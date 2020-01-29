İstanbul Oyuncak Müzesi Şubat Programı

Faber-Castell ile Yaratıcılık Atölyesi

“Yer Çekimine Karşı!” Jonglörlük Atölyesi

Müzede sergilenen dans eden oyuncakların incelenmesiyle başlayacak atölyede çocuklar, eğlenceli bir gösteri sanatı olan jonglörlükle tanışacaklar. Atölyenin ilk aşamasında çocuklar farklı malzemeleri kullanarak kendi toplarını yapacaklar. Ardından farklı türde pek çok dans stili ile birleşerek yeni bir ifade aracına dönüşmüş olan top jonglörlüğünü deneyimleyecekler. Bu atölyede çocuklar egzersiz ve oyunlar aracılığıyla beden farkındalıklarını arttıracak; ritim duygularının ve hareket alanlarının özgürleşmesini keşfedecekler.

Eğitmen : Levent Denizci

: Levent Denizci Tarih : 1 Şubat Cumartesi

: 1 Şubat Cumartesi Saat : 11:00

: 11:00 Yaş Grubu: 7-10 yaş

Faber Castell’in destekleri ile müze ziyaretçilerine ücretsiz olarak gerçekleştirilecek Faber-Castell ile Yaratıcılık Atölyeleri’ne katılım için kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Müze giriş ücreti indirimli 12 TL, tam 18 TL’dir.

“Pinokyo ile İbiş” Geleneksel Kukla Tiyatrosu

Pinokyo’nun hikayesine geleneksel kukla tiyatrosunun kahramanları İbiş ve arkadaşlarının da dahil olduğu bu eğlenceli oyunda, hem çok eğlenecek hem de Pinokyo’nun insan olma macerasına eşlik edeceğiz. Yaklaşık 40 dakika sürecek kukla tiyatrosuna katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Rezervasyonunuz 13:00’a kadar geçerlidir.

Oyuncular : Oya – Duygu Tansı

: Oya – Duygu Tansı Tarih : 1 Şubat Cumartesi

: 1 Şubat Cumartesi Saat : 14.00

: 14.00 Yaş Grubu: 3 yaş ve üzeri

Ücret: 40 TL’dir(Müze giriş ücreti dahildir). Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir ve salondaki gösterilerimiz için koltuk seçimi müzemizde yapılmaktadır.

Hayalimdeki Şehir Tasarım Atölyesi

Şehirler ilk çağlardan bu yana insanlıkla birlikte gelişim gösteren yerleşim alanlarıdır. Milattan önce “İnsanların daha iyi bir yaşam sürmek için toplandıkları yerler” olarak tanımlanan şehirler, daha sonra gelişerek günümüz yaşam merkezlerine dönüştü. Peki şehirleri çocuklar tasarlasaydı, nasıl olurdu? Bu atölye çalışması ile şehirleşme hakkında kısa bir sunum izleyecek çocuklar daha sonra atölye alanına geçerek hayallerindeki şehir merkezlerini geri dönüştürülebilir malzemelerle tasarlayacaklar. Yaklaşık 90 dakika sürecek atölye çalışmasına katılım için rezervasyon yaptırılması gerekmektedir.

Eğitmen: Hamit Annak

Hamit Annak Tarih : 2 Şubat Pazar

: 2 Şubat Pazar Saat : 11.00

: 11.00 Yaş grubu: 8-12 yaş

Ücret: 60 TL’dir(Müze giriş ücreti dahildir). Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.

“Çocuklara Şarkılar, Ritmik Oyunlar” Çocuk Konseri

Gönül Yeprem “Çocuklara Şarkılar, Ritmik Oyunlar” temalı çocuk konseri İstanbul Oyuncak Müzesi’nde çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Gönül Yeprem’e kukla Şerbet’in eşlik edeceği konserde hem şarkılar söyleniyor he de tüm çocukların katıldığı interaktif ritim oyunları oynanıyor. Konser repertuarı ise çocukların keyifle söylediği çok bilinen çocuk şarkılarının yanı sıra Gönül Yeprem’in “Çocuklara Neşeli Şarkılar” albümündeki oyunlu şarkılarından oluşuyor. Yaklaşık 50 dakika sürecek konsere katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Rezervasyonunuz 13:00’e kadar geçerlidir.

