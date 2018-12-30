Hayatını Yeni Yıla Ismarlamaktan Vazgeç!

Hayatımız yaşadığımız anlardan oluşuyor. An farkındalığı, anda yaşamak son zamanlarda çok konuşulan konulardan.

Kulak misafiri oluyorum çevreme.

Duyuyorum.

-Zaman ne çabuk geçiyor.

-Yetişemiyorum.

-Çok yoğunum.

-Nasıl geçti anlamadım.

-Kendime zaman ayıramıyorum.

Aklımda deli cevaplar, yorumlar:)

-Geçen ne?-Kim geçirdi?-

-Yavaşla-hızlandıkça hiç yetişemeyeceksin-

-Herkes yoğun değil, çok yoğun-Seyrel be canım- Kıvamı seyrelt-Hafifle-

-Sen anlamadınsa, hiç anlayacak?-

-Kime zaman ayırıyorsun?-

Düş-ünüyor, Düş-lüyorum.

Hayatın ritmini, ruhunun ritmiyle tutturduğun anlar diliyorum.

Ritim kulaklarınla duyduğun değil, nefesinle eşlik ettiğin, katıldığın anda hissettiğindir.

Bedeninin her hücresinde hissedersin başkasına susup senin sesini dinlersen…

İkibinondokuz için dilekler yazsan dendiğinde içimden gelen;

Yaşadığımız ‘an’ için her dileğim.

Farkında olarak yaşadığımız. Bize ait olan. Geçeni tam geçerken yaşadığımız. Bilinçle oluşturduğumuz akışı yaşadığımız. Anların kıvamını fark ettiğimiz, sadece akılla bildiğimiz değil, yürekten hissettiğimiz anlamda yaşadığımız.

Sayılar matematik içindir. Matematik ölçülüp biçilen. Topla, çıkart, çarp, böl. Sayıları bilen için sonucun aynı olduğu problemler çözersin ve herkesten aynısını beklersin. Bulamadıkça dertlenirsin.

Duygular matematik değil, benzerini kendinde bile zor bulursun. Anda değişir hissettiğin. Duyguların saymayı değil, anda olmayı bildiğinde seninle. Kontrol ederken değil, yaşarken hissedersin. Takıldıkça değil, aktıkça yaşadığını anlar, seni bulursun.

Haydi şimdi bir şey yap senin için.

Yaşamak istediklerini yeni yıl dileklerine ısmarlamaktan vazgeç. Her istediğinde yap, güneşin her gün yeniden doğduğunu hatırla, yıldızların her akşam yeniden parladığını.

Saymayı bırak, anlamak için uğraşma, hisset, tanımla.

Artık hep sende, seninle ol, en çok seni sev. Seninle büyü. Seninle düşle. Seni sev, sana aşık ol.

Her nefeste ritmin sana ait olsun.

İyiyi düşün, güzeli düşle…

Yasemin Sungur