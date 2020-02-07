Yıkıcı Değil Yapıcı Bir Keşif ve İnşa Süreci Harekete Geç Online Gelişim Programı

Geçtiğimiz günlerde Yasemin Sungur ile katıldığımız bir etkinlikte laflarken, ona kendisinden aldığım Harekete Geç eğitiminin etkisinin hala sürdüğünü, bana çok şey kattığını söyledim. Martı Dergisi okurları için bu deneyimimi yazmak istediğimi de ekledim.

2019 yılının Eylül’ünden beri müthiş bir değişim içerisindeyim. Değişimi ben istedim ve ben kabul ettim fakat değişimin gerçekleşeceği tarihi insan kendisi seçemiyor. Eksikliklerimi kapatmak için pek çok kursa kaydoldum. Bu sırada yeni bir iş ve girişim fikirleriyle boğuşuyordum. O kadar çok şey aynı tarihe denk gelmişti ki kafam oldukça karışmıştı. İşte bu tarihte başlayan eğitimlerden biri de Yasemin Sungur hocamın yarattığı Harekete Geç Online gelişim programıydı.

Bugün, aldığım tüm eğitimlerin gelişimim üzerinde faydası olduğunu hissediyorum ve bunu aslında Hareket Geç eğitimi sağladı. Harekete Geç, 49 gün süren müthiş bir deneyim. Kendimize zarar vermek için ne kadar uğraştığımızı, alışkanlıklarımızın bizi nasıl etkilediğini gördüğümüz, kaç yaşında olursak olalım kendimizle alakalı hiç bilmediğimiz özelliklerimizi ortaya çıkardığımız çok ama çok özel bir çalışma. Yeme alışkanlıklarımızın bize bıraktığı miras, düşünce yapımızdaki bazı problemler… Yasemin Hoca onlarca eğitim, yüzlerce kitap ve kendi hayat tecrübelerini çok sıkı bir elekten geçirerek öyle güzel bir eğitim oluşturmuş ki, yalnızca keşif sürecinden geçmiyorsunuz. Demek istediğim şu, birçok eğitim, online hizmet size yalnızca bir keşfetme süreci öğütlüyor. Çoğu zaman bu süreç yıkım yaratıyor ve fakat bina yıkıldıktan sonra yapılanma sürecinde ne yapacağınız konusunda yalnız kalıyorsunuz. Yasemin Sungur farklı bir eğitmen, bu çalışmada sizi önce keşif sürecine sokuyor. Bu sürecin de negatif akışta olmamasını sağlıyor, verdiği bilgi ve yönlendirmeleriyle daha ilk andan pozitif değişime sizi itiyor. Haftalar hızla geçiyor ve geldiğiniz noktada yıktığınız konuların etrafında kocaman bahçeli yeni yapılar kurduğunuzu fark ediyorsunuz.

Size eğitimle ilgili çok detaylı bilgi vermek istesem de işin heyecanını kaçırmak istemiyorum. Son söz olarak yazabileceğim tek şey: Yasemin Hoca’ya mail atın, whatssapp iletişim hattına mesaj bırakın.

#hareketegeç’meliyim dediğiniz konularda beklemeyin. Harekete geçin!

Sercan Gökpınar