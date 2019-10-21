10. Antalya Kitap Fuarı Açıldı

Yazar
Seher Özen Karadeniz
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“Birlikte Okuyoruz’ sloganı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Cam Piramit’te düzenlenen Antalya Kitap Fuarı açıldı. Bir hafta sürecek fuar kapsamında 150 yayınevi ve 205 yazar imza ve söyleşilerle kitapseverlerle buluşacak.

Bu yıl onuncusu düzenlenen Antalya Kitap Fuarı dün Cam Piramit’te açıldı. Resmi açılış öncesinde çok sayıda okul, büyükşehir belediyesinin kendilerine tahsis ettiği otobüslerle öğrencilerini fuar alanına getirmişlerdi. Bu yılki okuma listelerinde yer alan okuma kitaplarını ve yardımcı kaynakları yayınevi yayınevi dolaşarak arayan öğrenciler daha ilk günden fuar alanına farklı bir hava katmışlardı.

Bu yıl ‘Birlikte okuruz’ sloganıyla yola çıktıklarını dile getiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 10 yıl önce ilk adımını attıkları kitap fuarının en çok övgü ve teşekkür aldığını ifade etti. Kitap fuarına çadır kurarak başladıklarını belirten Böcek, “Bugünleri gördüğümüz için çok mutluyum. İlk yılki çadırımızda kitaplarımız ıslandı. 5’inci yılda fuarı kuracak yer bulamadık. Ama yine de fuarı her yıl büyüterek bugünlere getirdik. Bu yıl fuarda 150 yayınevi ve 205 yazarı ağırlıyoruz. Ben de fuar programında ‘Ben bu şehre aşığım’ adlı kitabımla imza gününde yer alacağım” dedi.

Fuara bu yılın onur konuğu olarak katılan yazar Doğan Hızlan da, “Bu 10 gün boyunca kültürün başkenti Antalya olacak. Ben Antalya’da birçok yazarın eserinin yabancı dile çevrilmiş kitaplarından da bir kütüphane yapılmasını belediye başkanı ve valimizden istirham ediyorum. Çeşitli ülkelerden gelenler yazarlarımızı okur. Bu şekilde tanıtıma katkı da sağlayabiliriz” önerisinde bulundu. 

Antalya Kitap Fuarı’nın güncel söyleşi ve imza günü programı için: http://kitapfuari.antalya.bel.tr/


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Seher Özen Karadeniz
Seher Özen Karadeniz
İletişimci /Eğitmen. Okur, yazarım. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde lisans, Gazetecilik bölümünde de yüksek lisans eğitimi aldım. İstanbul’da gazeteci olarak başladığım çalışma hayatımı, halkla ilişkiler sektöründe medya ilişkileri yöneticisi olarak sürdürdüm. Yavaş kent olduğunu düşünerek 2007 yılında Antalya’ya yerleştim. Büyükşehir Belediyesi’nin Tarih Vakfı’nın danışmanlığında sürdürdüğü Kent Müzesi Projesi’nde görev aldım. Proje vesilesiyle hem kenti, hem de insanın geçmişle olan ilişkisini nereden kurması gerektiğini öğrendim. Belleğin kıymetini, tarihin sadece kahramanların hayatı üzerinden yazılamayacağını/yazılmaması gerektiğini kavradım. Bu kavrayışla kentimle ilgili fullantalya ve businessantalya kent bloglarında röportaj yapıp kent yazıları yazıyorum. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde iki yıl süreyle ‘Kurum Kimliği’ ve ‘Medya Planlama’, yaygın eğitim merkezlerinde ‘İletişim’ dersleri verdim. Halen kent içindeki en büyük yeşil alanı olan Zeytinpark’ta ‘Doğada İletişim, Doğayla İletişim’ başlılığıyla iletişim eğitimleri veriyorum. www.martidergisi.com’da 2012 yılından beri kitap yazıları, insan hikayeleri, kent yazıları, zaman zaman da gezi yazıları yazıyorum. Yaşam boyu öğrenme tam bana göre deyip AÖF Sosyal Hizmetler bölümünü bitirdim. Halen Sosyoloji bölümü 4. sınıf öğrencisi olarak öğrenim hayatımı sürdürüyorum. Evliyim ve 13 yaşında bir oğlum var.

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