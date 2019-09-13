Oyunlarla aranız nasıl?

“Oyun mu? O çocuklukta kaldı” diyenlerden misiniz?

Çocukken oyun oynamaktan zevk alır mıydınız? Bu soruya hayır diyen var mıdır?

Oyunla ilgili duygularınızı bir yoklayın bakalım neleri fark edeceksiniz.

Bir çalıştırıcı ve eğitmen olarak oyunlar yaptığım programların içinde hep yer alırdı. Oyun dendiği zaman yüzlerde beliren nostaljik gülümsemeyle karışık soru işaretli, meraklı ve biraz da çekingen ifadeleri severim. Her oyun gruba bir hareket getirir ve bir şeyler öğretir. Yetişkinler için oyun artık ait olmadıklarını düşündükleri dünyaya açılan bir penceredir. Onlar o pencereden dışarı ve birbirlerine bakarlar ben de onlara bakarım. Keşfetmenin, gelişmenin ne keyifli bir halidir o.

Bundan 3 yıl önce yolum Seda Alpay Bale Okulu bahçesinde kızımın dersten çıkmasını beklerken aynı sınıfta oğlu olan sevgili Alp Saraçoğlu ile birleşti. Sıkı bir kutu oyunları, oyun, oyun oynatma ilgisi olan Alp’le olan sohbetlerimiz bizi Bahçebiz Gelişim Akademisi için Business Games bölümünü geliştirmeye, tüm dünyadan en güçlü oyunları bulmaya, getirmeye ve bu yolla binlerce kişinin yaşamına dokunmaya kadar götürdü.

3 yılda farklı oyunlarla değişik ülkelerde, farklı sektör, deneyimlerden insanlara oyun oynatırken onlarla ve kendimizle ilgili çok şey fark ediyor her bir oyunda eğlenirken değişerek, gelişerek ayrılıyoruz.

FreshBiz yurt dışında 30 ülkede 60.000 kişi tarafından oynanmış bir oyun. Bizim oyun çantamızın ilk oyunu ve ilk göz ağrımız. Bu oyunu oynatırken oyun oynamanın yetişkin dünyasındaki yerini yakından gözlemliyoruz. Çocukken çok kolay giriverdiğimiz oyunlara girmek yetişkinlikte zorlaşıyor bazen. Bu da hayattaki duruşumuza uygun bir yansıma. Yeni şeyler öğrenmeye, bir sürü alanda uzman ve bilirkişi olmuşken bir oyunla karşılaştığımızda o oyunun acemisi olmaya çekiniyoruzdur belki. Olabilir mi? Çoğunlukla da oyuna girdiğimizde eğlence tarafını bir tarafa bırakıp sonuca odaklanıyoruz. Hatta kendinizi böyle gördüğünüzde çocuklu olanlarınız dönüp bakabilir mi acaba çocuğum oyun oynarken ne kadar eğleniyor? Belki de sizden öğrendiği gibi oyunu çok ciddi oynuyordur. Bunu pek çok çocukta gözlemledim. Pek çok sebebi olabilir, biri de sizin oynama şeklinizdir belki.

Yaşamınızda oyunu satranç, tavla, okey, briç, kağıt oyunları dışında nerede tutuyorsunuz? Yaşamınızda daha fazla oyun olsaydı nasıl olurdu?

Yaşamı kuralları, stratejisi, hedefleri olan bir oyun gibi düşünseydiniz oyunu daha akıllı oynamak ister miydiniz?

Kendinizi oyuna daha güçlü ve keyifli bir şekilde dahil etmek ilginizi çeker mi? Bir oyunun içinde kendinizi farklı yönlerden tanıma fırsatını yakalamak ister misiniz?

Cevabınız evetse bizi takip edin. Yollarımızı oyunla buluşturalım ve hayat oyununu daha akıllı bir şekilde oynamanın yeni yollarını beraber keşfedelim.

Tülin Kahvecioğlu

Bahçebiz Gelişim Akademisi

Kurucu

Lider ve Yönetici Koçu, çalıştırıcı, Motivasyonel Konuşmacı