Her Şey Helallik İster

Nisan’ın üçüncü haftasında ikamet ettiğimiz sitemizin sakinlerinin oluşturduğu Türk Halk Müziği koro ekibiyle Göynük, Taraklı turundaydık. O coğrafyayı çok seviyorum; şırıl şırıl akan sular, mis gibi bir hava, cıvıldayan kuşlar ve damak şenlendiren lezzetler…

İnsan bir yöreye gittiği zaman oraya özgü lezzetlerden tattıktan sonra evine de götürmek istiyor. Sevdikleri de onlardan tadabilsin, gezinin damak tadı evde de bir süre devam etsin istiyor. İşte yine bir alışveriş anında bir Anadolu bilge kadını kaldığımız evin önüne, kendi yaptığı taze tereyağı ve peynirden getirdi. Lezzetini anlatmaya kelimeler yetmez ancak ben dikkatimi çeken ve çok hoşuma giden başka bir anektodu paylaşmak istedim. Bu nur yüzlü emektar kadın, tarttığı peynirin üstüne bir parça daha ekledi ve şu sözleri sarf etti: ”Her şey helallik ister.”

Vay canına, ne güzel bir söz. Ne kadar anlamlı, değerli. Ülkede dini eğitim bu kadar yaygınlaşmışken, diğer yandan ise haramla helalin ayırt edilmesinde zorluklar yaşanırken sattığı beyaz peynir kadar temiz kalabilen insanlar görmek ne güzel.

Bir başka örnek de Gaziantep’de yaşamış ve sanayicilerin yakından tanıdığı Mennan Usta. Bir röportajında ondan dinlemiştim. Zamanında yerli bir iplik makinası yapabilmek için devlet desteğine başvuruyor ancak ardından vazgeçiyor. Devlet yetkililerinden biri, Mennan Usta’ya neden vazgeçtiğini soruyor. Usta, “Vallahi devletten böyle bir destek helal mi, haram mı bilemedim onun için vazgeçtim” diyor. Konuştuğu kişi “Sen bunu yaptığın anda yerli bir makinamız olacak, hiç bunun haramı olur mu?” diye cevap verince desteği almaya karar veriyor. Mennan Usta’nın farklı bir özelliği varmış, o da kafaya taktığı şeyi yapmasıymış. Dolayısıyla kafaya taktığını yapıyor ve ülkeye yerli bir iplik makinası kazandırıyor. Nur içine yatsın sevgili Mennan Usta.

Ülkemde, Anadolu’da hala çok güzel insanlar var. Namusuyla çalışan, dürüst, güvenilir insanlar.

Bu insanlarla karşılaştığım anda umudum hep yeşeriyor, hayata coşkuyla daha çok sarılıyorum.

İyi ki varlar, hep var olsunlar, çok olsunlar.

Anıl Akın