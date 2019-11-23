Ahşaptan Masallar, Venezuelalı Sanatçı Mario Calderon’un Oyuncak Sergisi

İstanbul Oyuncak Müzesi yeni bir oyuncak sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide Veneuzelalı sanatçı Mario Calderon’un ülkesinin geleneklerinden, oyunlarından ve oyuncaklarından esinlenerek yaptığı 42 adet ahşap eser ziyaretçilerle buluşuyor.

Latin Amerika ve Karayipler’deki yaşamı ve oyuncak yapım geleneklerini tanımak için eşsiz bir fırsat olarak, Venezuelalı oyuncak ustası Mario Calderón’un sıradışı eserlerinden oluşan oyuncak sergisi 5 Aralık’tan itibaren İstanbul Oyuncak Müzesi’nde ziyaret edilebilecek. Calderón eserleri ile bizi düşlerimizi özgürleştirmeye, merakımızı beslemeye ve içimizdeki çocuğu canlı tutmaya davet ediyor.

Sergi 5 Aralık 2019-5 Ocak 2020 tarihleri arasında pazartesi hariç 09:30-18:00 saatleri arasında ziyarete açık olacaktır.

Mario Calderon, 1955 yılında Karakas’ta doğdu. Müzik eğitimi aldı. Ayrıca Merida Los Andes Üniversitesi’nde 8 dönem boyunca tıp öğrenimi gördü. 1988 yılında ahşaptan oyuncaklar yapmaya başladı. Daha sonrasında Pilar’ın Oyuncakları (Juguetes del Pilar) Atölyesi’ni kurdu. 1994’ten bu yana ahşap oyuncak yapma dersleri vermektedir. Ülkesinde ve Venezuela dışında sergileri açılmıştır. Yurtdışındaki sergileri, Miami (Florida), Martinica ve Lizbon’da gerçekleşmiştir. 1996’da Jacobo Borges Müzesi Halk Sanatı ve El Sanatları Birinci Salon Mansiyon Ödülü’nü elde etti.

Calderon bugün Merida’daki atölyesini yine ahşaptan atlıkarınca, akrobat, sirk atları, dansçılar ve aslan terbiyecileri ile zenginleştirmiş durumdadır. Aslında sanatçı bu işe oyuncaklardan oluşan kişisel bir koleksiyon fikri ile girişti. Mario Calderon’un tüm çocukluk yıllarına topaçlar, kurşun askerler ve oyuncak arabalar eşlik etmişti. Daha sonrasında teknolojinin gelişmesi ile yavaş yavaş ortadan kaybolan çocukluğuna ait bu oyuncakları farklı yerlerde toplamaya başladı.

1988 yılında Merida şehrinde kalmaya ve Pilar’ın Oyuncak Atölyesi’ni açmaya karar verdi. Ayrıca kişisel ve kolektif sergiler yapmaktadır.