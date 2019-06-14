Kadınların Nafaka Hakkına Dokunmayın!

Aralarında Ümit Boyner, Latife Tekin, Zuhal Olcay, Müjde Ar, Leman Sam, Nesrin Nas, Hazal Kaya, Feride Acar, Ufuk Tarhan gibi isimlerin de yer aldığı, farklı çalışma alanlarından 100 tanınmış kadın nafaka hakkının hiçbir şekilde kısıtlanmaması, değiştirilmemesi veya geri alınmaması gerektiğinin altını çizdikleri bir metin yayınladılar. Sadece nafaka hakkının değil, kadınların boşanma ve miras hakkı dahil olmak üzere tüm kazanılmış haklarının da tehlike altında olduğunun vurgulandığı metin, toplumun tüm kesimlerinden kadınları haklarına sahip çıkmaya çağırıyor. Nafaka hakkını sınırlandırmaya yönelik adımların, kadınları güçsüzleştireceğinin altını çizen imzacılar, tüm devlet otoritelerini ve siyasetçileri, kadınların kazanılmış haklarına saygı duymaya davet ediyorlar.

Aşağıdaki imzalar Nafaka Hakkı Kadın Platformu’nun başlattığı kampanyaya gelen ilk imzalar. Kampanya genişleyerek sürüyor. Platform, tüm kadınları bu metni imzalamaya ve haklarına sahip çıkmaya çağırıyor ve http://bit.ly/2X7NCUe adresindeki form üzerinden, nafakahakkinadokunma@gmail.com mail adresinden ya da @nafakaimza isimli twitter adresinden yeni imzaları bekliyorlar. Kadına ödenen yoksulluk nafakasının süreli hale getirilmesi ve çeşitli kriterlerle sınırlanmasına yönelik taleplerin yükselişini büyük bir kaygıyla takip etmekteyiz.

Nafaka yerine kadının iş bulup çalışması ya da nafakanın devlet tarafından ödenmesi talep edilmektedir. Oysa ki, TÜİK 2018 verilerine göre Türkiye’de kadınların istihdam oranı yalnızca %29’dur ve bu rakam gerçekte çok daha düşüktür. Eğitim ve istihdam konusunda erkeklerle eşitsiz durumda olan kadınlardan asıl olarak ev kadını ve anne olmaları istenmektedir. “Ev kadını” olarak evlilik yaşamı boyunca eş, çocuk, hasta ve yaşlıların bakımı ile uğraşmak durumunda bırakılan bu kadınlardan, boşandıkları anda mucizevi bir şekilde geçinmelerine yetecek ücretlerde işler bulmaları beklenmektedir. Devletin ücretsiz, kaliteli ve güvenilir kreş hizmetleri sağlamadığı koşullarda, çocuklara kimin bakacağından, bakıcının ya da kreşin ücretini kimin ödeyeceğinden kimse söz etmemektedir.

Hacettepe Üniversitesi’nin 2014 tarihli “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması”, boşanmış ya da eşinden ayrı yaşayan kadınların %75’inin fiziksel ya da cinsel şiddete, %80’inin ise duygusal şiddet/istismara maruz kaldığını göstermektedir. Kadınlar açısından tablonun bu kadar vahim olduğu bu koşullarda kazanılmış yasal bir hak olan Nafaka Hakkı’nın geri alınması, değiştirilmesi veya sınırlandırılması kadınları güçlendirecek bir adım olamaz. Aksine, evlilik sırasında ve sonrasında başta ekonomik şiddet olmak üzere, tüm şiddet ve ayrımcılık biçimlerini pekiştirip, kadınları daha da güçsüzleştirecektir.

Biz aşağıda imzası olanlar, nafaka hakkına itiraz edenlerin, ayrıca çocukların velayeti, yasal mal rejimi, kadının boşanma ve miras hakkı, kadını şiddetten koruyan 6284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesi’ne karşı yürüttükleri kampanyaları da kaygı ile izliyoruz.

Tüm devlet otoritelerini ve siyasetçileri, kadınların kazanılmış haklarına saygı duymaya davet ediyoruz. Özellikle tek seçenek olarak evlilik sunulduğu için meslek sahibi olamamış veya meslek sahibi olsa dahi çalışmasına izin verilmediği ve/veya evin tüm yükü üzerine bırakıldığı için mesleğini icra edememiş kadınların bir nebze de olsa hayata tutunmasına olanak veren yoksulluk nafakasını şu ya da bu biçimde sınırlama girişimlerinden uzak durmaya çağırıyoruz.

Metni imzalamak isteyeceklerin imzalarını http://bit.ly/2X7NCUe adresindeki form üzerinden, nafakahakkinadokunma@gmail.com mail adresinden ya da @nafakaimza isimli twitter adresinden bekliyoruz.

