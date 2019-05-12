13 Mayıs Haftası Kültür Sanat Ajandası

Sascha Goetzel 10. Yıl Konseri

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), bu sezonu sanat yönetmeni ve sürekli şefi Sascha Goetzel’le birlikteliğinin 10. yılı şerefine vereceği özel bir konserle kapatacak. 16 Mayıs Perşembe akşamı İstanbul Lütfi Kırdar ICEC’te gerçekleşecek konserin solisti Nemanja Radulović olurken, Carlito Dalceggio ise sahnede eşzamanlı performans sergileyecek.

16 Mayıs Perşembe akşamı 20.00’de başlayacak konser öncesinde, 19.00-19.40 saatleri arasında ise İstanbul Lütfi Kırdar ICEC’in Dolmabahçe Salonu’nda, gazeteci ve klasik müzik yazarı Serhan Bali ile konser üzerine bir söyleşi yapılacak. Ayrıntılı bilgi için: www.borusansanat.com

PROGRAM

ÇAYKOVSKİ Keman Konçertosu, Re Majör, Op. 35

SAINT-SAËNS Hayvanlar Karnavalı

IPPOLITOV-IVANOV Kafkas Eskizleri, 1. Süit, Op. 10

PROKOFIEV Romeo ve Juliet, No. 13

DUKAS Sihirbazın Çırağı

MUSSORGSKY Bir Sergiden Tablolar

RAVEL Bolero

Ai Weiwei’in “Sütun”ları Yeni Evi Atlı Köşk’te!

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nin 12 Eylül 2017 – 15 Nisan 2018 tarihleri arasında ev sahipliği yaptığı “Ai Weiwei Porselene Dair” sergisi kapsamında ilk kez İstanbul’a gelen, Ai Weiwei’in Çin’deki porselen üretim geleneğinden ilhamla ortaya çıkardığı eseri Sütun’lar, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Koleksiyonu’na katıldı. İki özgün parçadan oluşan eser, Atlı Köşk’te sergilenecek.

Ai Weiwei’in, Çin’in tarihi “porselen başkenti” Jingdezhen’de 2016’da üretilen anıtsal eseri Sütun’lar, sanatçının, malzemenin olanaklarını ölçek, çoklu üretim ve karmaşıklık açısından genişletmek için porselen üretimgeleneğine başvurduğu çalışmaları örnekliyor. Önce imparatorluk sarayının kullanımı için, daha sonra ise dünyanın dört bir yanına ihraç amacıyla üretildiği yüzyıllar içinde işlenen ve geliştirilen porselen, Çin sanatının en saygın formu kabul ediliyor. İkişer metre uzunluğunda iki özgün parçadan oluşan anıtsal eser Sütun’lar, Atlı Köşk’ün sembolleşmiş merdivenlerini takip eden camekânlı girişte, Boğaz’a karşı yeni konumlarında görülebilir.

İBB Şehir Tiyatroları “35. Genç Günleri” başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın geleneksel olarak düzenlediği 35. Genç Günler, 9 Mayıs 2019 Perşembe Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde başladı. 35. Genç Günler, Tiyatroda Kadın Müzik – “Bensu Orhunöz ile Gülriz Sururi Şarkıları” konseriyle açıldı. 35. Genç Günler, 9-20 Mayıs 2019 tarihleri arasında 94 seans oyundan oluşan bir programla Harbiye Muhsin Ertuğrul, Fatih Reşat Nuri, Üsküdar Kerem Yılmazer, Üsküdar Musahipzade Celal, Ümraniye, Kağıthane Sadabad ve Kadıköy Haldun Taner Sahneleri’nde seyirciyle buluşacak. İBB Şehir Tiyatroları ve Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi’nin birlikte oluşturduğu 25. Bedia Muvahhid Ödülü bu yıl Şehir Tiyatroları oyuncusu Aslı Altaylar’a veriliyor. Ödül töreni, Uğurtan Atakan yönetiminde 16 Mayıs 2019Perşembe günü saat 20.45’te Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.

