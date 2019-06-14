Kadınların Nafaka Hakkına Dokunmayın!

Aralarında Ümit Boyner, Latife Tekin, Zuhal Olcay, Müjde Ar, Leman Sam, Nesrin Nas, Hazal Kaya, Feride Acar, Ufuk Tarhan gibi isimlerin de yer aldığı, farklı çalışma alanlarından 100 tanınmış kadın nafaka hakkının hiçbir şekilde kısıtlanmaması, değiştirilmemesi veya geri alınmaması gerektiğinin altını çizdikleri bir metin yayınladılar. Sadece nafaka hakkının değil, kadınların boşanma ve miras hakkı dahil olmak üzere tüm kazanılmış haklarının da tehlike altında olduğunun vurgulandığı metin, toplumun tüm kesimlerinden kadınları haklarına sahip çıkmaya çağırıyor. Nafaka hakkını sınırlandırmaya yönelik adımların, kadınları güçsüzleştireceğinin altını çizen imzacılar, tüm devlet otoritelerini ve siyasetçileri, kadınların kazanılmış haklarına saygı duymaya davet ediyorlar.
Aşağıdaki imzalar Nafaka Hakkı Kadın Platformu’nun başlattığı kampanyaya gelen ilk imzalar. Kampanya genişleyerek sürüyor. Platform, tüm kadınları bu metni imzalamaya ve haklarına sahip çıkmaya çağırıyor ve http://bit.ly/2X7NCUe adresindeki form üzerinden, nafakahakkinadokunma@gmail.com mail adresinden ya da @nafakaimza isimli twitter adresinden yeni imzaları bekliyorlar. Kadına ödenen yoksulluk nafakasının süreli hale getirilmesi ve çeşitli kriterlerle sınırlanmasına yönelik taleplerin yükselişini büyük bir kaygıyla takip etmekteyiz.
Nafaka yerine kadının iş bulup çalışması ya da nafakanın devlet tarafından ödenmesi talep edilmektedir. Oysa ki, TÜİK 2018 verilerine göre Türkiye’de kadınların istihdam oranı yalnızca %29’dur ve bu rakam gerçekte çok daha düşüktür. Eğitim ve istihdam konusunda erkeklerle eşitsiz durumda olan kadınlardan asıl olarak ev kadını ve anne olmaları istenmektedir. “Ev kadını” olarak evlilik yaşamı boyunca eş, çocuk, hasta ve yaşlıların bakımı ile uğraşmak durumunda bırakılan bu kadınlardan, boşandıkları anda mucizevi bir şekilde geçinmelerine yetecek ücretlerde işler bulmaları beklenmektedir. Devletin ücretsiz, kaliteli ve güvenilir kreş hizmetleri sağlamadığı koşullarda, çocuklara kimin bakacağından, bakıcının ya da kreşin ücretini kimin ödeyeceğinden kimse söz etmemektedir.
Hacettepe Üniversitesi’nin 2014 tarihli “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması”, boşanmış ya da eşinden ayrı yaşayan kadınların %75’inin fiziksel ya da cinsel şiddete, %80’inin ise duygusal şiddet/istismara maruz kaldığını göstermektedir. Kadınlar açısından tablonun bu kadar vahim olduğu bu koşullarda kazanılmış yasal bir hak olan Nafaka Hakkı’nın geri alınması, değiştirilmesi veya sınırlandırılması kadınları güçlendirecek bir adım olamaz. Aksine, evlilik sırasında ve sonrasında başta ekonomik şiddet olmak üzere, tüm şiddet ve ayrımcılık biçimlerini pekiştirip, kadınları daha da güçsüzleştirecektir.
Biz aşağıda imzası olanlar, nafaka hakkına itiraz edenlerin, ayrıca çocukların velayeti, yasal mal rejimi, kadının boşanma ve miras hakkı, kadını şiddetten koruyan 6284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesi’ne karşı yürüttükleri kampanyaları da kaygı ile izliyoruz.
Tüm devlet otoritelerini ve siyasetçileri, kadınların kazanılmış haklarına saygı duymaya davet ediyoruz. Özellikle tek seçenek olarak evlilik sunulduğu için meslek sahibi olamamış veya meslek sahibi olsa dahi çalışmasına izin verilmediği ve/veya evin tüm yükü üzerine bırakıldığı için mesleğini icra edememiş kadınların bir nebze de olsa hayata tutunmasına olanak veren yoksulluk nafakasını şu ya da bu biçimde sınırlama girişimlerinden uzak durmaya çağırıyoruz.
Metni imzalamak isteyeceklerin imzalarını http://bit.ly/2X7NCUe adresindeki form üzerinden, nafakahakkinadokunma@gmail.com mail adresinden ya da @nafakaimza isimli twitter adresinden bekliyoruz.
