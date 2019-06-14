Kadınların Nafaka Hakkına Dokunmayın!

Yazar
Martı Dergisi
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Aralarında Ümit Boyner, Latife Tekin, Zuhal Olcay, Müjde Ar, Leman Sam, Nesrin Nas, Hazal Kaya, Feride Acar, Ufuk Tarhan gibi isimlerin de yer aldığı, farklı çalışma alanlarından 100 tanınmış kadın nafaka hakkının hiçbir şekilde kısıtlanmaması, değiştirilmemesi veya geri alınmaması gerektiğinin altını çizdikleri bir metin yayınladılar. Sadece nafaka hakkının değil, kadınların boşanma ve miras hakkı dahil olmak üzere tüm kazanılmış haklarının da tehlike altında olduğunun vurgulandığı metin, toplumun tüm kesimlerinden kadınları haklarına sahip çıkmaya çağırıyor. Nafaka hakkını sınırlandırmaya yönelik adımların, kadınları güçsüzleştireceğinin altını çizen imzacılar, tüm devlet otoritelerini ve siyasetçileri, kadınların kazanılmış haklarına saygı duymaya davet ediyorlar.

Aşağıdaki imzalar Nafaka Hakkı Kadın Platformu’nun başlattığı kampanyaya gelen ilk imzalar. Kampanya genişleyerek sürüyor. Platform, tüm kadınları bu metni imzalamaya ve haklarına sahip çıkmaya çağırıyor ve http://bit.ly/2X7NCUe  adresindeki form üzerinden, nafakahakkinadokunma@gmail.com  mail adresinden ya da @nafakaimza isimli twitter adresinden yeni imzaları bekliyorlar. Kadına ödenen yoksulluk nafakasının süreli hale getirilmesi ve çeşitli kriterlerle sınırlanmasına yönelik taleplerin yükselişini büyük bir kaygıyla takip etmekteyiz.

Nafaka yerine kadının iş bulup çalışması ya da nafakanın devlet tarafından ödenmesi talep edilmektedir. Oysa ki, TÜİK 2018 verilerine göre Türkiye’de kadınların istihdam oranı yalnızca %29’dur ve bu rakam gerçekte çok daha düşüktür. Eğitim ve istihdam konusunda erkeklerle eşitsiz durumda olan kadınlardan asıl olarak ev kadını ve anne olmaları istenmektedir. “Ev kadını” olarak evlilik yaşamı boyunca eş, çocuk, hasta ve yaşlıların bakımı ile uğraşmak durumunda bırakılan bu kadınlardan, boşandıkları anda mucizevi bir şekilde geçinmelerine yetecek ücretlerde işler bulmaları beklenmektedir. Devletin ücretsiz, kaliteli ve güvenilir kreş hizmetleri sağlamadığı koşullarda, çocuklara kimin bakacağından, bakıcının ya da kreşin ücretini kimin ödeyeceğinden kimse söz etmemektedir.

Hacettepe Üniversitesi’nin 2014 tarihli “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması”, boşanmış ya da eşinden ayrı yaşayan kadınların %75’inin fiziksel ya da cinsel şiddete, %80’inin ise duygusal şiddet/istismara maruz kaldığını göstermektedir. Kadınlar açısından tablonun bu kadar vahim olduğu bu koşullarda kazanılmış yasal bir hak olan Nafaka Hakkı’nın geri alınması, değiştirilmesi veya sınırlandırılması kadınları güçlendirecek bir adım olamaz. Aksine, evlilik sırasında ve sonrasında başta ekonomik şiddet olmak üzere, tüm şiddet ve ayrımcılık biçimlerini pekiştirip, kadınları daha da güçsüzleştirecektir.

Biz aşağıda imzası olanlar, nafaka hakkına itiraz edenlerin, ayrıca çocukların velayeti, yasal mal rejimi, kadının boşanma ve miras hakkı, kadını şiddetten koruyan 6284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesi’ne karşı yürüttükleri kampanyaları da kaygı ile izliyoruz.

Tüm devlet otoritelerini ve siyasetçileri, kadınların kazanılmış haklarına saygı duymaya davet ediyoruz. Özellikle tek seçenek olarak evlilik sunulduğu için meslek sahibi olamamış veya meslek sahibi olsa dahi çalışmasına izin verilmediği ve/veya evin tüm yükü üzerine bırakıldığı için mesleğini icra edememiş kadınların bir nebze de olsa hayata tutunmasına olanak veren yoksulluk nafakasını şu ya da bu biçimde sınırlama girişimlerinden uzak durmaya çağırıyoruz.

Metni imzalamak isteyeceklerin imzalarını http://bit.ly/2X7NCUe adresindeki form üzerinden, nafakahakkinadokunma@gmail.com mail adresinden ya da @nafakaimza isimli twitter adresinden bekliyoruz. 

