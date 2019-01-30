Türkiye’de yazar kasa kullanılmaya başlanması ile birlikte “Z raporu” hayatımıza girdi. Nedir Z raporu? Yazar kasadan günün sonunda alınan ve tüm işlemlerin özetinin yapıldığı bir rapor sistemidir. Eğer Z raporu alınmadan o gece dükkân kapatılır, ertesi gün rapor alınmadan işlem yapılmaya çalışılırsa önemli sorunlar çıkarır. Bunu özellikle kullanıcılar çok iyi bilir.

İnsan canlısı icat ettiği bu raporu kendi hayatında günlük işlerinde uygulasa aslında ne kadar önemli bir gelişme kaydeder. Şunu hayal etsenize: Eve geliyorsunuz, herkes uykuya çekildikten sonra en az 5 dakika yalnız kalıp günün muhasebesini yapıyor, o güne ait değerlendirmeleri yapıyorsunuz. O gün neler oldu? Hayatımızı zenginleştiren neler oldu ve biz bunun için ne bedeller ödedik? Her gün bu çalışmayı bıkmadan usanmadan yapsak, küçük ama küçücük iyileştirmeler yapsak ne müthiş bir gelişme olur.

Çok sevdiğim bir eğitmen arkadaşım eğitimlerinde şunu anlatırdı:

Kitap okumak istiyor ve okuyamıyor musunuz? Her akşam yatmadan veya sabah kalkar kalkmaz 10 sayfa okuyun, sadece 10 sayfa. Yılda en az 3.600 sayfa okumuş olursunuz. Türkiye’de ortalama bir kitabın 200 sayfa olduğunu varsayarsak yılda en az 18 kitap okumuş olursunuz. Okuduğunuz her kitap hayatınızı %1 kolaylaştırsa bir yılda hayatınızda %18 gelişme olur. 3 yılın sonunda bu rakam %50’yi aşar. Ve 6 yılın sonunda bambaşka bir insan olursunuz.

Türkiye’de ıslak mendili icat eden ve yenilikçi birçok uygulamayı hayata geçiren Ataman Özbay ağabeyimden duyduğum harika bir ritüel vardır. Sevgili Ataman ağabey her sabah, sabah namazından sonra kendime iki soru sorarım diye anlatıyor:

Dün hayırlı ve verimli bir gün geçirdim mi? Ülkeme, aileme, çevreme faydalı olacak faaliyetlerde bulundum mu? (Z raporu) 5 yıl sonra nerede, hangi durumda olmak istiyorum? Ve bunun için neler yapacağım?

Ataman ağabeyin 70 yaşını aştığını söylersem her iki sorunun da ne kadar anlamlı ve sahici olduğunu tahmin edersiniz.

Hadi her gece, kendimize kısacık da olsa zaman ayırıp “Z raporumuzu” alalım, küçücük adımlarla iyileşmeye, gelişmeye yelken açalım.

Anıl Akın