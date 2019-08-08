Ülkemizde, akademik eğitim sonrası gençler uygun iş olanakları buldukları, eğitimleri ve ilgi alanlarıyla kimi zaman örtüşen, kimi zaman ise örtüşmeyen işlerde çalışarak profesyonel hayata atılıyorlar. Günümüz şartlarında bu işler, tam zamanlı olduğu kadar free-lance ya da dönemsel de olabiliyor. Yaratıcı alanda yetişmiş yaratıcı insan kaynağının sınırlı olduğu toplumumuzda her kurum alanı zenginleştirmek için kendi ölçeğinde katkı sağlamalıdır.

Bu bilinçle, halka “örnek oluşturarak öğretmek” vizyonundan hareketle, yaratıcı üretim süreçleriyle ilişkili akademik dallarda eğitim almakta olan ya da bu süreçlerin sonunda hayata yeni atılmış gençleri, desteklemek için bir burs başlatıyor: Halka Sanat ve Kültür Aktörleri Bursu.

Burs:

* Halka sanat projesi’ne gönüllülük esasıyla katılmış olan kişiler arasından,

* Sanat, kültür-sanat yönetimi, görsel iletişim tasarımı, mimarlık, edebiyat, çeviri vb. yaratıcı sektörlerden mezun ya da mezuniyet durumunda

* 30 yaş altında

* Yan işlerde çalışan ya da yüksek lisans yapan kişileri desteklemek ve kültür-sanat alanında kalmalarını cesaretlendirmek için,

* Bireysel başvuru usulüyle değil, davet usulüyle,

halka sanat projesi tarafından belirlenen 1 adaya, aylık düzende, 1 yılı aşmayacak biçimde verilir.

Bursun 2019 kazananı iç mimar Mehmetcan Çökük oldu.