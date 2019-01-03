Kitap ile Sohbet Ataşehir’de Başladı

Kitaplar benim hayatıma her zaman anlam getirdi. Yaşamıma kattığım en güzel öğreti “Kitap okumak ve sonrada anlatmak” oldu. İlkokulda hayal dünyamı kitaplarla beslemeyi sevdiğim için sürekli masal ve çocuk macera kitapları okurdum. Lise döneminde ise insanların hayat hikayelerini merak ettiğim için biyografi kitaplarını daha çok okur oldum. Üniversite dönemim ise roman ağırlıklı devam etti. Her romandaki kurgu beni inanılmaz etkiliyordu. İş hayatında ise gelişim ve kariyer, satış kitapları benim en yakın dostlarım oldu. Her öğle yemeğimde bana eşlik etmeleri inanılmazdı. Sonra ne olduysa bundan sonra oldu ve “Kitap ile Sohbet” ile tanıştım.

Sezon başında seçilen kitapları okuyor, her Salı İstanbul Oyuncak Müzesi’nde buluşuyor ve kitabın içinden bir yolculuğa çıktığımız sohbetler ediyorduk. Yasemin Sungur önderliğinde bir kitap kulübüm olmuştu artık. Martı Kitap Kulübü. Tam 11 yıldır devam ediyor. İnanılmaz kitapları birlikte okuyup her kitabı sohbet ederek 2 saati birlikte geçirmek bana olumlu değişimleri de beraberinde getirdi. Bunu size bulaştırmak için ve değişimin harika gücünü hissetmeniz için davet ediyorum. Sizler de Ataşehir’de benim önderliğimde yaptığımız Kitap ile Sohbet’e katılın. Seçtiğimiz kitaplarla birlikte sohbet edelim.

“Kitap ile Sohbet”te seçtiğimiz kitaplar ve birlikte okumaya başladığımız anlar hepsi bambaşka bir serüvene hazırlayacak sizleri. Okumanın sınırsız ve bilgi dolu dünyasına eğlenceli bir geçiş yapacaksınız. Kâh bir kitap kahramanına bürüneceksiniz kâh bir öykünün içinde bulacaksınız kendinizi, sonra da bunu tüm hafta yaşamınızda hissedeceksiniz. Tıpkı bir deniz de kulaç atmak ya da büyülü mutfağın içinde farklı lezzetler tatmak gibi…

Siz de kitap okuma hızınızı arttırmak, okuduğunuz kitapları unutmamak için ve okurken zorlandığınız farklı kitapları, diğer okurların nasıl yorumladığını öğrenmek için bize katılın. Her kitap bizi başka bir serüvene götürüyor, sürprizler sizleri bekliyor. Hadi açın kanatlarınızı.

“Bir insanı çabucak anlamak istediğimde, kitaplığına bir göz atmak yeter.” –Richard Bach

Her perşembe günü, Saat 11:00-13:00 arasında

Ataşehir, Curcuna Parti Evi’nde sizleri de bekliyoruz.

www.curcunapartievi.com.tr

Tel : 0216 455 7331- 0552 220 9091

Zeliha Dağhan

Ataşehir Kitap ile Sohbet Lideri