Genç Günler boyunca tiyatromuzun usta sanatçı, yazar ve yönetmenlerinin katılacağı atölye çalışmalarında gençlere uygulamaya yönelik eğitimler verilecek. Atölye çalışmalarının programı şöyle:

-Simel Keçicioğlu’nun 9, 10 Mayıs 2019 tarihlerinde “Oyuna Giriş-Sessiz Hayatın Psikolojisi” ve “Sahne Dövüşü Tekniklerine Giriş”

-Nihat Alpteki’nin 11 Mayıs 2019 tarihinde “Kişiselleştirmeden Kişileştirme”

-Bülent Sezgin’in 12 Mayıs 2019 tarihinde “Eğitimde Tiyatro Ve Eğitimde Dramada Alternatif Perspektifler”

-Şahine Hatipoğlu’nun 13 Mayıs 2019 tarihinde “Elementleri Kullanarak Başkası Olmak”

-Bülent Emin Yarar’ın 14 Mayıs 2019 tarihinde “İçimizdeki Zenginlikler”

-Dr. Deniz Talay’ın 15 Mayıs 2019 tarihinde“Oyuncunun Sesi- Ses Terapisi”

-Pelin Elcik Yorgancıoğlu’nun 16 Mayıs 2019 tarihinde “Tiyatral Eğitimde Hareket ve Dansa Yönelik Doğaçlama Atölyesi”

-Müge Gürman’ın 18, 19 Mayıs 2019 tarihlerinde “Görünenin Ardındaki Gerçeği Keşfetme Süreci; Yönetmenlik ve Oyunculuk”

Genç Günler’in tüm etkinlikleri ücretsizdir.

Akbank Sanat’tan Dans Gösterisi: MUT

Akbank Sanat, 15 Mayıs’ta koreograf ve çağdaş dans sanatçısı Bengi Sevim Yörük’ün ”Mutluluğun algoritması tasarlanabilir mi?” sorusundan yola çıkarak hazırladığı “MUT”dans gösterisini sahneleyecek. “MUT”, Goethe’nin “Mutluluk üzüntülerin, sorunların üstesinden gelmektir. Asıl kabus, ardı arkası kesilmeyen güneşli günlerdir” sözüyle fizikçi David Bohm’un “saklı düzen teorisi”nden ilham alıyor. Evrenin ve gözümüze düzensiz görünen her şeyin kendi içinde matematiksel bir düzeni olduğundan hareketle, mutluluğa ulaşmak için matematiksel bir yol tasarlamanın mümkün olup olmadığını sorguluyor.

Biletler Biletix’ten ve Akbank Sanat Danışma’dan temin edilebilir www.akbanksanat.com

Adnan Ergüler “Ateşle Sırlanan 40 Yıl” Çini Sergisi İTÜ’de

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlük Sanat Galerisi (İTÜ RSG), Merhum Adnan Ergüler’in “Ateşle Sırlanan 40 Yıl” çini sergisine ev sahipliği yapıyor.Özel bir koleksiyondaki İznik çinilerinden oluşan sergi, 21 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek. Sergide, form, desen kompozisyonu ve üretim teknikleri üzerine yaptığı araştırma ve deneyler ile 16. yüzyıl yüksek dönem İznik çinisinin teknik ve estetiğine ulaşıp kendi yorumunu da katan Adnan Ergüler’in özel bir koleksiyondaki seçkin eserleri yer alıyor. Eserlerini Adnan Hoca olarak imzalayan, 2016’da kaybettiğimiz dünyaca ünlü İznik çinisi sanatçısının sergideki çalışmaları Osmanlı İznik çinilerinin şam işi, klasik, haliç işi gibi üsluplarını içeriyor. Duvar panolarının yanında ağırlıklı olarak evani olarak adlandırılan büyük boy cami kandillerini, ayaklı kaseleri, göz yaşı vazo ve küpleri içeren serginin baş eserlerinden biri ise sülünlü bir kompozisyonu içeren 65×91 cm. ebadında tek parça duvar panosu.

Koleksiyoner Tahir Eğinci yaklaşık 20 senedir bu ürünlerin yaşayabilmesine ve yapılmasına yardımcı olmaya çalıştıklarını, merhum sanatçının eserlerinin özellikle yurt dışındaki koleksiyonerlerden çok talep gördüğünü aktardı. Çalışmalarını Osmanlıca “ Adnan Hoca” olarak imzalayan Ergüler tüm süreci yürüterek ürünü fırındayken başucunda yatıp uyumasıyla anılıyor. Adnan Hoca’nın eserleri bugün Amerika’da, Avustralya’da İngiltere’de, Katar’da ve daha birçok ülkede önemli şahsi seramik ve Türk sanatı koleksiyonlarında, devlet hazinelerinde yer alıyor. Adnan Ergüler “Ateşle Sırlanan 40 Yıl” Çini Sergisi 21 Haziran 2019 tarihine kadar her gün 09:00-20:00 saatleri arasında İTÜ Rektörlük Sanat Galerisinde ziyaret edilebilecek.

