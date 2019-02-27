Yasemin Sungur’la Yaz(ı) Kampı Var

“Buluşalım, söyleşelim, paylaşalım. Lâkin söz uçuyor bilirsiniz; yazı kalıyor bâki. O halde dedik sohbetin yanına yazı ekleyelim.”

Yaz(ı) Kampımızı ilk kez Gümüşlük Akademisi Vakfı’nda gerçekleştirdik. Bodrum’da Eylül ayında 7 gün, 6 gece olarak, bu çok özel bahçede Yasemin Sungur liderliğinde gerçekleşti.

Sonra İstanbul’da devam ettik ve 6 Mart’ta yeni bir grupla devam ediyoruz.

Yasemin Sungur’la Hayat; Edebiyat, Sohbet, Yazı Atölyesi

Konumuz hayat; hayatın içinde “ben” varlığımızla ilişkimiz. Edebiyat aracımız olacak, seçtiğimiz kitapları okuyacak, kitap ile sohbet edeceğiz, yaşadıklarımızı yazacağız.

“İnsan her şeyden önce kendisi için yazmalıdır. İyi yazmanın biricik yolu budur.” -Gustave Flaubert

Antalya Yaz(ı) Kampı devam ediyor.

Bu yıl Haziran ve Eylül aylarında yine Bodrum’da Gümüşlük Akademisi Vakfı’nda buluşacağız.

Edebiyatın gücünü, keyfini hep yanımızda hissedecek, hayatımızın adımlarını konuşurken okumanın, okuduklarımız hakkında konuşmanın ve yazmanın sihrini de hissedeceğiz.

Hayatımız; çevremizde başlayan, süren, olup biten, duygularımız, dert edip mesele ettiklerimiz, deneyimlerimiz hem anlatılsın masal olsun, hem yazılsın bizim hikayemiz, denememiz olsun. Okuyalım, ilham alalım, daha iyi nasıl yazarız, yazmak bize hangi yeni yolları açar farkına varalım. Yazmak iyileştirir derler, neden acaba? Keşfedelim…

Atölye süresince yazmakla ilişkimiz: duyusal, düşünsel, duygusal, görsel farkındalık ile kelimelerimiz buluşacak. Herkes kendi yazmak istediklerine odaklanacak. Siz neden yazmak istiyorsunuz?

Hayatı edebiyatla buluşturmak, yaratıcı bir okur olmak, yazılarınızla iz bırakmak, hikaye yazmak. Hayatım ve hayallerim roman olur mu diyorsunuz yoksa? Ya da ben de bir blog tutsam diyorsunuz. Ya da başka? Gelin bu atölyede bırakalım kendimizi kelimelere…

Okuduğumuz kitapları, hayatı konuşacağız, kendimizi gözleyeceğiz, keşfedeceğiz ve yazacağız. Bu kampta ana meselemiz yazmak olacak. Neden yazıyoruz, nasıl yazıyoruz? Bireysel olarak yazma amaçlarımıza odaklanacağımız bir çalışma. Konuk yazarlar, editörler, farklı eğitmenlerle deneyimlerini konuşuyoruz. Gümüşlük Akademisi Vakfı’nda Latife Tekin, Mine Söğüt konuğumuz oldu. Nazlı Eray, Hakan Akdoğan ve Orhan Bahtiyar’da katıldılar.

Ben Yasemin Sungur; kırk yıldır “gelişimdeyiz” başlığı altında kurumsal ve bireysel tarafta eğitim ve danışmanlık çalışmaları yapıyorum. Francis Bacon’un “Okumak, bir insanı doldurur; konuşmak onu hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır…” sözünden etkilenirim. Sanat, edebiyat, kitaplar, yazı hayatımın merkezinde. 11 yıldır Kitap ile Sohbet adıyla bir etkinlik yönetiyorum. Bine yakın Kitap ile Sohbet buluşması yönettim. Her Salı İstanbul Oyuncak Müzesinde #kitapdaşlar ile buluşuyoruz. İyi yazmak için iyi okur olmak şart. Yazar ile Sohbet, Şiir ile Sohbet yapıyorum. Hayat ile Sohbet başlığı ile deneyimsel bir sohbet programım var.

