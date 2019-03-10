10 Mart Haftası Kültür Sanat Ajandası

Artweeks@Akaretler

Artweeks @Akaretler’in ikincisi 17 Mart’a kadar devam ediyor. Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş organizasyonuyla, önemli sanatçıların eserlerini Akaretler’de sanatseverlerle buluşturuyor. ‘Artweeks @Akaretler’, yeni sanat sezonunda farklı, dinamik ve sıra dışı bakış açısıyla daha fazla eser ve koleksiyonu sanatseverler ile buluşturmayı hedefliyor. Etkinlik süresince sanatçı ve koleksiyoner buluşmalarına, workshoplara, sanat sohbetlerine, sergi turlarına, müzik ve eğlenceye ev sahipliği yapacak.

Mekanlar ve yer alan sergiler

4 Numarada Burcu Perçin’in yakın ve uzak geçmişinden sanatçı dostlarını davet ederek kurguladığı “Ortak Manzarada Buluşma” başlıklı sergide yer alan sanatçılar Burcu Perçin, Kemal Seyhan, Burhan Kum, Sinan Logie, Ekrem Yalçındağ, Burcu Yağcıoğlu, Mustafa Horasan, Ansen, Ekin Saçlıoğlu, Rasim Aksan, Ahmet Elhan ve Nuri Kuzucan.

21 Numarada Artsümer Onur Gülfidan, Gözde İlkin, Erdal Duman, Serkan Demir, Bahar Yörükoğlu ve Merve Çanakçı ile, The Empire Project Ali Taptık, Alp Sime, Banu Birecikligil, Burhan Kum, Can Pekdemir, Cemil Batur Gökçeer, C.M. Kösemen, Emin Altan, Esra Rotthoff, Halil, Jasper de Beijer, Lale Tara, Mehmet Güleryüz ve Nathalie Mamboury Güleryüz’den güncel bir seçki ile yer alıyor. Geçen sene ana etkinliğin gerçekleştiği 37-39 numarada ise birçok farklı sergi bir arada olacak. Merdiven Art Space Fırat Engin, Leyla Emadi, Şakir Gökçebağ ve Işıl Eğrikavuk ile, genç küratör Begüm Alkoçlar “Nasıl Söylesem” başlıklı genç sanatçılara yer verdiği sergisinde Ahu Akgün, Bahadır Çolak, Bora Güney, Buğra Erol, Büşra Çeğil, Çağıl Harmandar, Emrullah Orunklu, Hüseyin Aksoy, Kadriye İnal, Ömer Mirdemir ve Veli Aras Yalçınkaya ile Ahmet Oran solo sergisiyle, Selma Gürbüz küçük bir seçkiyle, Cengiz Yatağan yeni çalışmalarıyla, Seyhun Topuz, Ekrem Yalçındağ, Sabire Susuz, Serkan Adın, Bahar Oganer, Arzu Akgün, Suat Akdemir, Kübra Boy, Deniz Ardıç, Serkan Adın, Zeynep Çilek, Jose Luis Puche, Abdulkadir Öztürk, Nesli Türk, Saghar Daeiri, Şevket Sönmez, Eylül Deniz, Yiğit Yazici, Nilay Özenbay, Serife Ercantürk, Gözde Baykara ve Ziya Tacir eserleriyle yer alacaklar. 41 numarada gerçekleşecek ‘new’ sergisinde, BASE sanatçılarından Aykut Aytuğ, Duygu Aydoğan ve Elif Havuz’un eserlerini görebilirsiniz. Yine aynı binada BüroSarıgedik Gülsün Karamustafa, CANAN, Murat Akagündüz, Ergin Çavuşoğlu, Erdil Yaşaroğlu ve SENA ile yer alacak. 45 numarada Merih Akoğul küratörlüğünde “Fotoğrafın Doğası” adlı sergide İzzet Keribar, Bülent Özgören, Ali Kabaş ve Saygun Dura’nin fotoğrafları yer alacak. 55 numarada ise ilk etkinliğimizin katılımcısı değerli koleksiyoner Öner Kocabeyoğlu yine aynı mekanda Derya Yücel küratörlüğünde Öner Kocabeyoğlu Koleksiyonundan Paris Ekolü Üzerine Bir Seçki sergisiyle sanatseverlerle buluşacak.

BİFO’DAN Gürer Aykal 20. Yıl konseri

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), Onursal Şefi Gürer Aykal ile birlikteliğinin 20. yılı için özel bir konser verecek. Aykal’ın şefliğindeki BİFO, konserde piyanist Denis Kozhukhin’e eşlik edecek. 14 Mart Perşembe akşamı İstanbul Lütfi Kırdar ICEC’te düzenlenecek konserde Mahir Cetiz’in Nehirin Düşleri ve Gustav Holst’un Gezegenler Süiti yapıtı seslendirilecek. Gecenin solisti ise piyano repertuvarının altın parçalarından biri olan Edvard Grieg’in konçertosu seslendirilirken sahnede Denis Kozhukhin olacak. Ayrıca konserin ikinci yarısında, Masis Aram Gözbek’in yönetiminde, Dünya Şampiyonu Boğaziçi Caz Korosu bünyesindeki MAGMA Filarmoni Korosu müzikseverlere keyifli dakikalar yaşatacak ve Holst’un Gezegenler Süiti eşliğinde, Houston Senfoni tarafından sipariş edilen, Duncan Copp’un yapımcılığını üstlendiği, An HD Odyssey de video gösterimi olarak programda yer alacak. BİFO’nun Onursal Şefi Gürer Aykal, 1999’da kurucu şefi olduğu BİFO’nun sürekli şefliği ve genel müzik yönetmenliğini 2008 Eylül’üne kadar sürdürmüştü. Konser öncesinde, 19.00-19.40 saatleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar ICEC’in Dolmabahçe Salonu’nda, gazeteci ve klasik müzik yazarı Serhan Bali ile konser üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Ayrıntılı bilgi için: www.borusansanat.com

