Zumbanın Hayata Kattıkları ve İyi Yaşam

İyi yaşam en büyük ilgi alanım. Yaşam süresinin uzadığı çağımızda her yaşta aktif olmak, hareket halinde olmak çok önemli. Günlük stresleri yönetebilmek, hormon seviyelerimizi düzenlemek, sağlıklı bir bedende yaş alabilmek adına spor çok önemli. Bu konuda farklı branşlarla uğraşsam da bu ay size 2011 yılından bu yana lisanslı eğitmeni olduğum Zumba hakkında bilgi vermek istedim.

Zumba nedir, faydaları nelerdir? Zumbanın tarihi gelişimi nasıl olmuştur?

Zumba, 1990′larda dansçı ve koreograf Alberto “Beto” Perez tarafından yaratılmış, Latin esintili bir dans fitness programı olup dünya çapındaki en yaygın dans fitness programıdır.

Zumba, dans ve aerobik figürlerini içerir. Zumba egzersizleri hızlı ve yavaş ritimli müziklerle direnç çalışmalarından oluşur. Bu müzikler de cumbia, salsa, merengue, mambo, flamenko, Ça-Ça-Ça, reggaeton, soca, samba, oryantal dans, bhangra, hip hop, axé music ve tango dans stillerinde kullanılan müziklerdir.

Farklı yaş ve kondisyon seviyelerine göre yedi farklı tip Zumba vardır ki bunlardan biri olan Aqua Zumba yüzme havuzunda yapılır.

Zumbanın tesadüfi tarihi gelişimi

1986′da Perez, eğitmenliğini yaptığı aerobik sınıfında kullandığı aerobik müzikleri kasetini unuttuğu için arabasındaki, geleneksel salsa ve merenge müziklerinden oluşan kasetleri alır ve aerobik için geleneksel olmayan bu müziklerle doğaçlama bir ders yapar.

Burada, Alberto Perlman ve çocukluk arkadaşı COO Alberto Aghion ile bir araya gelir ve bu üçlü, demo reel demosunu ortaya çıkarır. Ve 3 Alberto fitness camiasının gidişatı değiştirir

Bugün Zumba ABD’nin en karlı şirketlerinden biri olarak tüm dünyada fitness eğitimenleri yetiştirmekte, lisanslı kıyafet üretimi ve müzik prodüksiyon çalışmaları yapmaktadır.

Ayrıca, Zumbathon adı verilen, Zumba ve Marathon un karmasından oluşan minimum 3 saatlik Zumba maratonu ile Sosyal sorumluluk projelerine imza atmaktadır.

Zumbanın faydaları saymakla bitmez ancak özetlemeye çalışayım:

Stresinizi atmanızı sağlar.

Koordinasyonunuzu geliştirir.

Kilo vermenizi sağlar.

Vücudunuz sıkılaşır.

Yeni arkadaşlar edinmenizi sağlar.

Kendinize olan güveninizi artırır.

Ruh halinizi iyileştirir.

Benim başlama amacım çalıştığım şirkette herkesin katılabileceği, hiyerarşinin kırılıp, iyi bir ekip iletişimin sağlıklı yaşam ile desteklenebileceği bir adım atmaktı. Ve bunu Zumba sayesinde başardım. Üzerine birçok sosyal sorumluluk projesi ile de içinde bulunduğumuz çevreye fayda yarattık. Bugün birçok firmada Zumba dersleri verilmekte.

Bugün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok popular olan Zumba lisanslı eğitmenler tarafından verilmektedir. Ülke federasyonlarında şu ana eğitmen yetiştirilmemektedir. Uluslararası bir şirket olan Zumba Inc.’e aylık lisans bedeli ödeyen ve tüm dünyada lisanslı eğitmenlerin listesine www.zumba.com dan ulaşabilirsiniz. Gittiğiniz spor salonundaki eğitmenin lisanslı olup olmadığını buradan kontrol etmenizi önemli hatırlatmak isterim. Hem sağlıklı ve doğru hareketleri yapabilmek hem de emeğe saygı adına.

2019 da sağlıklı yaşam adına bir adım atmak istiyor ama spor yapmaktan çok keyif almıyorum diyorsanız, bir deneme dersine girin vazgeçemeyeceksiniz.

Ayrıca eğitmenleri takip etmeyi unutmayın çünkü Zumba eğitmenleri birlikten kuvvet doğar mottosu ile tüm Türkiye’de her yıl birden fazla Zumbathon organizasyonuna imza atmaktadırlar. Kişi başı 25- 30 TL vererek, bir ALS hastasının tedavisine, bir Mamagrofiye,bir kelebek çocuğun hayatına, bir sokak hayvanının mamasına katkıda bulunmanın eşsiz hazzını yaşayabilirsiniz.

Çünkü iyi yaşam sadece benimle değil BİZİMLE alakalı.

Ece Sueren Ok