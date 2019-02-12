Yerel Seçimlerde Kadın Adaylar Yine Görmezden Gelindi

Kadın Adayları Destekleme Derneği’ne göre partilerin 31 Mart yerel seçimlerinde gösterdiği kadın aday sayısı tam bir hayal kırıklığı yarattı.

Mart sonunda yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak Cumhur ve Millet İttifakları tarafından çok sınırlı sayıda kadın belediye başkan adayı gösterildi. Kurulduğu 1997 yılından bu yana siyasette kadının eşit temsili için çalışan Kadın Adayları Destekleme Derneği KA.DER, kadınların ilgisine ve çabasına rağmen siyasi partilerin kadınları karar organlarında ve karar alma mekanizmalarında görmek istemediklerini söyledi. Derneğin, parti merkezlerinden ve basından derlediği bilgilere göre, AK partinin açıklanan 1297 adayından sadece 24’ü kadın ve bu %1,25’lik bir oran oluşturuyor. Tüzüğünde kadınlara % 33 oranında temsil hakkı tanıyan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin açıkladığı kadın aday sayısı 44 ve bu rakam açıklanan 842 adayın % 5,23’ü. Bazı yerlerde aday göstermeyen MHP’nin açıkladığı 750 adaydan sadece 14’ü kadın. Bugüne kadar 122 aday açıklayan İYİ Parti’nin 5 kadın adayı bulunuyor

(% 3,85) ve Saadet Partisi de sadece 2 kadın aday açıkladı. Saadet Parti’nin açıklanan aday sayısı 261 (% 0,77)si kadın.

Kadınları her düzeyde eşit kabul eden HDP’nin ise daha önceki seçimlerde olduğu gibi adaylarının yarısı kadın. 290 aday açıklayan HDP’nin 145 kadın adayı yerel seçimlerde yarışacak. KA.DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu, bu durumu değerlendirirken şunları söyledi: “Kadınların siyasi parti üyelikleri ve siyasete ilgisi her gün artarken, partilerin karar verici organlarında ve karar alma mekanizmalarında görünürlükleri oldukça azdır. Kadınları görmezden gelen siyasiler artık “kadın meseleleri” konusunda inandırıcılıklarını ve samimiyetlerini yitirmişlerdir. Siyasi partilere sesleniyoruz:

Yüzyıllardır süregelen erkek ittifakınızdan vazgeçmez, eril anlayışınızla ve erkek egemen politikalarınızla hızla yüzleşmezseniz, size oy vermeyeceğiz. Hak ettiğimiz temsilde buluşana dek, sesimizi yükselterek, mücadelemize devam edeceğiz.

KA.DER HAKKINDA

KA.DER, kadınların ve erkeklerin her alanda eşit olarak temsil edilmelerini savunan bir kadın örgütüdür. Toplumu ve bireyleri ilgilendiren kararların alındığı, seçim ve atama ile oluşan tüm karar organlarında kadın erkek eşitliğini demokrasinin bir gereği olarak kabul eder. Türkiye’de kadınlar, farklı sosyal alanlarda varlıklarını kanıtladıkları halde üst düzey yönetimlerde, özellikle de siyasette, eşit temsilden hala çok uzak bir konumdadırlar. Bu eşitsizliği gidermek, tüm yurttaşların kararlara katılımını sağlamak, kadın deneyimi ve çözüm üretme yeteneğini sosyal ve siyasal alanlara kazandırmak amacıyla Mart 1997’de kurulan KA.DER, seçimle ve atamayla gelinen tüm karar organlarındaki kadın temsil oranlarını yükseltmek için çalışır. KA.DER, 21 yıllık deneyim ve birikimiyle alanında tek dernek olarak Türkiye genelinde çalışmalarını yürütmektedir.