İmzacılar:
- Arzum Onan, Oyuncu
- Aslı Tohumcu, Yazar
- Ayça Damgacı, Oyuncu
- Aylin Aslım, Müzisyen/Besteci
- Aylin Nazlıaka, İş İnsanı/Eski Milletvekili
- Arzu Çerkezoğlu/ DİSK Genel Başkanı
- Aysel Çelikel, Hukukçu/Eski Adalet Bakanı
- Ayşe Sözeri Cemal, İş İnsanı
- Ayşe Sucu, Gazeteci/Yazar
- Ayşegül Tözeren, Edebiyat Eleştirmeni
- Ayşenur Arslan, Gazeteci
- Bahar Çuhadar, Gazeteci/Yazar
- Banu Güven, Gazeteci
- Banu Yelkovan, Gazeteci/Spor Yorumcusu
- Birhan Keskin, Şair
- Binnaz Toprak, Akademisyen/Eski Milletvekili
- Buket Uzuner, Yazar
- Burcu Karakaş, Gazeteci/Yazar
- Büşra Sanay, Gazeteci/Haber Spikeri
- Candan Yıldız/ Gazeteci
- Ceren Moray, Oyuncu
- Deniz Durukan, Şair/Yazar
- Deniz Türkali, Oyuncu/Müzisyen
- Ece Temelkuran, Gazeteci/Yazar
- Elif Ilgaz, Gazeteci
- Fatma Akdokur, Akademisyen
- Fatma Bostan Ünsal, Akademisyen/Aktivist
- Feride Acar, Akademisyen/GREVIO Eski Başkanı, CEDAW Komitesi Eski Başkanı
- Feyhan Güver, Karikatürist
- Figen Şakacı, Gazeteci/Yazar
- Füsun Demirel, Oyuncu/Yönetmen
- Gaye Boralıoğlu, Yazar
- Gaye Erbatur, Akademisyen/Eski Milletvekili
- Gencay Gürün, Eski Milletvekili/Tiyatro Yazarı
- Gila Benmayor, Gazeteci
- Gül Abus Semerci, Senarist/Yazar/Oyuncu
- Gülay Batur, Karikatürist
- Hatice Meryem, Yazar
- Hazal Kaya, Oyuncu
- Hidayet Şefkatli Tuksal, Yazar/Akademisyen
- Işılay Saygın, Eski Milletvekili/Eski Devlet Bakanı
- Işıl Özgentürk, Senarist/Yazar
- İlkay Akkaya, Müzisyen
- İlke Kodal, Balerin
- Jale Özgentürk, Gazeteci/Yazar
- Kezban Hatemi, Hukukçu/ Akil İnsanlar Heyeti Üyesi
- Lale Orta, Hakem
- Latife Tekin, Yazar
- Leman Sam, Müzisyen
- Leyla Selen Uçer, Oyuncu
- Mehveş Evin, Gazeteci
- Melda Onur, Gazeteci/ Eski Milletvekili
- Melis Alphan, Gazeteci
- Meral Tamer, Gazeteci/Yazar
- Mualla Kavuncu, Akademisyen
- Müjde Ar, Oyuncu
- Nalan Kuruçim, Oyuncu
- Nazan Kesal, Oyuncu
- Necla Arat, Felsefeci/Kadın Çalışmaları
- Necla Zarakol, İş İnsanı
- Neslihan Akbulut Arıkan, Antropolog/Akademisyen
- Nesrin Nas, Eski Milletvekili/Anavatan Partisi Eski Genel Başkanı
- Nevşin Mengü, Gazeteci
- Nilay Yılmaz, Spor Yazarı
- Nilhan Antitoros, Hukukçu/ İş İnsanı
- Nilüfer Açıkalın, Oyuncu/Yazar
- Nur Ger, İş İnsanı/ TÜRKONFED YK Üyesi/ Yanındayız YK Başkanı
- Nurcan Akad, Gazeteci
- Oya Baydar, Sosyolog/Yazar
- Önay Alpago, Hukukçu/Eski Devlet Bakanı
- Özge Özpirinçci, Oyuncu
- Özlem Yüzak, Gazeteci
- Pelin Esmer, Yönetmen
- Pınar Öğünç, Gazeteci/Yazar
- Ruhat Mengi, Gazeteci/Yazar
- Rümeysa Çamdereli, Müzisyen/Aktivist
- Selin Şekerci, Oyuncu
- Sema Kaygusuz, Yazar
- Sena Kaleli, İş İnsanı/Eski Milletvekili
- Seray Şahiner, Yazar
- Serfiraz Ergun, Gazeteci
- Sıla Türköne, Sosyolog
- Şebnem Sönmez, Oyuncu
- Şenal Sarıhan, Hukukçu/Eski Milletvekili
- Şengül Hablemitoğlu, Akademisyen/Yazar
- Şirin Payzın, Gazeteci
- Tilbe Saran, Oyuncu
- Türkan Miçooğulları, Kimyager/ Eski Milletvekili
- Ufuk Tarhan, Fütürist/Ekonomist
- Ümit Boyner, İş İnsanı/ TUSIAD Eski Başkanı
- Yakın Ertürk, Sosyolog/ BM Kadına Yönelik Şiddet Eski Özel Raportörü
- Yasemin Göksu, Müzisyen
- Yaşar Seyman, Yazar/BASİSEN Ankara ve İç Anadolu Eski Bölge Başkanı
- Yazgülü Aldoğan, Gazeteci/Yazar
- Yıldız Ramazanoğlu, Yazar
- Zeynep Altıok Akatlı, Yazar/Eski Milletvekili
- Zeynep Göğüş, Gazeteci/Yazar
- Zeynep Oral, Gazeteci/Yazar
- Zeynep Tanbay, Dansçı/Koreograf
- Zuhal Olcay, Oyuncu