Gandhi ve Bir Kelimeyle Hayata Bakış

Gandhi’nin hayatla ilgili sorulara verdiği cevaplar…

Ben çok etkilendim. Her bir madde için paragraflar yazabiliriz, ancak bir kelime ile anlamaya çalışalım.

Kaynağını bulamadım. Pek çok sosyal medya hesabında paylaşılıyordu. Dergimizde de yerini alsın, izi kalsın. Yayılsın…

1) En güzel gün?💮Bugün

2) En kolay şey?💮Yanılmak

3) En büyük engel?💮Korku

4) En büyük yanlış?💮Vazgeçmek

5) Bütün kötülüklerin temeli?💮Bencillik

6) En güzel oyalanmak şekli?💮Çalışmak

7) En büyük çöküş?💮Ümitsizlik

En iyi eğitmenler?💮Çocuklar

9) Temel olan şey?💮İletişim

10) Seni en çok mutlu eden şey?💮Başkalarına faydalı olmak

11) En büyük gizem?💮Ölüm

12) En büyük kusur?💮Huysuzluk

13) En tehlikeli kişi?💮Yalancı

14) En zararlı duygu?💮Kıskançlık

15) En güzel hediye?💮Bağışlama

16) En kısa yol?💮Düz (doğru) yol

17) En güçlü duygu?💮İç huzur

18) En iyi koruyucu?💮İyimserlik

19) En gerekli kişiler?💮Ebeveyn

20) Hayattaki en güzel şey? 💮Sevmek

Bir madde de ben eklemek istiyorum.

21) En büyük gücümüz? 💮Düşlemek

Mahatma Gandhi Kimdir?

2 Ekim 1869 doğumlu Gandi, Hindistan Bağımsızlık Hareketinin siyasi ve ruhani lideri olarak bilinir. Gandi aynı zamanda Satyagraha felsefesinin öncüsüdür. Felsefesi “Gerçek ve kötülüğe karşı aktif ama şiddet unsuru içermeyen direniş” olarak özetlenebilir. Bu felsefe ülkesini Hindistan’ı bağımsızlığına kavuşturmuş ve vatandaşlık hakları ve özgürlük savunucusu dünya insanlarına ilham olmuştur. Ulus’un Babası ilan edilen Mahatma Gandi, hakkında en fazla eser yazılan 8. kişidir. Her yıl 2 Ekim, doğum günü olduğu için Gandhi Jayanti adıyla ulusal tatil olarak kutlanır. Aynı zamanda 2 ekim Birleşmiş Milletler tarafından dünya şiddetsizlik günü olarak ilan edilmiştir.