Türk sanatçıları Londra’da

Anadolu Efes’in katkıları ile 16-30 Mart tarihlerinde Londra’nın kalbi Mayfair’de NG Artworks Gallery’de gerçekleşecek sergide dört Türk sanatçının eserleri sergilenecek. Adını, çıplak göz ile dünyadan görülebilen en uzak gök cismi olan Andromeda Galaksi’sini de içinde barındıran aynı isimli Takımyıldızı’ndan alan sergi, kendi alanlarında başarılarıyla tanınan dört kadın sanatçının eserlerine ev sahipliği yapacak. Sergiye katılan sanatçılar: Senur Biçer, ressam Renan Ertosun, heykeltıraş Nilay Özenbay ve Nihan Yardımcı Çetinkaya. Andromeda Türk Sanatçıları Karma Sergisi, 30 Mart tarihine kadar, Londra NG Artworks Gallery’deziyaret edilebilecek. Andromeda NG AGENCY & ARTWORKS’un ikinci ikinci yurt dışı sergisi…

İplikten Çözülenler

İstanbul Modern, “İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar” başlıklı yeni sergisinde tekstil malzemelerini yapıtlarında sanatsal ifade aracı olarak kullanan 25 uluslararası sanatçının nesne, resim, yerleştirme, arşiv malzemesi ve videolardan oluşan çalışmalarını bir araya getiriyor. Almanya’nın köklü sanat kurumu Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (ifa, Institut für Auslandsbeziehungen) işbirliğiyle, Goethe-Institut İstanbul’un katkılarıyla gerçekleşen “İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar” zleyiciyle buluştu. Sergi, tekstil malzemesi kullanarak estetik ve kültürel anlatılar meydana getiren dünyadan ve Türkiye’den 25 sanatçının 50’nin üzerinde çalışmasına yer veriyor. Almanya’nın Dresden kentinde başlayan, oradan Kuveyt’e ve şimdi de İstanbul’a uzanan “İplikten Çözülenler”, açıldığı sanat kurumlarında, o kurumun küratörüyle beraber serginin yeniden tasarlanması ve yeni sanatçıların eklenmesiyle temalar arasında yeni bağlar kuruyor. Sergi farklı coğrafyalardan Belkıs Balpınar, Ulla von Brandenburg, Hussein Chalayan, Burhan Doğançay, Noa Eshkol, Andreas Exner, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Uli Fischer, Şakir Gökçebağ, Zille Homma Hamid, Heide Hinrichs, Olaf Holzapfel, Gözde İlkin, Christa Jeitner, Elisa van Joolen & Vincent Vulsma, Gülsün Karamustafa, Servet Koçyiğit, Eva Meyer & Eran Schaerf, Karen Michelsen Castañón, İrfan Önürmen, Judith Raum, Sabire Susuz ve Franz Erhard Walther’ın çalışmalarını ağırlıyor. Sergi 7 Temmuz’a kadar gezilebilir.

Çanakkale Şehitlerini anma konseri

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) 14 ve 15 Mart’ta, “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Özel Konseri” veriyor. Programda besteci Can Atilla’nın “57. Alay Senfonisi” Ankara’da ilk kez seslendirilecek. Orkestrayı Burak Tüzün yönetirken, soprano Angela Ahıskal ve viyolonselci Onur Şenler de konserde yer alacak. Konser CSO Konser Salonu’nda.

İzmir Avrupa Caz Festivali 26 yaşında

Bu sene İzmir’de 26.sı gerçekleştirilen İzmir Avrupa Caz Festivali 20 Mart’a kadar izlenebilir. İtalya, Fransa, Almanya, Avusturya, Romanya ve İsviçre’den gelen caz sanatçıları İzmirli caz severlerle buluşurken, çok sayıda genç izleyici Avrupa Cazını dinlemek, anlamak, öğrenmek ve sevmek fırsatını buluyor. Festivalin tüm konserleri Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde.

Modern Zamanların Göçebe Ressamı: Mihri

SALT Galata İmparatorluğun son döneminde yetişen portre ressamı Mihri (1885-1954), henüz 29 yaşındayken kadınlara mahsus güzel sanatlar okulu İnas Sanayi-i Nefise Mektebi’nin kuruluşunu sağlamasıyla toplumsal dönüşümün kayda değer aktörleri arasında yerini alır. Ancak, ömrünün büyük bir kısmını yurt dışında geçirmesi, Türkiye sanat tarihi yazımında arka planda kalmasına neden olur. Ülkeyle irtibatı gitgide kopan ve hakkında az sayıda araştırma bulunan “Mihri Rasim” ya da “Mihri Müşfik”in hikâyesine dair kimi ayrıntılar hâlen muammadır. Mihri: Modern Zamanların Göçebe Ressamı, Mihri’nin yerleştiği ülkelerde zamanın ruhuna göre yeniden kurguladığı kimliği ve hayatına odaklanıyor. Ayrıca, dönemin kültür ortamı ve İnas Sanayi-i Nefise’nin ilk öğrencileri üzerinden sanatçıların modernleşme sürecindeki rolünü detaylandırıyor. Sergi 9 Haziran’a kadar gezilebilir.

Adres: Bankalar Caddesi No:11 Karaköy.