Tarih : 2 Şubat Pazar

: 2 Şubat Pazar Saat : 14.00

: 14.00 Yaş Grubu : 3 yaş ve üzeri

: 3 yaş ve üzeri Ücret: 40 TL’dir (Müze giriş ücreti dahildir). Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir ve salondaki gösterilerimiz için koltuk seçimi müzemizde yapılmaktadır.

Yasemin Sungur’la Yazar ile Sohbet

Yasemin Sungur’un kurguladığı ve yönettiği “Yazar ile Sohbet” bu ay tiyatro oyuncusu Ebru Cündübeyoğlu’nu misafir ediyor. Yaklaşık iki saat sürecek etkinlikte kitapseverler, Ebru Cündübeyoğlu ile yeni kitabı Ferda ve yazma deneyimi hakkında sohbet etme imkanı bulacaklar.

Tarih : 4 Şubat Salı

: 4 Şubat Salı Saat : 12.00

: 12.00 Yaş Grubu : Yetişkinlere yönelik

: Yetişkinlere yönelik Ücret: 60 TL’dir (Müze giriş ücreti dahildir). Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.

Faber- Castell ile Yartıcılık Atölyesi

“Senin En Sevdiğin Dans Hangisi?” Tasarım Atölyesi

Sanatın en eğlenceli dallarından biri olan dans temalı bu etkinlikte ilk önce çocuklar, eğitmenleri eşliğinde müzenin vitrinlerinde dans eden oyuncakları bulmak için bir tura çıkacaklar. Daha sonra atölye alanına geçerek dans türleri hakkında sohbet edecek ve en sevdikleri dansları, dansçıları kağıtlara aktaracaklar. Rengarenk boyalarla renklendirdikleri dansçı figürlerini pon pon, tül gibi malzemelerle süsleyecekler. Çocuklar bir yandan dans türleri hakkında bilgi sahibi olurken bir yandan da el becerilerini ve motor kaslarını geliştirecekler, farklı malzemeleri bir araya getirerek yaratıcılıklarını geliştirebilecekler.

Eğitmen : Mihriban Mirap

: Mihriban Mirap Tarih : 8 Şubat Cumartesi

: 8 Şubat Cumartesi Saat : 11:00

: 11:00 Yaş Grubu: 4 – 6 yaş

Faber Castell’in destekleri ile müze ziyaretçilerine ücretsiz olarak gerçekleştirilecek Faber-Castell ile Yaratıcılık Atölyeleri’ne katılım için kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Müze giriş ücreti indirimli 12 TL, tam 18 TL’dir.

Atıktan Robot Heykel Atölyesi

Uzaya çıkmaya hazır olun. İstanbul Oyuncak Müzesi’nin uzay odasında ilk oyuncak robot örneğinin yanı sıra pek çok robot göreceğimiz atölye çalışmasında zaman içinde oyuncakların değişimini inceleyecek ve atık malzemeler kullanarak kendi robot tasarımımızı yapacağız. Hem eğlenip, hem öğrenebileceğimiz bu süreci eğlenceli bir oyuna dönüştürecek ve çok renkli robot heykeller tasarlayacağız. Yaklaşık doksan dakika sürecek atölyeye katılım için müzemizi arayıp rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir.

Eğitmen : Mihriban Mirap

: Mihriban Mirap Tarih : 9 Şubat Pazar

: 9 Şubat Pazar Saat : 11:00

: 11:00 Yaş Grubu: 4-6 yaş aile ile,7-12 tek başına

4-6 yaş aile ile,7-12 tek başına Etkinlik Ücreti: 50 TL ‘dir ( Müze giriş ücreti dahildir). Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.

“Bir Bavul Masal” Çocuklar İçin Tiyatro Oyunu

Modern bir meddahın anlatımıyla açılan ahşap bavul ile bir masal yolculuğuna çıkıyoruz. Bu yolculukta masal anlatıcısı Memo’ya sevimli obje kuklalar ve tabi ki onu dinleyen aynı zamanda masalın tam içinde olacak küçük seyircilerimiz eşlik ediyor. Bir Bavul Masal oyununa, 15. Direklerarası Seyirci Ödülleri çocuk oyunları dalında “En iyi Yapım Ödülü” verilmiştir. Katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Rezervasyonunuz 13:00’a kadar geçerlidir.

