Zihin Sağlığımızı Nasıl Koruruz?

Zihinsel sağlık, sadece zihinsel hastalıkların olmaması durumu değildir. Duygusal, psikolojik ve zihinsel olarak sağlıklı olabilmek, depresyon, panik atak ya da diğer psikolojik hastalıklardan muzdarip olmaktan çok daha öte, pozitif bir bakış açısıyla hayatımızı yönetebilmek demek.

Kendimizle barışık olmak, ilişkilerimizdeki sağlık ve kalite, duygularımızı yönetebilme ve zorluklarla başa çıkabilme becerisi bizim zihinsel olarak ne kadar sağlıklı olduğumuzu gösteriyor.

Zihinsel olarak sağlıklı kişiler:

Her zaman huzurlu ve ferah hissederler.

Hayata karşı hep enerjik, pozitif duruşları vardır.

Gülmeyi, güldürmeyi severler.

Stresle başa çıkabilmeyi bilirler. Düşseler de kalkarlar.

Tüm ilişkilerinde ve yaptıkları uğraşlarında anlam arar ve anlam katarlar.

Değişime açıktırlar, ve her an yeni bir şeyler öğrenme esnekliğine sahiptirler.

İş, özel, eğlence vb. tüm unsurları hayatlarında dengelerler..

Tatminkar ilişkiler geliştirip, sürdürebilirler..

Özgüvenleri gelişmiştir.

Bu pozitif özellikler,hayatı tüm artı ve eksileri ile kabullenebilme becerisi sağladığı gibi özellikle zor zamanları aşabilmek için gerekli özelliklerdir.

Zihinsel Sağlığınızı Sürdürmek İçin Öneriler

Sağlıklı ilişkiler kurun.

Yüz yüze iletişimin gücü çok yüksek. Mümkün olduğunca sevdiklerinizle buluşup, sohbet edebileceğiniz zaman yaratın. Çok yoğunsanız, beraber spor yapmayı deneyebilirsiniz.

Yeni bir şehre taşınmış ve yeni arkadaş edinmekten çekiniyorsanız, eski arkadaşlarınızı arayıp, yaşadığınız yere davet edebilirsiniz. Katılımcı olun. Sosyal organizasyonlara, eğitimlere, atölyelere katılıp yeni ve harika insanlarla tanışabilirsiniz.

Gülümseyip, günaydın deyin. Tanımadıklarınıza da.

Hareket edin.

Endorfin, endorfin, endorfin. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur!

Stresinizi yönetin.

Kendiniz için zaman ayırmayı öncelik haline getirin.

Sahip olduklarınız için şükretmeyi unutmayın.

Hayatınızdaki güzel şeylere odaklanın. Çevrenizdeki iyi şeyleri görmeyi öğrenin.

Meditasyon, Yoga vb. çalışmalarla sakinleşmeyi öğrenin.

Beslenmenize dikkat edin. Tabii ki endokrinist ile görüşün. Pozitif duygulara destek olan beyin dostu beslenme tarzını benimseyin.

Omega-3, fındık, ceviz, badem, yer fıstığı, avokado, fasulye, yapraklı sebzeler, taze meyveler diyetinizden eksik olmasın.

Uykunuzu aksatmayın.

Kesintisiz uyku için yapılacakları okumuşsunuzdur. Odanızı uykuya dalmak için uygun hale getirin.

Çok gerginseniz, meditasyon, nefes teknikleri ile kafanızı sakinleştirin.

Anda kalabilmek için gereken nefes teknikleri ile vücudunuzu tarayın. Ve odaklanın.

İç saatinizi ayarlayın. Uyku rutininizi hafta sonu bile bozmayın.

Yaşam amacınızı bulun.

Sabahları sizi yataktan heyecan ile kaldıran ne? Bu sorunun cevabına ulaşmak için çalışmak sizi sadece zihinsel olarak değil, fiziksel, sosyal, duygusal, çevresel, finansal, manevi ve mesleki boyutlarda da zinde ve sağlıklı kılacaktır.

Ve bunları gerçekten alışkanlık haline getirin.

Alışkanlık olsun ki beyin yeni konular üzerine merakla gelişmeye devam edebilsin.

Ece Sueren Ok