İmzacılar:

  1. Arzum Onan, Oyuncu
  2. Aslı Tohumcu, Yazar
  3. Ayça Damgacı, Oyuncu
  4. Aylin Aslım, Müzisyen/Besteci
  5. Aylin Nazlıaka, İş İnsanı/Eski Milletvekili
  6. Arzu Çerkezoğlu/ DİSK Genel Başkanı
  7. Aysel Çelikel, Hukukçu/Eski Adalet Bakanı
  8. Ayşe Sözeri Cemal, İş İnsanı
  9. Ayşe Sucu, Gazeteci/Yazar
  10. Ayşegül Tözeren, Edebiyat Eleştirmeni
  11. Ayşenur Arslan, Gazeteci
  12. Bahar Çuhadar, Gazeteci/Yazar
  13. Banu Güven, Gazeteci
  14. Banu Yelkovan, Gazeteci/Spor Yorumcusu
  15. Birhan Keskin, Şair
  16. Binnaz Toprak, Akademisyen/Eski Milletvekili
  17. Buket Uzuner, Yazar
  18. Burcu Karakaş, Gazeteci/Yazar
  19. Büşra Sanay, Gazeteci/Haber Spikeri
  20. Candan Yıldız/ Gazeteci
  21. Ceren Moray, Oyuncu
  22. Deniz Durukan, Şair/Yazar
  23. Deniz Türkali, Oyuncu/Müzisyen
  24. Ece Temelkuran, Gazeteci/Yazar
  25. Elif Ilgaz, Gazeteci
  26. Fatma Akdokur, Akademisyen
  27. Fatma Bostan Ünsal, Akademisyen/Aktivist
  28. Feride Acar, Akademisyen/GREVIO Eski Başkanı, CEDAW Komitesi Eski Başkanı
  29. Feyhan Güver, Karikatürist
  30. Figen Şakacı, Gazeteci/Yazar
  31. Füsun Demirel, Oyuncu/Yönetmen
  32. Gaye Boralıoğlu, Yazar
  33. Gaye Erbatur, Akademisyen/Eski Milletvekili
  34. Gencay Gürün, Eski Milletvekili/Tiyatro Yazarı
  35. Gila Benmayor, Gazeteci
  36. Gül Abus Semerci, Senarist/Yazar/Oyuncu
  37. Gülay Batur, Karikatürist
  38. Hatice Meryem, Yazar
  39. Hazal Kaya, Oyuncu
  40. Hidayet Şefkatli Tuksal, Yazar/Akademisyen
  41. Işılay Saygın, Eski Milletvekili/Eski Devlet Bakanı
  42. Işıl Özgentürk, Senarist/Yazar
  43. İlkay Akkaya, Müzisyen
  44. İlke Kodal, Balerin
  45. Jale Özgentürk, Gazeteci/Yazar
  46. Kezban Hatemi, Hukukçu/ Akil İnsanlar Heyeti Üyesi
  47. Lale Orta, Hakem
  48. Latife Tekin, Yazar
  49. Leman Sam, Müzisyen
  50. Leyla Selen Uçer, Oyuncu
  51. Mehveş Evin, Gazeteci
  52. Melda Onur, Gazeteci/ Eski Milletvekili
  53. Melis Alphan, Gazeteci
  54. Meral Tamer, Gazeteci/Yazar
  55. Mualla Kavuncu, Akademisyen
  56. Müjde Ar, Oyuncu
  57. Nalan Kuruçim, Oyuncu
  58. Nazan Kesal, Oyuncu
  59. Necla Arat, Felsefeci/Kadın Çalışmaları
  60. Necla Zarakol, İş İnsanı
  61. Neslihan Akbulut Arıkan, Antropolog/Akademisyen
  62. Nesrin Nas, Eski Milletvekili/Anavatan Partisi Eski Genel Başkanı
  63. Nevşin Mengü, Gazeteci
  64. Nilay Yılmaz, Spor Yazarı
  65. Nilhan Antitoros, Hukukçu/ İş İnsanı
  66. Nilüfer Açıkalın, Oyuncu/Yazar
  67. Nur Ger, İş İnsanı/ TÜRKONFED YK Üyesi/ Yanındayız YK Başkanı
  68. Nurcan Akad, Gazeteci
  69. Oya Baydar, Sosyolog/Yazar
  70. Önay Alpago, Hukukçu/Eski Devlet Bakanı
  71. Özge Özpirinçci, Oyuncu
  72. Özlem Yüzak, Gazeteci
  73. Pelin Esmer, Yönetmen
  74. Pınar Öğünç, Gazeteci/Yazar
  75. Ruhat Mengi, Gazeteci/Yazar
  76. Rümeysa Çamdereli, Müzisyen/Aktivist
  77. Selin Şekerci, Oyuncu
  78. Sema Kaygusuz, Yazar
  79. Sena Kaleli, İş İnsanı/Eski Milletvekili
  80. Seray Şahiner, Yazar
  81. Serfiraz Ergun, Gazeteci
  82. Sıla Türköne, Sosyolog
  83. Şebnem Sönmez, Oyuncu
  84. Şenal Sarıhan, Hukukçu/Eski Milletvekili
  85. Şengül Hablemitoğlu, Akademisyen/Yazar
  86. Şirin Payzın, Gazeteci
  87. Tilbe Saran, Oyuncu
  88. Türkan Miçooğulları, Kimyager/ Eski Milletvekili
  89. Ufuk Tarhan, Fütürist/Ekonomist
  90. Ümit Boyner, İş İnsanı/ TUSIAD Eski Başkanı
  91. Yakın Ertürk, Sosyolog/ BM Kadına Yönelik Şiddet Eski Özel Raportörü
  92. Yasemin Göksu, Müzisyen
  93. Yaşar Seyman, Yazar/BASİSEN Ankara ve İç Anadolu Eski Bölge Başkanı
  94. Yazgülü Aldoğan, Gazeteci/Yazar
  95. Yıldız Ramazanoğlu, Yazar
  96. Zeynep Altıok Akatlı, Yazar/Eski Milletvekili
  97. Zeynep Göğüş, Gazeteci/Yazar
  98. Zeynep Oral, Gazeteci/Yazar
  99. Zeynep Tanbay, Dansçı/Koreograf
  100. Zuhal Olcay, Oyuncu


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