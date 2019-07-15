Pera Müzesi Çocuk Atölyeleri Temmuz Boyu Devam Ediyor!

Pera Müzesi Öğrenme Programları’nın, “Mürekkepten: Çin Güncel Sanatından Yorumlamalar” sergisi kapsamında 4-12 yaş grubu çocuklara yönelik düzenlediği yaz atölyeleri, 27 Temmuz’a kadar devam ediyor. Atölyelere katılan çocukların birbirinden yaratıcı üretimlerinden bir seçki, 8 Ağustos’ta “Yaz Yaz Yaz’” sergisinin üçüncüsünde izleyicilerle buluşacak.

Pera Öğrenme, yaz tatilini değerlendirmek isteyen tüm çocukları yaz atölyelerinde ağırlıyor. 4-12 yaş aralığındaki çocuklara özel hazırlanan atölyelerde yaşıtlarıyla buluşan çocuklar, akrilik boya, köpük, organik ve geri dönüşüm malzemeleri kullanarak, masal, öykü, fotoğraf, illüstrasyon gibi farklı alanlarda üretimler gerçekleştirme imkanı buluyor. “Mürekkepten” sergisinden ilhamla hazırlanan program kapsamında 4-6 yaş gruplarına yönelik “Döndür Boya, Köpürt Üfle!”, “Kumaş Üzerindeki Hayallerim”, “Canlı Masal”; 7-12 yaş gruplarına yönelik “Gölge Figürler Sahnede”, “Sebze ve Meyvelerden Renkli Boyalar”, “Işıkla Resim: Fotoğraf” ve “Renklerin Döngüsü: Sarkaç Boyama”; 9-12 yaş gruplarına yönelik “Fantastik Kısa Öykü” atölyeleri düzenleniyor. 27 Temmuz’da tamamlanan atölyelerde hayata geçirilen tüm üretimler, dijital sergiyle izleyiciye sunulurken, eserlerden bir seçki 8 Ağustos – 22 Eylül 2019 tarihleri arasında Pera Öğrenme atölyesinde sergilenecek.

4-6 yaş grubu hayallerini kumaşa aktarıyor

4-6 yaş grubuna yönelik hazırlanan “Döndür Boya, Köpürt Üfle!” atölyesi, gündelik hayatta kullanılan malzeme ve oyuncaklar aracılığıyla renk ve biçim bilgisine odaklanıyor. Atölyenin ilk aşamasında çeşitli ev aletleri ve akrilik boyalarla deneysel resim yaparak renklerin zengin armonisini keşfeden çocuklar, ikinci aşamada boyalarla renkli baloncuk solüsyonları hazırlıyor, kâğıtlara üfleyerek boyama yapıyor.

“Kumaş Üzerindeki Hayallerim” atölyesinde katılımcılar, kumaş üzerine keçeli kalemlerle soyut çizimler yapıyor, ardından su spreyleriyle renk pigmentlerinin suyla etkileşimini gözlemliyor, çizdiği formların suyla özgürleşerek ortaya çıkardığı yeni desenleri keşfediyor. Masalların ve hayal mekânının iç içe geçtiği “Canlı Masal” atölyesinde ise çocuklar, masalların büyülü dünyasına doğru bir yolculuğa çıkarak Çinli ördeğin maceralarını dinliyor, ardından suluboya, keçeli kalem gibi çeşitli malzemelerle masalı resmetme fırsatı buluyor.

7-12 yaş grubu stop-motion tekniği ile animasyon filmi çekiyor

7-12 yaş grubu için tasarlanan “Gölge Figürler Sahnede” atölyesinde çocuklar, sanatçı Tang Bohua’nın “Yaz Böcekleri Ülkesi” animasyonunda yer alan buzu arayan genç savaşçıyla yolculuğa çıkarak, geri dönüşüm malzemeleri, karton, eva ve boyayla ejderha, horoz gibi hareketli gölge oyunu karakterlerini yaratıyor. Ardından, sanatçı Xu Bing’in “Arka Plan Hikayesi” isimli yerleştirmesindeki ışık ve gölgeyi inceliyor, sahne önü ve sahne arkasının sırlarını öğreniyor, karakterlerine ışık ve gölge denemeleri yaparak, gölge oyunu sergileyebilecekleri bir tiyatro sahnesi tasarlıyor.