Yazan-Yöneten-Kukla Tasarım : Mehmet Erbil

Mehmet Erbil Tarih: 9 Şubat Pazar

9 Şubat Pazar Saat: 14.00

14.00 Yaş Grubu: 3 yaş ve üzeri

3 yaş ve üzeri Ücret: 40 TL’dir (Müze giriş ücreti dahildir). Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir ve salondaki gösterilerimiz için koltuk seçimi müzemizde yapılmaktadır.

Faber- Castell ile Yaratıcılık Atölyesi

“Parmak Uçlarında” Tasarım Atölyesi

Müzede sergilenen dans eden oyuncakların incelenmesiyle başlayacak atölyede çocuklar balenin büyüleyici dünyasına doğru keşfe çıkacaklar. Atölyede, küçük katılımcılar farklı malzemeler kullanarak yerinde duramayan balerin oyuncaklarını yapacaklar. Bu çalışmada el becerilerini geliştirirken çocuklar, ilk olarak İtalya’da ortaya çıkan “bale” hakkında da birçok bilgi edinecekler.

Eğitmen: Aslı Ersoy

Aslı Ersoy Tarih: 15 Şubat Cumartesi

15 Şubat Cumartesi Saat: 11.00

11.00 Yaş grubu: 4 -6 aile ile,7 -10 yaş tek başına

Faber Castell’in destekleri ile müze ziyaretçilerine ücretsiz olarak gerçekleştirilecek Faber-Castell ile Yaratıcılık Atölyeleri’ne katılım için kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Müze giriş ücreti indirimli 12 TL, tam 18 TL’dir.

Bremen Mızıkacıları Mutfakta

Beyaz konağın Aşçıbaşısı Memo, yemek kitabı ile masal kitabını karıştırınca olanlar olur. Kahramanlarımız, yani meşhur Bremen Mızıkacıları; eşek, köpek ,kedi ve horoz kendilerini bir anda konağın mutfağında bulurlar sonrasında komik olaylar birbirini izler. Mehmet Erbil’in yazdığı ve oynadığı bu eğlenceli çocuk tiyatrosuna sizler de davetlisiniz. Bremen Mızıkacıları adlı kukla oyununa 13. Direklerarası Seyirci Ödülleri “En İyi Yapım Ödülü” verilmiştir. Katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Rezervasyonunuz 13.00’a kadar geçerlidir.

Uyarlayan-yönetmen: Mehmet Erbil

Mehmet Erbil Müzik : Görkem Koyuncu

: Görkem Koyuncu Kukla Tasarım :Mehmet Erbil

:Mehmet Erbil Işık Tasarım: Ömür Saka

Ömür Saka Tarih: 15 Şubat Cumartesi

15 Şubat Cumartesi Saat: 14.00

14.00 Yaş Grubu: 3 yaş ve üzeri

3 yaş ve üzeri Ücret: 40 TL’dir(Müze giriş ücreti dahildir). Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir ve salondaki gösterilerimiz için koltuk seçimi müzemizde yapılmaktadır.

Origami Sanat Atölyesi

Kağıt katlama sanatı “Origami” ile tanışacak çocuklar, küçük elleriyle okyanus canlılarına hayat verecekler.. Dünyamızın dörtte üçünü oluşturan denizlerde ve okyanuslarda yaşam hakkında kısa bir sohbet etme şansı bulacak çocuklar hayatın en önemli dinamiklerinden birisi olan dönüşüm olgusunu öğrenirken, kağıtlara şekil verirken hem motor becerileri gelişecek hem de sevimli hayvan figürlerini yaparken başarmanın mutluluğunu yaşayacaklar. Yaklaşık doksan dakika sürecek atölye çalışmasına katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir.

Eğitmen: Gökçen Atamgüç

Gökçen Atamgüç Tarih: 16 Şubat Pazar

16 Şubat Pazar Saat: 11:00

11:00 Yaş Grubu: 4-9 yaş (aile ile birlikte)

4-9 yaş (aile ile birlikte) Etkinlik Ücreti: 45 TL’dir (Müze giriş ücreti dahildir). Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.

