Karne Tatilini En İyi Şekilde Değerlendirmek İçin Etkinlikler

Yaşasın karneler!

Yaşasın! Bugün karne günü. Çocukların karne yerine tatil heyecanı, annelerin ne yapacağız endişesi, sosyal medyanın bunu da yapın, buraya da gidin bombardımanı… Hadi hayırlısı!

Okul sonrası kurslar ve aktivitelerden başını kaldırabilen çocuklar için şimdi şubat tatilinde ayrı bir maraton başlıyor. Biz anneler bilgisayar başında araştırıp bulup, onların yerine karar veriyoruz, heyecanlanıyoruz ve çocuklarımızın da bizim heyecanımızı paylaşmasını istiyoruz. Peki çocuklar ne istiyor?

10 yaşındaki oğlum akşam yatmaya yakın gün içinde yaşadığı sevinç, hüzün, hayal kırıklığı ne varsa bir bir anlatmaya başlar, o yüzden bende yatma hazırlığı yapılırken yanında olmaya özen gösteririm. Geçen akşam bana “şöyle odamda oyuncaklarımla hayal kuramıyorum hep yarım kalıyor” dedi.

Düşündüm çocuk haklıydı hafta içi okuldan eve varması beş buçuğu buluyor. Zaten zamanının çoğu ya okulda ya trafikte geçiyor. Hafta içi iki gün okul sonrası etkinliği var. Bu da eve daha geç gelmesi demek. Akşam sadece zorunlu ihtiyaçlar karşılanıyor keyif yapacak vakit ara ki bulasın.

Çocukların istediği gün içinde ne olursa olsun; akşam sıcak bir gülümseme, kocaman bir kucaklaşma, gözlerinin içine bakarak birbirini gözleriyle dinleyen bir anne / babasının olduğunu bilmesi. Gözlerinin içinden ta kalbine kadar giden yolu sevgiyle doldurabilen çocuğun önünde dağlar bile küçücük kalır.

Zaman çok hızlı akıyor biz de onu yakalamaya çalışan tavşan gibi koşup duruyoruz. Her sabah işe giderken arkamdan ağlayıp “anne ditme” diyen çocuk şimdi boyumu geçti. Arkadaşlarımla buluşuyorum diye kapıdan çıkarken ben arkasından bakıyorum bu sefer. Tek farkla ben “gitme” demiyorum.

Bu şubat tatilinde tek çocuk için program yapacağım zira diğeri kendi programını kendi yapıyor artık.

Sosyal medyadan ve internetten gözüme çarpan birkaç etkinlik. Bazıları her yıl tekrarlanıyor bu yıl kontenjan dolmuş olsa bile seneye hedeflenebilir etkinlikler.

Bunlardan ilki İzmir’de yapılan Aile Çocuk Uzay Kampı

27-29 Ocak ve 3-5 Şubat olmak üzere iki dönemde yapılan kamplara daha önce bizimkiler baba oğul katılmışlardı. Oğlumun 11 yaşındayken katıldığı kampın ayrıntılarını anlattığı yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

Uzay Kampı’nın yaz döneminde çocuklar için hazırladığı İngilizce ve Türkçe olmak üzere 6 günlük kampları da var.

AKUT Doğada Yaşam Kampları

Milli sporcularla birlikte Kayak ve Snowboard eğitiminin dışında Kış koşullarında hayatta kalma, İglo ve kar mağarası yapma gibi etkinlikleri görünce benimde katılasım geldi. Yaş sınırı 8-17 maalesef. Ben şimdi çocuk olmak istiyorum diye sızlanırken birde ne göreyim kışın aynı kampın yetişkinler için olanı da var. Çok mutluyum.

Ayrıca, AKUT’un yaz ayları için düzenlenmiş, kampları da mevcut şimdiden haber vereyim dedim.

12- 15 Yaşa uygun Zihin Haritaları Atölyesi

Beyaz kâğıt ve renkli kalemler elimizde beklerken herkes resim atölyesine geldik sanabilir. Beyin gördüklerinin ve işleyişin, bize çaktırmadan fotoğrafını çekermiş. Ancak bu sefer 12-15 yaş için hazırlanan Zihin Harıtalarıyla Öğrenilen bilgiyi, not almadan kalıcı hafızaya atmayı öğrenecekler.

