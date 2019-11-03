Sevdiklerime Kitap Okuyorum

Türkiye’de kitap okumayı sevdirmek, yaygınlaştırmak ve ihtiyaç sahiplerine kitap iletmek için çalışmalar yapan Herkese Kitap Vakfı şimdi de çocukların annelerine kitap okuması için yeni bir kampanya başlatıyor.

“Çocuklar söyleneni değil gördüğünü yapar” diyen Herkese Kitap Vakfı Kurucu Genel Başkanı Bülent Şenver, “Çocuklara kitap okuma sevgisini evdeki büyükleri aşılar. Annesinin kitap okuduğunu ve kitap okuyarak mutlu olduğunu gören çocuğun okumayı sevme olasılığı yüksektir. Maalesef birçok annenin düzenli kitap okuma alışkanlığı yok. Durum böyle olunca biz de çocuklar annelerine kitap okusun istedik. Çocuklar annelerine kitap okusun diye “Anneme Kitap Okuyorum” kampanyasını başlatıyoruz.

Hangi yaşta olursa olsun her çocuğun her gün kendi annesine elindeki kitabından 5 sayfa okumasını istiyoruz. Bu sayede çocuklar ile anneleri arasında kitap ile başlayan çok değişik bir iletişim ve ilişki paylaşımı gerçekleşecek. Hem çocuğu hem de anneyi mutlu edecek yararlı bir sonuç ortaya çıkacak. “Anneme Kitap Okuyorum” uygulamasını tüm çocuklarımızın sahiplenmesini istiyoruz.” derken bu projenin kısa sürede tüm Türkiye’ye yayılmasını arzu ettiklerini ifade etti.

İstanbul Kemerburgaz Macera Parkında, 31 Ekim 2019 Perşembe günü saat 11:00-14.00 arası Liv Hastanesi, Lions, Leo, Rotary, Kadınlar Platformu, Tokat Vakfı ve UKDD Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği anneleri ve çocuklarının katılımı ile başlayacak “Anneme Kitap Okuyorum” kampanyasında çocuklar annelerine kitap okuyacaklar.