“Düş Kurma Laboratuvarı” İnteraktif Çocuk Oyunu

Hayalbaz Tiyatro’dan yepyeni interaktif bir gösteri. Çocuklar ile farklı bir deneyimin kapılarını aralıyor. Düş kurma laboratuvarında bir yazar, bir çizer sizleri karşılıyor ve ardından çocuklardan aldıkları fikirlerle yolculuk başlıyor. Hikaye nasıl yazılır? Hikayenin bir kitaba dönüşmesi için nasıl resimlenmesi gerekir? Peki, bu hikaye sahneye nasıl konur? Tüm soruların cevabı bu keyifli gösteride. Çocukların canlı olarak tanıklık edeceği ve deneyimleyeceği gösteriye hepinizi bekliyoruz. Yaklaşık 45 dakika sürecek bu deneyim için rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Rezervasyonunun 1 saat öncesine kadar geçerlidir.

Yazan/Yöneten : Mehmet Erbil

Mehmet Erbil Çizer: Ceyhun Şen

Ceyhun Şen Tarih: 16 Şubat Pazar

16 Şubat Pazar Saat: 14.00

14.00 Yaş Grubu: 4 yaş ve üzeri

4 yaş ve üzeri Ücret: 40 TL’dir (Müze giriş ücreti dahildir). Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir ve salondaki gösterilerimiz için koltuk seçimi müzemizde yapılmaktadır.

Filmlerle Hayatı Anlamak

Her insan ruhunda biraz kötülük var mıdır? Kötülük yüzeyi kazıyınca altından çıkar mı? Siyahla beyazın, iyiliğin ve kötülüğün olmadığı bir dünya mümkün mü? Aslı Kotaman eğitmenliğinde gerçekleşecek atölye çalışmasında bu soruların cevaplarını Black Swan / Siyah Kuğu filmi üzerinden bulmaya çalışacağız. Yaklaşık iki saat sürecek etkinliğimize katılım için rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir.

Eğitmen : Aslı Kotaman

: Aslı Kotaman Tarih : 20 Şubat Perşembe

: 20 Şubat Perşembe Saat :13.30-15.30

:13.30-15.30 Ücret: Öğrenci, öğretmen indirimli 50 TL, tam 95 TL’dir.

Faber-Castell ile Yaratıcılık Atölyesi

“Çizgilerle Dansı Keşfet” Dans ve Resim Atölyesi

Küçük dans severler ve onlara eşlik etmek isteyen yetişkinler, çağdaş dansın temellerini bambaşka bir yöntem ile keşfedecekler. Müze gezisi ile başlayacak etkinlikte, oyuncakların hareketleri dansa ilham olacak. Ses, nefes beden hareketleri önce dansa, sonra resme dönüşecek. Çocukların ve hatta ebeveynlerin özgürce hareket edeceği atölyede, duyguların ifadesi, özgüven ve beden sınırları keşfedilirken, ebeveynler de çocuklarıyla bağlarını kuvvetlendirecek, kaliteli zaman geçirme imkanı bulacaklar.

Eğitmen: Nur Niyaz Bildik

Nur Niyaz Bildik Tarih: 22 Şubat Cumartesi

22 Şubat Cumartesi Saat: 11.00

11.00 Yaş grubu: 4 – 7 yaş aile ile

Faber Castell’in destekleri ile müze ziyaretçilerine ücretsiz olarak gerçekleştirilecek Faber-Castell ile Yaratıcılık Atölyeleri’ne katılım için kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Müze giriş ücreti indirimli 12 TL, tam 18 TL’dir.

“Peyniri Kim Yedi?” Kukla Oyunu

Mahallenin temizliğinden sorumlu iki temizlik görevlisinin çöpleri almak için 9.caddeye geldiklerinde park içinde bırakılmış bir yığın çöp ile karşılaşırlar ve heyecan verici macera çöpteki bir fareyi görmeleriyle başlar. Fare denince akla ilk gelen peynir olur, peki bu peynir birileri tarafından yenmişse? Yaklaşık 50 dakika sürecek kukla tiyatrosuna katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Rezervasyonunuz 13:00’a kadar geçerlidir.

