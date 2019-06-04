Adatepe Taşmektep Misafirlerini Bekliyor

Sevgili Adatepe Taşmektep Dostları,

1999 yılından bugüne tarih, felsefe, edebiyat, sanat tarihi gibi pek çok alanda seminerler ve uygulamalı atölyelerin düzenlendiği Adatepe TAŞMEKTEP, 20. yılında da farklı seçeneklerle dolu bir program hazırladı.

2019 Seminer ve Atölyeleri çok değerli isimleri bir araya getiriyor.

Kürşad Demirci, Vedat Ozan, Murat Dağlı, Soli Özel, Nedim Atilla, Ahmet Uhri, Gökçe Okay, Nazlı Eda Noyan, Ece Okay, Serap Meriç, Melek Alpak, Gülçin Sağır, Semih Gümüş Notos Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, Analı Kuzulu Oyun Kampı, Senden Ayrıl Sana Kaç Oyunları, Sofos Yaz Okulu.

Ayrıca Adatepe TAŞMEKTEP yaz boyu sürecek sergilere de ev sahipliği yapacak.

Adatepe TAŞMEKTEP 2019 Yaz Seminerleri ve Atölyeleri programını, derslerin içeriklerini, tarihlerini, katılım koşullarını, konaklama ve ulaşım seçeneklerini http://www.tasmektep.com/program_2019.htm adresinden inceleyebilirsiniz.

Yazın sıcak günlerinde, ister açık havada çamlar altında, ister serin taş duvarlar içinde Adatepe Taşmektep’in keyfini çıkarmaya davet ediyoruz sizi.

Sabahları köyün bol oksijenini ciğerlerinize doldururken ilgi alanınıza yönelik seminere katılıp, öğleden sonra da bu bölgenin temiz denizinde serinleyebilir veya çevreyi gezebilirsiniz.

Bu seneki tatilinizi Adatepe’de geçirip, şehirlerinize ve işlerinize enerji dolu, yenilenmiş olarak dönmeye ne dersiniz?

Sevgilerimizle

Adatepe TAŞMEKTEP