Ressam Prof. Dr. Devrim Erbil’in “Mavi” sergisi İzmir’de

Prof. Dr. Devrim Erbil’in eserlerinden oluşan “ Mavi” adlı resim sergisi, İzmir Konak Pier Nar artiz Gallery’de’ de, 15 Mayıs Çarşamba günü sanatseverlerle buluşacak. Küratörlüğünü Aslı Yörükoğlu’nun yaptığı, çağdaş resim sanatının Türkiye’deki en önemli temsilcilerinden Devrim Erbil’ in İstanbul siluetlerinden oluşan iki bakış üzerine kurguladığı “Mavi” sergisi hergün 8 Haziran’a kadar 10:00-22:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Adres: Konak Pier AVM

Nuri Bilge Ceylan Baksı’da

Yönetmen, senarist ve fotoğraf sanatçısı Nuri Bilge Ceylan eserleriyle Baksı Müzesi’ne konuk oluyor. “Nuri Bilge Ceylan Baksı’da” adlı sergi 25 Ağustos’a kadar Baksı Müzesi’nde izlenebilecek. Dirimart’ın katkılarıyla gerçekleşen ve Ceylan’ın 2003-2013 yılları arasında ürettiği fotoğraflarını bir araya getiren sergi iki bölümden oluşuyor. “Babamın Dünyası” ve “Sinemaskop Türkiye” serileri izleyiciyle buluşuyor.

Sergi Nuri Bilge Ceylan’ın çok yönlü ve derin dünyasının Anadolu’ya taşınması tahayyülünün bir bölümünü oluşturuyor. Bu sergi sanatçının sinema ile fotoğraf dünyası arasındaki geçişkenliliğin ve çok katmanlılığın bir kutlaması düşüncesi üzerine inşa edildi. Sanatçı yakın ilgi duyduğu kırsal dünyayı, kırsal bir alanda var olma kararlılığı taşıyan Baksı Müzesi’ne götürüyor. Bu nedenle sergi, sanatçının yapıtlarıyla kırsala olan yolculuğu olarak da değerlendirilebilir.

Ankara’da Resmigeçit

Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin 3. katında kapılarını ziyarete açan Ankara Sanat Galerisi’nin ilk konuğu “Resmigeçit Ankara” başlıklı sergisiyle Mevlut Akyıldız oluyor. 3 Mayıs tarihinde kapılarını ziyarete açan Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin 3. katında yer alan Ankara Sanat Galerisi, rengârenk dünyasını dil, ironi ve alegori ekseninde resmeden Mevlut Akyıldız’ı ağırlıyor. Galerinin “Resmigeçit Ankara” başlıklı ilk sergisi Akyıldız’ın kırk yıllık sanat hayatından seçmelerden oluşuyor. Yağlıboya çalışmaları, heykelleri ve camaltı resimleriyle tanınan Mevlut Akyıldız’ın modern yaşamın kaotik ve çelişkilerle dolu akışına eğlenceli bir üslupla yaklaştığı eserleri 31 Ağustos tarihine kadar görülebilecek.

İçinde yaşadığı toplumun bir türlü çözülemeyen meselelerini tuval üzerine ironik bir dille aktaran Akyıldız, 80’li yıllardan bu yana eserlerinde arabesk olgusuna, kitsch’e, popüler kültüre ve sokak kültürüne yer veriyor. Özellikle erkek egemen toplumun kadına bakışını tatlı-sert bir üslupla ele alan sanatçının eserleri, Türk toplumunun yaşadığı toplumsal çelişkileri görünür kılıyor. Sergide Akyıldız’ın yağlıboya ve bronz heykellerinin yanı sıra bir de camaltı resimleri de yer alıyor.

Salih Keleş “Beklenmeyen”

“Beklenmeyen”, Dışavurumcu anlayışı ile figüratif gerçekçi resimler üreten ressam Salih Keleş’in toplu “desen” lerinden oluşuyor. Sergi, isminin taşıdığı anlamla eşleşen bir işlev üstlenerek , Salih Keleş’in resimlerini görmüş , onun tarzını bilen izleyici için bile ” beklenmeyen” bir görünümle ressamın resme yaklaşımını, İnsan‘a bakışını ,resim tekniğinin evrelerini ve resimlerini nasıl oluşturduğunu “Desen” leri aracılığı ile bize gösteriyor. Sergi 30 Mayıs’a kadar Bağdat Caddesi’nin yeni galerisi Sucular Sanat Galerisi’nde izlenebilir.

Adres: Bağdat Caddesi Çınardibi Uğurlu Apartmanı 349/3 Erenköy/ Kadıköy/İstanbul