Yazan/Yöneten: Mehmet Erbil

Mehmet Erbil Oynayanlar: Tuba Malik, Mehmet Erbil

Tuba Malik, Mehmet Erbil Müzik : Melih Serhat Soyyiğit

: Melih Serhat Soyyiğit Kukla Yapım: Ourcraftydaydreams

Ourcraftydaydreams Tarih: 22 Şubat Cumartesi

22 Şubat Cumartesi Saat: 14.00

14.00 Yaş Grubu: 3 yaş ve üzeri

3 yaş ve üzeri Ücret: 40 TL’dir (Müze giriş ücreti dahildir). Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir ve salondaki gösterilerimiz için koltuk seçimi müzemizde yapılmaktadır.

Gönül Yeprem ile Neşeli Notalar

Müzikli Oyunlar ve Ritim Atölyesi. İstanbul Oyuncak Müzesi’nde neşeli notalar çocukların ritimleriyle havada uçuşacak… Marakas, ritim çubukları, tefler ve bedenimiz bize ritim duygusuyla eğlenceli anlar yaşatırken, gitar eşliğinde şarkılar söyleyecek ve danslar edeceğiz. Yaklaşık 45 dakika sürecek ritim atölyesine katılım için müzeyi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir.

Eğitmen : Gönül Yeprem

: Gönül Yeprem Tarih : 23 Şubat Pazar

: 23 Şubat Pazar Saat : 11.00

: 11.00 Yaş Grubu: 3-6 yaş aile ile

3-6 yaş aile ile Ücret: 60 TL’dir ( Müze giriş ücreti dâhildir). Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.

“Kar Topu” Çocuklar İçin Tiyatro Oyunu

Özel yapım kuklaların eşlik ettiği keyifli bir kutup macerası… Dünyanın en ünlü çocuk gazetesi muhabirleri Kutup köyünde eşi benzeri görülmemiş bir penguenin haberini yapmak için kolları sıvar, ellerinde bu haber ile ilgili çok fazla bilgi yoktur, adeta bir dedektif gibi detayları bir araya getirmeye çabalarken kendilerini bir anda bu maceranın içinde bulurlar. Yaklaşık 40 dakika sürecek kuklaların bize eşlik ettiği oyunumuza katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Rezervasyonunuz 13:00’a kadar geçerlidir.

Yazan-Yöneten: Mehmet Erbil

Mehmet Erbil Oyuncular: Tuba Malik, Mehmet Erbil

Tuba Malik, Mehmet Erbil Müzik Tasarım: Melih Serhat Soyyiğit

Melih Serhat Soyyiğit Kukla/ Dekor Tasarım: Ömür Saka

Ömür Saka Tarih: 23 Şubat Pazar

23 Şubat Pazar Saat: 14:00

14:00 Yaş Grubu: 3 yaş ve üzeri

3 yaş ve üzeri Ücret:40 TL’dir (Müze giriş ücreti dahildir). Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir ve salondaki gösterilerimiz için koltuk seçimi müzemizde yapılmaktadır.

“Avrupa’dan Amerika’ya Müzikle Yolculuk” Klasik Müzik Dinletisi

Avrupa’dan Amerika’ya 40 dakikada gidilebilir mi? Müzikle Evet! Avrupa ülkelerinden başlayacak müzik yolculuğumuz bu müziği Amerika’ya taşıyan ustalarla devam edecek. Music of G.Bizet, J.Brahms, J.Strauss, S.Jopplin, P.I.Chaikovsky gibi müzisyenler bu seyahatte bize eşlik edecek. Dört müzisyenin canlı performansı ile gerçekleşecek klasik müzik konserinde çocuklar ve aileleri kısa bir bale performansı da izleme şansı bulacaklar.

Her yaştan ziyaretçiye uygun olan klasik müzik dinletisi yaklaşık kırk dakika sürecektir. 0-12 yaş çocukların aileleri ile katılması gerekmektedir. Konsere sınırlı sayıda katılım sağlanabilmektedir ve rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. Rezervasyonlar 28 Şubat saat 17:00’ye kadar geçerlidir.

Sanatçılar : Didem Karakaya/Flüt Türkiye, Alise Juska-Savga/Keman, Katarzyna Özdemir/Keman , Feride Berin Öget / Çello , Ege Timoçin /Balerin, Madina Bediroğlu

Tarih : 29 Şubat Cumartesi

: Didem Karakaya/Flüt Türkiye, Alise Juska-Savga/Keman, Katarzyna Özdemir/Keman , Feride Berin Öget / Çello , Ege Timoçin /Balerin, Madina Bediroğlu : 29 Şubat Cumartesi Saat : 11.00

: 11.00 Katılım Ücreti: 0-24 aylık bebekler ücretsiz, 2 yaş itibari ile 65 TL’dir. (Müze giriş ücreti dahildir). Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir ve yerler numaralı değildir.

