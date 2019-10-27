Altın Portakal Özüne Döndü

Antalya Altın Portakal Film Festivali 56’ıncı kez Antalya seyircisiyle buluştu. İki yıldır festival programında yer almayan Ulusal Yarışma da bu yıl geri döndü.

Türkiye’nin en uzun soluklu festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali bu yıl 56. kez 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında sinemaseverlerle buluştu. İlki 1964 yılında gerçekleştirilen Altın Portakal Film Festivali önceki gün bir festival klasiği olan Festival Kortejinin ardından başladı.

Festival Onur Ödülleri Mekin ve Güneri’ye verilecek

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Onur Ödülleri bu yıl, henüz 14 yaşındayken ilk ödülünü Son Kuşlar filmi ile Antalya’da alan unutulmaz oyuncu Selma Güneri’ye ve ‘Selvi Boylum, Al Yazmalım’ başta olmak üzere birçok Yeşilçam klasiğinde rol alan en önemli karakter oyuncularından biri olan Ahmet Mekin’e verildi. İki usta sanatçı, ödüllerini açılış töreninde aldı.

Ulusal Yarışma Jüri Başkanı Zeki Demirkubuz

Zeki Demirkubuz’un başkanlığında, oyuncu Şebnem Bozoklu, oyuncu ve senarist Mert Fırat, yazar ve senarist Latife Tekin ile görüntü yönetmeni Emre Erkmen’den oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi yılın en iyi yerli filmini seçecek.

Ulusal Yarışmada yarışacak 10 filmden 8’i Türkiye’de ilk kez seyirciyle buluşurken, 6’sı da dünya prömiyerini Antalya’da yapacak. Ali Aydın’ın ‘Kronoloji’, Ali Özel’in ‘Bozkır‘, Faysal Soysal’ın ‘Ceviz Ağacı’, Kıvanç Sezer’in ‘Küçük Şeyler’, Leyla Yılmaz’ın ‘Bilmemek‘, Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er’in ‘Omar ve Biz’, Onur Ünlü’nün ‘Topal Şükran’ın Maceraları’, Orçun Behram’ın ‘Bina‘, Özkan Yılmaz’ın ‘Soluk‘ ve Ümit Ünal’ın ‘Aşk, Büyü, vs.’ adlı filmleri festivalde yarışacak.

Festivalin Dünya Sineması bölümünde dünyanın önemli festivallerinde büyük ilgi görmüş 10 film yer alıyor. Altın Palmiye’nin sahibi Bong Joon Ho’nun ‘Parazit‘, Anca Damian’ın animasyon başyapıtı ‘Bir Köpeğin Fantastik Hikâyesi‘ ile birlikte yılın merakla beklenen filmleri Antalya’da ilk kez seyirciyle buluşuyor. Yılın en iyi romantik komedilerinden sayılan Billie Piper filmi ‘Rare Beasts / Ayrık Otları’ ve Lauren Greenfield’in Oscar yarışının güçlü adaylarından biri olarak gösterilen belgeseli ‘The Kingmaker / İpleri Elinde Tutan Kadın‘, Türkiye prömiyerlerini 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapacak.

Festivalde bu yıl 1 milyon 357 bin 500 lira değerinde ödül dağıtılması planlanıyor. Ulusal yarışmada uzun metraj, kısa metraj ve belgesel filmlere toplam 810 bin lira, uluslararası yarışmada da 97.500 bin lira, ülke sinemasının yeni projelerine destek olan Antalya Film Foruma da 450 bin lira olarak belirlendi. Ulusal yarışma kategorisinde verilen Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü 100 bin lira, Behlül Dal adına verilecek olan En İyi İlk Film Ödülünün miktarı da yine 100 bin lira olarak belirlendi.

Sinemanın Kadınları Ödüllendirilecek

Bu yıl ilk kez bir çeşit pozitif ayrımcılık da yapılarak sektördeki kadın emeğine dikkat çekmek amacıyla sinemamızın ilk kadın oyuncusu Cahide Sonku adına sinema emekçisi kadınların ödüllendirilecek. Ödül miktarını 50 bin lira olarak belirlendi.

“Öğle Sohbetleri”nde Sanatçılar İzleyicilerle Buluşacak

Bu yıl yine bir ilk olan öğle sohbetlerinde Pazartesi günü Selma Güneri- Ahmet Mekin, Salı günü Zeki Demirkubuz, Çarşamba günü Mert Fırat-Şebnem Bozoklu, Cuma günü Ercan Kesal saat 12:00’de AKM Perge Salonu’nda Antalyalı sinemaseverlerle buluşup söyleşecek.

Çocuklara Çizgi Film, Gençlere Sinema Okulu

Festivalin küçük izleyicilere sürprizi de, birbirinden eğlenceli ve renkli filmlerden oluşan Çocuklar İçin Altın Portakal: Eğlenceli Çizgi Filmler bölümü olacak. Seçkide, “Toz Kardeşler”, “Dans Eden Kamera”, “Felaket”, “Morris Lessmore ve “Uçan Kitaplar”, “Babasının Oğlu”, “Satılık Fare” ve “İki Balon” adlı filmler dört gün boyunca çocuk izleyicilere özel ücretsiz gösterilecek.

Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl Altın Portakal Sinema Okulu açılıyor. Okul, Türkiye’deki üniversitelerin radyo, televizyon, sinema, medya, iletişim ve görsel sanatlar bölümlerinden 100 öğrenciyi festival kapsamında ağırlayacak.