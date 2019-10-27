Antalya Kitap Fuarı Ziyaretçi Rekoru Kırdı

“Birlikte Okuyoruz” sloganı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Cam Piramit’te düzenlenen Antalya Kitap Fuarı geçtiğimiz hafta sonu sona erdi. Bir hafta süresince 150 yayınevi ve 205 yazarın imza ve söyleşilerle kitapseverlerle buluştuğu fuarı rekor katılımla 613 bin kişi ziyaret etti.

Cam Piramit’te bu yıl 10. kez kapılarını açan Antalya Kitap Fuarı sona erdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 150 yayınevi ve 205 yazarın katılımıyla gerçekleştirilen fuara 7’den 70’e her yaştan kitapsever yoğun ilgi gösterdi. ‘Birlikte Okuyoruz’ sloganıyla kitap kültürünü Antalyalılara doyasıya yaşama fırsatı sunma hedefiyle yola çıkılan fuarı, bir hafta içinde 613 bin kitapsever ziyaret etti.

Fuarın açılışında yaptığı konuşmasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Bugünleri gördüğümüz için çok mutluyum. İlk yılki çadırımızda kitaplarımız ıslandı. 5’inci yılda fuarı kuracak yer bulamadık. Ama yine de fuarı her yıl büyüterek bugünlere getirdik. Bu yıl fuarda 150 yayınevi ve 205 yazarı ağırlıyoruz” demişti. Çadırla başlayan fuar macerasının yakın tanığıyım. Oğlum henüz ana sınıfında, Antalya’da o yaş çocukları kitapla tanıştıracak çok fazla mekan yok, hal böyle olunca oğlum ortaokul sıralarına gelinceye kadar birlikte, daha sonrasında ayrı ayrı takip ettik fuarı. Açıldığı günden bu yana takip ettiğim için de okurun fuarla, kitapla ve yazarlarla buluşma heyecanına da tanıklık etme şansım oldu. İlk yıllar nispeten daha az yayınevi katılıyor olsa da “Antalya’da da kitap fuarı var” diyebileceğimiz bir fuarımız olmuştu. Fazla bir şey aramıyorduk. Aradan geçen yıllar içinde fuar gittikçe yerleşti. Dolayısıyla okurun beklentisi de arttı.

Bu vesileyle fuarla ilgili birkaç gözlemimi ve yorumumu paylaşmak istiyorum. Bu fuarda da yine en çok ilgiyi okul öncesi çocuklara ve sınav hazırlığı yapan öğrencilere yönelik yayın çıkaran kitapevleri gördü. Yetişkinlerin ise en çok ilgi gösterdiği yayınevleri İş Bankası, Yapı Kredi, Doğan Kitap, Kırmızı Kedi ve Bilgi oldu. Evet fuar her yıl gelişerek büyüyor ancak son iki üç yıldır Antalya okuru farklı çok az yazar ve yayıneviyle buluşuyor. Özellikle lise çağı gençliğinin takip ettiği yayınevleri pek az. Genelde fuarı önce ben ziyaret ettiğim için, oğlum birkaç yıldır kitap ve posterlerini almak istediği yayınevlerini soruyor, onlar yoksa gitmiyor. Hangileri bunlar: Gerekli Şeyler, Kara Karga, Arka Bahçe, Marmara Çizgi. Benim de gözlerim Nesin, Can, Metis, Ayrıntı yayınlarını arıyor. İmza için gelen yazarlarımız da neredeyse son 3 yıldır değişmiyor. İşin sonunda yazar ve yayınevlerinin katılımıyla ilgili detayları bilmediğimiz için ne kadarı fuarı düzenleyenlerle ne kadarı yazar ve yayınevleriyle ilgili bilmiyoruz. Antalya Kitap Fuarı’nın 11’incisiyle ilgili dileğimiz de daha farklı yazar ve yayınevleriyle buluşmak olsun o zaman…

Bol kitaplı günler dilerim.

Seher Özen