Faber-Castell ile Yaratıcılık Atölyesi

“Meksikalı Dansçılar” Tasarım Atölyesi

Müzede farklı kültürlere ait oyuncakların sergilendiği vitrinin incelenmesiyle başlayacak atölyede çocuklar her ülkenin kendine ait etnik, yerel, özgün bir dans sitili ve müziği olduğunu öğrenecekler. Meksika oyuncaklarının da incelenmesinden sonra atölye alanına geçecek çocuklar, o kültüre ait müziklerin eşliğinde kendilerini birer Meksikalı dansçı gibi hayal ederek kostümlerinin en önemli parçaları sayılan aksesuarlarını yapacaklar. Rengarenk şapkalar, taçlar ve yelpazeleri ile müziğin ritmiyle eğlenceli danslar edecek küçük katılımcılar hem yaratıcılıklarını geliştirecek hem de çeşitli kültürler hakkında bilgi sahibi olacaklar.

Eğitmen: Mihriban Mirap

Mihriban Mirap Tarih: 29 Şubat Cumartesi

29 Şubat Cumartesi Saat: 12.15

12.15 Yaş grubu: 4 – 7 yaş aile ile

Faber Castell’in destekleri ile müze ziyaretçilerine ücretsiz olarak gerçekleştirilecek Faber-Castell ile Yaratıcılık Atölyeleri’ne katılım için kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Müze giriş ücreti indirimli 12 TL, tam 18 TL’dir.

Müzedeki Küçük Mimarlar

Mimar Levent Denizci’nin eğitmenliğinde gerçekleşecek atölye çalışmasında ”Mimarlık nedir?”, ”Bir bina nasıl oluşturulur?”, ”Mekan ve malzeme arasında nasıl bir ilişki vardır?” gibi sorularının cevaplarını öğrenecek çocuklar daha sonra müzenin yer aldığı köşkün cephesini inceleyecekler. Ardından, küçük mimarlar tasarımın yapı taşları, renk ve dokuyu göz önüne alarak günlük yaşamlarında sıklıkla karşılarına çıkan malzemelerle İstanbul Oyuncak Müzesi’nin cephesini yeniden tasarlayacaklar. Yaklaşık doksan dakika sürecek atölyeye katılım için müzemizi arayıp rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir.

Eğitmen : Levent Denizci

: Levent Denizci Tarih : 1 Mart Pazar

: 1 Mart Pazar Saat : 11:00

: 11:00 Yaş Grubu: 7- 12 yaş

7- 12 yaş Ücret: 60 TL’dir (Müze giriş ücreti dahildir). Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.

“Kırmızı Burnun Yolculuğu” Mim Eşliğinde Kukla Oyunu

Bir palyaço ve onun kayıp kırmızı burnu… Kırmızı burnunu kaybeden palyaço, onu ararken bir anda kendini tiyatro salonunda, yeni bir maceranın içinde seyirci karşısında bulur ve komik olaylar birbirini izler. Canlı müziğin ve özel kuklaların eşlik ettiği Kırmızı Burnun Yolculuğu adlı oyuna 14. Direklerarası Seyirci Ödülleri çocuk oyunları dalında “En İyi Yapım Ödülü” verilmiştir. Katılım için müzemizi arayarak rezervasyon yaptırmanız gerekmektedir. Rezervasyonunuz 13:00’e kadar geçerlidir.

Yazan-yöneten: Mehmet Erbil

Mehmet Erbil Müzik : Melih Serhat Soyyiğit

: Melih Serhat Soyyiğit Kukla ve Tasvir Tasarım :Mehmet Erbil

:Mehmet Erbil Tarih: 1 Mart Pazar

1 Mart Pazar Saat: 14:00

14:00 Yaş Grubu: 3 yaş ve üzeri

3 yaş ve üzeri Ücret:40 TL’dir (Müze giriş ücreti dahildir). Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir ve salondaki gösterilerimiz için koltuk seçimi müzemizde yapılmaktadır.

