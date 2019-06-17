Yasemin Sungur’la Hayat, Edebiyat, Sohbet, Yazı Atölyesi

Yaratıcı yazarlık çalışmalarının uygulamasını da yaptığımız Yaz(ı) Kampımız 5.yılında yine Bodrum, Gümüşlük Akademisi Vakfı bahçesinde. Gelin. Hayatımız, çevremizde başlayan, süren, olup biten, duygularımız, dert edip mesele çıkardıklarımız, deneyimlerimiz hem anlatılsın masal olsun, hem yazılsın bizim hikayemiz, denememiz olsun.

#YazıKampı var.

25 Haziran – 1 Temmuz tarihlerinde, 7 gün, 6 gece Yaz(ı) Kampı’nda buluşuyoruz. Konumuz hayat ve insan halleri. Edebiyatın gücünü, keyfini yanımıza alacak, okumanın, okuduklarımız hakkında derinleşmenin, konuşmanın ve yazmanın sihrini hissedeceğiz. Doğanın içinde, ekolojik bir bahçede “gölü bile var” ağaçlar altında, yıldızlar altında hayatı, izlerini paylaşacağız.



Okuyalım, ilham alalım, daha iyi nasıl yazarız, yazmak bize hangi yeni yolları açar farkına varalım. Yazmak iyileştirir derler, neden acaba keşfedelim…

Yaz-ı Kampında ne var? Merak edenler?

⭐️Hayat var. Hayatta ne varsa kampta da o var.



⭐️Yaz var. Yazı var. Söz var, duygu var. Okumak, okurken anlamak, anlarken yorumlamak var. Sohbet var. Anlamlı, değer yaratan…

⭐️Konuk yazarlar var. Farklı deneyimler var.

⭐️Gün doğumunda yürüyüş var. Gün batımında duruş var. Yıldızlar altında film ile sohbet var.



⭐️Renkler var, renklerin dokuyla buluşması var.



🌈Kayıt için mail yazın lütfen 📚 iletisim@yaseminsungur.com