“Sebze ve Meyvelerden Renkli Boyalar” atölyesi, Çin çağdaş sanatında mürekkebin nasıl kullanıldığının incelenmesi ile başlıyor. Ardından katılımcılar, limon, çilek, Malta eriği ve dutlardan kendi doğal mürekkeplerini elde ederek, resimlerini oluşturuyor. “Işıkla Resim: Fotoğraf” atölyesi ise, resim ile fotoğrafın benzerliklerine ve farklarına odaklanıyor. Katılımcılar atölyede fotoğrafçılığın en temel konusu olan ışığı öğreniyor, ışık ile resim yapmayı deneyimliyor. “Renklerin Döngüsü: Sarkaç Boyama” atölyesi, Liang Wei’nin eserlerinden ilham alıyor. Bu atölyede yerçekimi kuvvetini inceleyen çocuklar, sarkaç boyama tekniğini kullanarak, tekrar eden, düzenli yörüngeyi gözlemliyor, farklı zamanlamalar ve farklı renklerle bu yörüngeyi nasıl değiştirebileceğini deneyimliyor.

9-12 yaş grubu fantastik öykülerini kaleme alıyor

9-12 yaş grubuna özel “Fantastik Kısa Öykü Atölyesi”nde çocuklar, sergide yer alan Çin güncel sanatındaki yaratıcı eserler ve çocuk edebiyatının ünlü fantastik eserlerinden birkaç örnek üzerine sohbet ettikten sonra, kendi kurguladıkları fantastik öyküyü yazıyor. Son olarak, kitap kapaklarından örneklere bakıyor, renkli kalem ve kâğıtlarla yazdıkları öykünün kitap kapağını tasarlıyor.

Atölye Programı:

4-6 Yaş

Döndür Boya, Köpürt Üfle!

18 Temmuz Perşembe 11:00-13:00

23 Temmuz Salı 11:00-13:00

Kumaş Üzerindeki Hayallerim

16 Temmuz Salı 11:00-13:00

20 Temmuz Cumartesi 11:00-13:00

25 Temmuz Perşembe 11:00-13:00

Canlı Masal

27 Temmuz Cumartesi 11:00-12:30

7-12 Yaş

Gölge Figürler Sahnede

27 Temmuz Cumartesi 14:00-16:00

Sebze ve Meyvelerden Renkli Boyalar

16 Temmuz Salı 14:00-16:00

Işıkla Resim: Fotoğraf

18 Temmuz Perşembe 14:00-16:00

Renklerin Döngüsü: Sarkaç Boyama

20 Temmuz Cumartesi 14:00-16:00

25 Temmuz Perşembe 14:00-16:00

9-12 yaş

Fantastik Kısa Öykü Atölyesi

23 Temmuz Salı 14:00-16:00

Pera Öğrenme Hakkında

Pera Müzesi’nde öğrenmeyi, çocuklar, gençler ve yetişkinleri sanatla buluşturmak, bir müze bilinci oluşturmak, sanatı ulaşılabilir kılmak ve izleyiciyle sergilenen eserler arasında iletişim kurmak amacıyla yapılan çalışmalar kapsıyor. Yorum ve yaratıcılığa dayanan bu etkinliklerde, eserler üzerinde değerlendirmeler yapılırken yaratıcılık da destekleniyor. Atölyede uygulamalı çalışmalarla pekiştirilen öğrenme programı, müzeyi sosyal hayatın bir parçası kılmayı da amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda oluşturulan “Pera Öğrenme” programları, koleksiyon sergilerinin yanı sıra, süreli sergiler için de, farklı yaş gruplarına ve engellilere hazırlanan birbirinden renkli ve yaratıcı etkinlikleriyle yıl boyunca sürdürülüyor.

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