Mehmet Erbil ile Yaratıcı Drama ve Masal Atölyesi

İstanbul Oyuncak Müzesi’nde tiyatro sanatçısı Mehmet Erbil’in eğitmenliğinde gerçekleşecek Yaratıcı Drama ve Masal Atölyesi başlıyor. Çocuk gelişiminde önemli yer tutan masal, drama eğitimi ile hayat buluyor. Bu atölyede çocuklar, masalların gizemli dünyasında yol alırken bedenlerini bir enstrüman gibi kullanmayı, metne bağlı kalmadan özgün hareket etmeyi, doğaçlamayı, beden kullanımını, mimik ve seslerin gücünü keşfedecekler. Çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak bu atölye çalışması, canlandırma sanatının püf noktalarını öğretirken, çocukların kendini doğru ifade edebilen ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine olanak sağlayacaktır. 9 Şubat Pazar günü başlayacak atölye 8 hafta boyunca sürecektir. Dersler, Pazar günleri saat 10:30’da başlayacaktır.

Toplam 8 saat sürecek Yaratıcı Drama ve Masal Atölyesi’ne katılım ücreti 850 TL + KDV’dir.

Etkinlik Tarihleri: 9 Şubat – 16 Şubat- 23 Şubat -1 Mart – 8 Mart – 15 Mart – 22 Mart – 29 Mart Pazar

9 Şubat – 16 Şubat- 23 Şubat -1 Mart – 8 Mart – 15 Mart – 22 Mart – 29 Mart Pazar Saat : 10:30-11:30

: 10:30-11:30 Yaş Grubu: 4-6 yaş arası

4-6 yaş arası Katılım için 0216 359 45 50-51 no’lu telefondan arayıp rezervasyon yaptırılması gereklidir.

Mehmet Erbil Hakkında: Uzun yıllardır çocuk tiyatrosu alanında üretim ve araştırmalar yapan Mehmet Erbil, bu konuda uzmanlaşarak Türkiye’de kendine özgü, alternatif bir çocuk tiyatrosu dili oluşturdu. Didaktik olmayan, çocukların hayal gücünü ve yaratıcılığını güçlendirmeye odaklanarak yeni oyunlar yazıp sahneye koydu. “Bizi Önemli Kişiler İzliyor” sloganını prensip edinen sanatçı, son üç yılda, çocuk oyunları dalında, Direklerarası Seyirci Ödülleri’nden pek çok ödüle layık görüldü.

Mehmet Erbil ile Tiyatro Atölyesi

Mehmet Erbil ile 7- 10 yaş arası tiyatro atölyesi başlıyor!

Çocuklarla gerçek bir sahnede tiyatronun büyüleyici dünyasına giriş yapıyoruz. Temel oyunculuk ile karakterleri analiz edip sahnede hayat vereceğimiz farklı karakterlerin izini sürerken, sahne dersi ile sahne hakimiyeti ve özgüvenimizi güçlendirirken, doğaçlama ile hayal dünyamızın derinlerine ineceğiz. Dans ve hareket dersi ile birlikte hareket etmenin, ekip olmanın yollarını keşfedeceğiz, diksiyon dersi ile doğru ve etkili konuşmanın püf noktalarını öğreneceğiz. 9 Şubat Pazar günü başlayacak atölye 8 hafta boyunca sürecektir. Dersler, Pazar günleri saat 11:30’da başlayacaktır.

Ücret: Toplam 8 saat sürecek tiyatro atölyesine katılım ücreti 1000 TL + KDV’dir.

Toplam 8 saat sürecek tiyatro atölyesine katılım ücreti 1000 TL + KDV’dir. Etkinlik Tarihleri: 9 Şubat -16 Şubat- 23 Şubat -1 Mart – 8 Mart – 15 Mart – 22 Mart – 29 Mart Pazar

9 Şubat -16 Şubat- 23 Şubat -1 Mart – 8 Mart – 15 Mart – 22 Mart – 29 Mart Pazar Saat : 11:30-12:30

: 11:30-12:30 Yaş Grubu: 7-10 yaş arası

7-10 yaş arası Katılım için 0216 359 45 50-51 no’lu telefondan arayıp rezervasyon yaptırılması gereklidir.

