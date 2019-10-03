2019 Yunus Nadi Ödülleri sahiplerini buldu. Şiir dalında “İlhan’ın Paltosu Kanlı” adlı yapıtı ile Âba Müslim Çelik ve “Kırgın Karnaval” yapıtı ile Hakan Savlı, Ataol Behramoğlu, Muzaffer İlhan Erdost, Doğan Hızlan, Turgay Fişekçi ve Eray Canberk’ten oluşan jüri tarafından ödüle layık görüldü.

Öykü dalında “Poz” kitabıyla Banu Özyürek ve “Gülsün, Agavni. Zilha” kitabıyla Tomris Alpay ödüle layık görüldü. Roman dalında ise Zeynep Göğüş, “Işık Ülkesinden” adlı eseriyle ödülün sahibi oldu. Sosyal bilimler araştırması alanında da verilen ödül, bu alanda bu yıl “Yeni Osmanlıcılık-Hınç, Nostalji, Narsisizm” adlı araştırma dosyasıyla Nagehan Tokdoğan ve “Fatih-Başakşehir, Muhafazakâr Mahallede İktidar ve Dönüşen Habitus” adlı araştırma dosyasıyla İrfan Özet arasında paylaştırıldı. Jüri Prof. Dr. Rona Aybay, Dr. Alev Coşkun, Prof. Dr. Emre Kongar, Prof. Dr. Ahmet Mumcu ve Doç. Dr. Deniz Yıldırım’dan oluşuyordu. Ayrıca karikatür dalında Fethi Gürcan Mermertaş ve fotoğraf dalında Murat Ayneli ödüle layık görüldü.

Ödül töreni 18 Ekim 2019 Cuma günü saat 20.00’de, Beşiktaş Belediyesi Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Öncesinde, saat 19.00’da Denizhan Özer’in küratörlüğünü üstlendiği ve Cumhuriyet Vakfı’nın yararına düzenlenen “74’üncü Yıl Resim Sergisi”nin açılışı yapılacak. Ayrıca Cumhuriyet İmecesi kapsamında geçen yıl sanatçıların gazetemize destek olarak bağışlamış oldukları eserler için önümüzdeki aylarda da bir “müzayede” düzenlenecek.