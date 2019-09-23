Sanat Tarihçisi Doç. Dr. Esra Aliçavuşoğlu ÖRAV Sohbetlerinde

Öğretmen Akademisi Vakfı’nın (ÖRAV), alanında uzman isimleri ağırladığı “ÖRAV Sohbetleri”nin yeni dönem konuğu, Doç. Dr. Esra Aliçavuşoğlu olacak. Bu yıl arka arkaya çok sayıda sanat etkinliğine sahne olan Eylül ayının yoğun gündemine özel olarak düzenlenecek sohbet; çağdaş sanat dünyasına, sanat tarihçisi Aliçavuşoğlu’nun gözünden bakma fırsatı sunacak. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi olarak görev yapan Doç. Dr. Aliçavuşoğlu, sanat/hayat ilişkisinin iç içe olmasına rağmen sanata olan mesafenin nedenlerini anlatacak. Etkinlik, 25 Eylül Çarşamba günü saat 18.30’da SALT Galata’da gerçekleştirilecek.

Sohbet kapsamında Doç. Dr. Esra Aliçavuşoğlu, hayat ve sanat ikilisinin birbirine bu kadar entegre olduğu dönemde, sanata karşı mesafeli olmamızın nedenlerini yorumlayacak. Etkinlikte, çağdaş sanatın temel dinamikleri, çarpıcı örnekler eşliğinde, Aliçavuşoğlu uzmanlığında incelenecek.

ÖRAV, 2008 yılından bugüne kadar eğitim programıyla eğitimcilerin mesleki gelişimine destek olmanın yanı sıra düzenlediği seminerlerle kişisel gelişimlerine de katkı sağlıyor. 4 senedir düzenlediği “ÖRAV Sohbetleri” etkinliği ile de katılımcı öğretmenleri, farklı sektörlerden gelen; meslekleri, hobileri, tutku ve azimleriyle kendilerini bulundukları yerden ileriye taşımayı başarmış kişilerle buluşturmayı amaçlayan Vakıf, bu sohbetlerle katılımcı öğretmenlerin farklı vizyonlarla tanışmasına, etkinlik sonunda kendi hayatlarına ilham verecek, onları motive edecek kazanımlarla ayrılmalarına ortam sağlamayı hedefliyor.

25 Eylül Çarşamba günü ücretsiz düzenlenecek olan ve kontenjan sınırı bulunan ÖRAV Sohbetleri’ne kayıt yaptırmak için aşağıdaki linke girişi yapmak yeterli oluyor.

https://forms.gle/LsBDjr6oavrHvNv66

Daha fazla bilgiye Öğretmen Akademisi Vakfı’nın 0212 514 90 40 numaralı telefon hattından ulaşılabiliyor.

Esra Aliçavuşoğlu Hakkında: 1975 yılında İstanbul’da doğan Esra Aliçavuşoğlu, 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. Aynı kurumda, yüksek lisansını yapan Doç. Dr. Çavuşoğlu, 2005 yılında ise “1980 sonrası Türkiye Sanatı’nda Sanatçının Yaratımında Kendilik Temsili” tezi ile doktorasını tamamladı. 2000 yılında University of The Arts London Central Saint Martins’de “Curatorial Studies” alanında kurslara katıldı. 1996-2002 yılları arasında, Cumhuriyet Gazetesi’nde kültür-sanat muhabiri, Yapı Kredi Yayınları tarafından çıkarılan Sanat Dünyamız Dergisi’nde editör ve Tarih Vakfı İstanbul Dergisi’nde Genel Yayın Yönetmeni olarak çalıştı. 2006-2013 yılları arasında Cumhuriyet Gazetesi’nde ve Tasarım Kültürü Dergisi’nde Arredamento Mimarlık’ta sanat eleştirileri ve yazıları yazdı. 2013’de Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat alanında Doçent ünvanını aldı. Marmara Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak gören yapan Doç. Dr. Aliçavuşoğlu’nun, ulusal ve uluslararası pek çok akademik yayında makaleleri yayınlanmıştır.

Öğretmen Akademisi Vakfı

Bireysel ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde, araştıran, sorgulayan, analitik düşünebilen, özgüven sahibi, kişisel gelişimin sürekliliğini önemseyen, evrensel değerleri benimseyen, ülkenin kültür mirasına sahip çıkabilecek genç nesillerin yetiştirilmesinde önder rol oynayan öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor. Öğretmen Akademisi Vakfı, bugüne kadar bu amaç doğrultusunda; Vakıf merkezinde ve Türkiye’nin her yöresinde görev yapan 220 eğitimciden oluşan ekibi ile, 81 ilde 175.000 öğretmen ve eğitim yöneticisi ile atölye çalışmalarında buluştu.

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