Yasemin Sungur’la Kitap ile Sohbet

Amacı yaşama bir noktalı virgül koyup kitaplara dokunmak, kitabın içinde yaşamak, paylaşmak ve aktarmak olan “Kitap ile Sohbet” etkinliğinde okuduğumuz kitabın yazarını tanıyor, kahramanlarını inceliyor, kitabı analiz ediyor ve kendi hayatımızla bağlantılar kurarak farklı bir deneyim yaşıyoruz. Yasemin Sungur’un kurguladığı ve yönettiği “Kitap ile Sohbet” her Salı 11:00-13:00, 14:00-16.00 saatleri arasında İstanbul Oyuncak Müzesi’nin kafe alanında gerçekleşiyor. Yetişkinlere yönelik olarak gerçekleşen atölyemize katılım ücreti 60 TL’dir, katılım için kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

Akgün Akova ile “Yaratıcılığın 1001 Yolu”

Şiirlerinden, benzersiz gösterilerinden ve National Geographic, THY Skylife, Voyager dergilerindeki gezi yazıları ile fotoğraflarından tanıdığımız Akgün Akova bu kez yaratıcı olmanın ipuçlarını vermek için karşınızda…“Merak kediyi öldürürse, cenazesine kimler gelir? Yolda kendimize rastlarsak ne yapmalıyız?Tango, caz ve arabesk aslında üç kardeş mi? Rüyalarımız Salvador Dali’nin tablolarında neden kaybolur? Esin Perisi var mıdır? Varsa hangi otelde kalıyor? Nemrut Dağı’na külleri serpilen kadın kimdi? Başrolde kuşların oynadığı bir belgesel nasıl çekilir? Cemal Süreya şair miydi, görüntü yönetmeni mi?”

Bu ve benzer soruların yanıtları için Akgün Akova bizlere yaratıcılığın anahtarlarını uzatıyor. Bir Leonardo da Vinci, bir Steve Jobs ya da bir Madam Curie olmamızı değil, kendi yaratıcılığımızın kapılarını açmamızı öneriyor. İşte tam da burada, Gabriel García Márquez bir sandalyeye oturmuş, “Hemingway insana çok şey öğretir, hatta bir kedinin köşeyi dönüşüne dikkat etmeyi bile…” derken biz de yanından şöyle bir geçiyoruz. Çocukken Frankenstein’la Einstein’ı kardeş sanan Akgün Akova da “Devam! Devam!” diyerek bizimle yürüyor.

Cumartesi günleri saat 10.00 – 12.30

Katılım için: Merak denen hastalığa tutulmuş 16 ile 116 yaş arasındaki herkes, işi ya da eğitimi ne olursa olsun programa katılabilir. Program öğretmenler ve 25 yaşına kadar olan öğrenciler için 300 TL/Ay, diğer katılımcılar için 400 TL/Ay’dır. Kayıt sırasına göre sınırlı sayıda katılımcı kabul edilecektir. Katılım için rezervasyon yaptırılması gerekmektedir.

Tahta Oyuncak Boyama Atölyesi

İki boyutlu hayvan figürlerinden üç boyutlu oyuncaklara kadar birçok farklı şekilden oluşan tahta oyuncaklar çocuklar ve büyüklerden büyük ilgi görüyor. Çocuklar kendi oyuncaklarını yaparken yaratıcılıklarını, el becerilerini geliştiriyorlar hem de çok eğleniyorlar. Çocuğunuza müzede yaşadığı deneyimi hatırlatacak bu etkinlik, müze sergisinden etkilenerek kendi boyadığınız oyuncakla müzeden ayrılmanın keyfini yaşatıyor. Tahta oyuncak boyama atölyesinde oyuncakların ücretleri boyutlarına göre 12 TL ile 150 TL arasında değişmektedir. Gözetmenimiz tarafından yapılacak olan atölye çalışmasına grup olarak katılmadan önce randevu almanız gerekmektedir. Tahta Oyuncak Boyama, atölye alanında farklı bir çalışma olmadığı sürece Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilmektedir. Etkinliğimizin saatlerini öğrenmek için İstanbul Oyuncak Müzesi’ni telefon ile arayarak bilgi alabilirsiniz. Etkinlik ücretlerimizde kredi kartı ile ödeme kabul edilmemektedir.