8 yıldır MartiDergisi.com çok yazarlı online bir dergi yayınlıyorum. 5 yıldır Yaz(ı) Kampı yapıyorum. 3 yıldır Harekete Geç! İsimli aktif bir online gelişim projesi yönetiyorum. Kariyerim Gelecek isimli bir kitabım var. Bir biyografik hayat hikayesi yazdım, belki bir gün yayınlanır. Şimdilerde zihnimde yer alan konular üzerine yazmaya devam… Yanımda yol arkadaşlarım olsun diye devam…

Katılan Yazıdaşların Görüşleri

“Yazı yazmak olgunlaştırır, şifalandırır.Hele de hocanız @yaseminsungur ise kendinizi yazmanın, okumanın içinde kaybeder ve yeniden yaratırsınız.Hepimize ışık oldunuz.Varlığınıza şükürler olsun.Yeniden başlayacaklar,düşünenler harekete geçin, ışığınızı ortaya çıkarın etrafınızı aydınlatın🙏💜”

isilozugur “Yaz-ı Kampı hayata farklı yerlerden bakmayı, sorgulamayı, araştırmayı en önemliside bana okumayı öğretti. Etrafımın ve kendimin farkına varmamı sağladı, kağıda dökülen kelimelerin gücünü gösterdi, düşlemeyi hatırlattı,kelimeleri nasıl özenli seçmek gerektiğini, manevi olarak kaliteli bir yaşamın kaliteli düşüncelerden oluştuğunu, zamanımızın nedenli değerli olduğunu ve yazmanın gücünü ve kendini doğru ifade etmeyi öğretti. Hayatıma kattıkları için @yaseminsungurhocama sonsuz teşekkürler 🙏💖🤗” isimasimaskim “Sen de yaz yaz yaz bir kenara yazzz bütün sözlerinii, yanılırsam çık karşıma gösteer kendiiiniiii☺☺ demek geldi icimden❣❣ yanılmayacaksınız; bu kamp çok güzel, çok verimli, yaşayarak öğrenmenin adresi. Sadece yazma tekniklerini, yaratıcı yazmanın inceliklerini, yazma ile ilgili ne aşamada olduğunuzu ögrenmekle kalmıyorsunuz… kendinizle buluşuyorsunuz, boşalan içinizin yeniden dolduğunu hissediyorsunuz, yazmanın bir insan ihtiyacı olduğunu; ruhumuzun besini olduğunun farkına varıyorsunuz…. farklı bakış açılarına sahip, birbirinden tatlı kaplerle tanışıp an geliyor tek yürek oluyorsunuz, birlikte çalışıp fikir alışverişlerinde bulunuyorsunuz… sadece yazmak değil, hayatımızın içinde aşamadığımız, takıldığımız konulara inceliklere, iletişimlere de değiniyor Yasemin Hocam… sizi tanıdığım için mutluyum @yaseminsungur@martidergisi 🌷❣🐞🍫🎯💋🥀💥” terranova_butunsel_kocluk “Biz Şubatta Antalya’da başladık.📚📚🍀 Yazı yazmak çok özgürleştirici birşey. Yazarken sanki katman katman derinleşiyor ve derinleştikçe yazı akıyor. Birçok teknik öğrendik. Harika kelime oyunları oynadık ve oynamaya devam ediyoruz. Karekterler yaratıp kendimizi o karekterlerin içinde buluyoruz. Yasemin Hanım Martta gerçekleşecek olan ikinci bölümü merakla bekliyoruz. 👏👏👏👏” arzuyla_yoga tongal.ayla1 “Okumayı, yazı yazmayı hep seviyorum, hayatımın içinde olan bir faaliyet. İstanbul’ daki gruba katılmam farkındalığımı geliştirdi ve süreklilik kazandırdı. Kurumsal çalışma hayatımı sonlandırdıktan sonra kişisel bloğumda sürekli yazmaya başladım. Şimdiden beş yazım iki dergide yayınlandı. Severek devam ediyorum. Yazı grubu çalışmalarının bu sürece geliştirici katkıları oldu. Yasemin Hanım’ a teşekkür ediyorum. Bu yolda yürümek isteyen herkese öneririm, başlayanlara başarılar dilerim.” “Yazmak en büyük “düşündü.ve yazı kampı bana yol açtı.şanslıydımki Yasemin hocam doğru zaman da doğru yerde beni bu eğitime kattı🌟”

“Okuma, , derinlesme, özgürleşme ve en önemlisi kendime güvenerek yazma konusunda çok şey kattı bu çalışma bana. Iyi ki yollarımız kesişmiş @yaseminsungur 🙏❤️ Teşekkürler 😘”

Katılım için

Bu çalışmada yer almak isterseniz, neden katılmak istediğinizi anlatan bir e-mail yazmanızı rica ediyoruz. Dilediğiniz kadar sözcükle kendinizi ifade edin, yazın ve şu adrese gönderin lütfen: ben@yaseminsungur.com

Sorularınız için lütfen arayın. Telefon 0216 449 65 94 – 0532 275 79 46

Yasemin Sungur

Düşleyen, Harekete Geçiren, O Bir Özgür Martı, Bir Hayat Öğrencisi