İmzacılar:

Arzum Onan, Oyuncu Aslı Tohumcu, Yazar Ayça Damgacı, Oyuncu Aylin Aslım, Müzisyen/Besteci Aylin Nazlıaka, İş İnsanı/Eski Milletvekili Arzu Çerkezoğlu/ DİSK Genel Başkanı Aysel Çelikel, Hukukçu/Eski Adalet Bakanı Ayşe Sözeri Cemal, İş İnsanı Ayşe Sucu, Gazeteci/Yazar Ayşegül Tözeren, Edebiyat Eleştirmeni Ayşenur Arslan, Gazeteci Bahar Çuhadar, Gazeteci/Yazar Banu Güven, Gazeteci Banu Yelkovan, Gazeteci/Spor Yorumcusu Birhan Keskin, Şair Binnaz Toprak, Akademisyen/Eski Milletvekili Buket Uzuner, Yazar Burcu Karakaş, Gazeteci/Yazar Büşra Sanay, Gazeteci/Haber Spikeri Candan Yıldız/ Gazeteci Ceren Moray, Oyuncu Deniz Durukan, Şair/Yazar Deniz Türkali, Oyuncu/Müzisyen Ece Temelkuran, Gazeteci/Yazar Elif Ilgaz, Gazeteci Fatma Akdokur, Akademisyen Fatma Bostan Ünsal, Akademisyen/Aktivist Feride Acar, Akademisyen/GREVIO Eski Başkanı, CEDAW Komitesi Eski Başkanı Feyhan Güver, Karikatürist Figen Şakacı, Gazeteci/Yazar Füsun Demirel, Oyuncu/Yönetmen Gaye Boralıoğlu, Yazar Gaye Erbatur, Akademisyen/Eski Milletvekili Gencay Gürün, Eski Milletvekili/Tiyatro Yazarı Gila Benmayor, Gazeteci Gül Abus Semerci, Senarist/Yazar/Oyuncu Gülay Batur, Karikatürist Hatice Meryem, Yazar Hazal Kaya, Oyuncu Hidayet Şefkatli Tuksal, Yazar/Akademisyen Işılay Saygın, Eski Milletvekili/Eski Devlet Bakanı Işıl Özgentürk, Senarist/Yazar İlkay Akkaya, Müzisyen İlke Kodal, Balerin Jale Özgentürk, Gazeteci/Yazar Kezban Hatemi, Hukukçu/ Akil İnsanlar Heyeti Üyesi Lale Orta, Hakem Latife Tekin, Yazar Leman Sam, Müzisyen Leyla Selen Uçer, Oyuncu Mehveş Evin, Gazeteci Melda Onur, Gazeteci/ Eski Milletvekili Melis Alphan, Gazeteci Meral Tamer, Gazeteci/Yazar Mualla Kavuncu, Akademisyen Müjde Ar, Oyuncu Nalan Kuruçim, Oyuncu Nazan Kesal, Oyuncu Necla Arat, Felsefeci/Kadın Çalışmaları Necla Zarakol, İş İnsanı Neslihan Akbulut Arıkan, Antropolog/Akademisyen Nesrin Nas, Eski Milletvekili/Anavatan Partisi Eski Genel Başkanı Nevşin Mengü, Gazeteci Nilay Yılmaz, Spor Yazarı Nilhan Antitoros, Hukukçu/ İş İnsanı Nilüfer Açıkalın, Oyuncu/Yazar Nur Ger, İş İnsanı/ TÜRKONFED YK Üyesi/ Yanındayız YK Başkanı Nurcan Akad, Gazeteci Oya Baydar, Sosyolog/Yazar Önay Alpago, Hukukçu/Eski Devlet Bakanı Özge Özpirinçci, Oyuncu Özlem Yüzak, Gazeteci Pelin Esmer, Yönetmen Pınar Öğünç, Gazeteci/Yazar Ruhat Mengi, Gazeteci/Yazar Rümeysa Çamdereli, Müzisyen/Aktivist Selin Şekerci, Oyuncu Sema Kaygusuz, Yazar Sena Kaleli, İş İnsanı/Eski Milletvekili Seray Şahiner, Yazar Serfiraz Ergun, Gazeteci Sıla Türköne, Sosyolog Şebnem Sönmez, Oyuncu Şenal Sarıhan, Hukukçu/Eski Milletvekili Şengül Hablemitoğlu, Akademisyen/Yazar Şirin Payzın, Gazeteci Tilbe Saran, Oyuncu Türkan Miçooğulları, Kimyager/ Eski Milletvekili Ufuk Tarhan, Fütürist/Ekonomist Ümit Boyner, İş İnsanı/ TUSIAD Eski Başkanı Yakın Ertürk, Sosyolog/ BM Kadına Yönelik Şiddet Eski Özel Raportörü Yasemin Göksu, Müzisyen Yaşar Seyman, Yazar/BASİSEN Ankara ve İç Anadolu Eski Bölge Başkanı Yazgülü Aldoğan, Gazeteci/Yazar Yıldız Ramazanoğlu, Yazar Zeynep Altıok Akatlı, Yazar/Eski Milletvekili Zeynep Göğüş, Gazeteci/Yazar Zeynep Oral, Gazeteci/Yazar Zeynep Tanbay, Dansçı/Koreograf Zuhal Olcay, Oyuncu