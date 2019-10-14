Uğur Batı ve Kenan Işık’tan Eşsiz Bir Resim Sergisi

Uğur Batı ve Kenan Işık, resim, hikaye, resim üstü hikaye ve kitaptan oluşan türler arası sıra dışı bir resim sergisiyle Ekim ayında karşımızda olacaklar. Pek çok türü içinde barındıran bu projede kitap, resim, sergi ve etkinlikler bir arada olacak.

Resmin şairi Kenan Işık, fantastik hikaye ve romanlarıyla tanıdığımız yazar Prof.Dr. Uğur Batı’nın yarattığı gizemli kahraman Ebu Hurafe’nin masallarını resmediyor. Kenan Işık ve Uğur Batı, metaforik tarzlarıyla fantastik resimler ve özel bir dünya yaratıyorlar. Resimlerin en önemli özelliklerinden biri, her bir resmin hikayesi olmasının yanında bu hikayelerin resmin üzerinde harflerle nakşedilmesi.

Sergide sanatseverler aynı zamanda betondan altın suyuna, bakır tellerden zifte, özel pigmentli boyalardan soba boyasına pek çok farklı malzemenin resimlerde çok özel kullanımını görebilecekler.

Daha sonra ise Balıkesir, Bodrum, Mardin ve bazı Avrupa kentlerinde dolaşacak serginin ilki 15 Ekim 2019’da Galeri Işık Teşvikiye’de açılacak ve 2 Kasım 2019’a kadar devam edecek.

Tarihler: 15 Ekim- 02 Kasım 2019

Açılış Tarihi: 15 Ekim 2019, Saat 18.00-21.00

Yer: Galeri Işık Teşvikiye

Adres: Teşvikiye, Teşvikiye Cad. No:6, 34365 Nişantaşı/İstanbul