Bu etkinlik hafta sonları yetişkinler için de mevcut.

İstanbul Oyuncak Müzesi

Yeniden çocuk olmak isteyenler, kendini hep çocuk gibi özgür hissedenler ve çocuklar için İstanbul Oyuncak Müzesi içerisinde tahta ahşap boyamadan, origami sanat atölyesine kadar çeşitli atölyeler ve tiyatrolar var.

Müzenin her katı ayrı bir dünya, ayrı bir düş … Ben ne zaman gitsem hep en çok sevdiğim içinde minik minik evlerin olduğu odaya giderim. Her ayrıntıyı tekrar tekrar incelerim ve her gittiğimde de başka bir ayrıntı yakalarım.

Kimisi eczacı, kimisi kasap, kimisi şapkacı, kimisi çantacı hatta müzik aletleri satan mini dükkânda piyano başında zarif bir kadın oturur.

Ve Sanat

Akbank Sanat

Biraz da sanat diyoruz, tabii ilk akla gelen minikler için hazırlanan Çocuk Dans Atölyeleri ve Çocuk Atölyeleri ile Akbank Sanat,

Okul öncesi minikler için sanat

Kidsnook

“Hikâye Anlatıcılığı Sanatı” ile önce çocuklara sabırlı olma, dinleme, ve hayal kurma becerilerini kazandırmayı hedefleyen Kids Nook’un. Mottosu “Okumak Özgürlüğe Uçmaktır”

Çocukların hikayeleri deneyimlemeleri için duygusal oyunlarla hikayeleri birleştiren Kids Nook bu sömestrde de minikler için atölyelere devam ediyormuş.

2-6 yaş için Sensory Storytime

4-9 yaş için Mini Masal Okulu

9+ yaş için Minik Yazarlar ve Anlatıcılar eğitimleri

Yetişkinleri de unutmamışlar Kids Nook Hikaye Anlatıcılığı Eğitimleri

Masal anlatıcılığı değince benim aklıma ilke gelen Judith Liberman.

22 Ocak da saat 11.20 de NTV Radyoda Masal Bu Ya! Programında Kids Nook konuk ve konu Şubat tatilinde çocuklarla ne yapalım?

Tatilin olmazsa olmazı sinema

Cuma günü güzel bir film vizyona giriyor Moana, hem kız hem de erkek çocuklarının ilgisini çekebilecek bir film. Karne günü malum okullar yarım gün annelerin çoğu çalışıyor ve bazıların izin alması mümkün değil. Çalışmayan koca yürekli annelerden biri sıkı çalıştı ve okula yakın bir sinemaya gelebilecek çocuklara bilet ayarladı. Ben de gönüllü anneyim, çocukları sinemaya götürme konusunda. Hadi hayırlısı!

Sindrella

Leonardo Da Vinci İle Müzede Bir Gün;

Külkedisi Harikalar Diyarında;

Zaman Makinesi 2- Albert Einstein gibi çocuk tiyatroları; Profesyonel bale sanatçılarının rol aldığı Balerin Prensesler Müzikali;

Gate Sahne Sanatları’nın 110 kişilik dev kadrosuyla sahnelenen Animals Musical;

Dans, müzik, tiyatro ve daha fazlası için benim başvuru adresim Biletix.

Sizin için zaman ve mekân önemliyse çocuğunuzun yaş aralığına göre seçebileceğiniz birden fazla seçeneğe burada ulaşmanız mümkün.

Anne olarak etkinlikleri ortaya koydum, oğlum seçti. Zamanı iyi değerlendirebileceğimiz sayıda etkinlikler seçmeye çalışalım istemiştim. Ama oğlum, haftada bir günü etkinliğe bir günü de arkadaşlarıyla evde buluşmak için ayırmaya karar verdi. Hayatımız bu kadar koşturma içindeyken, bu kadar çok etkinlikler gözümüze sokulurken arada bir evde kalıp oyuncaklarıyla hasret gidermeye ihtiyacı varmış demek ki, zira oyuncaklarıyla hayal kurması hep yarım kalıyor…

İyi tatiller

Sevgiyle kalın

Hüma Oktay