengiz Aytmatov’un romanından uyarlanan hepimizin yakından bildiği “Selvi Boylum Al Yazmalım” adlı eserin senaryosu;

– Yine senaryosunu yazdığı ve filme çekilen “Hazal” isimli eser

– “At”, “Su da Yanar”, “Mektup”, “Beni Sev”, “Kalbin Zamanı”, “Görünmeyen”, “Yengeç Oyunu”, “Balalayka” adlı filme çekilmiş 8 eserin senaryo ve hikayeleri;

– 70 adet filme çekilmemiş senaryo ve hikâye;

– Yayınlanmış 4 kitabı (“Ali Özgentürk Filmleri Senaryo Kitapları”, “Tanıklıklar” – Adam Yayınevi, “Oğul Oğul” – Mitos Boyut Yayınevi, “Gizli Defterlerim” – Kırmızı Kedi Yayınevi);

– Henüz yayınlanmamış 6 kitabının tüm hakları.

Sait Faik Abasıyanık Da Bağışlamıştı

1954 yılında vefat eden şair ve yazar Sait Faik Abasıyanık’ın da tüm eserleri yazarın vasiyeti üzerine annesi tarafından Darüşşafaka Cemiyetine bağışlanmıştı. Sait Faik Abasıyanık’ın bu bağışı, bugüne kadar Darüşşafaka’da okuyan binlerce çocuğun eğitimine destek oldu.