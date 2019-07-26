Üniversite Tercihleri Nasıl Yapılmalı?

YKS sonuçları açıklandı. Yüz binlerce evde üniversite heyecanı başladı. Şimdi sıra üniversite adayı gençlerimizin “En Doğru Tercih”i yapabilmelerinde. Tercihler 23-29 Temmuz tarihleri arasında adaylar tarafından gerçekleştirilmiş olacak.

-Hangi bölümü seçmeliyim?

-Hangi üniversite veya hangi ildeki üniversite olmalı?

-Nasıl karar vermeliyim?

… gibi birçok soruyla karşı karşıya gençler. Adaylar seçimlerini yaparken sadece üniversitede okumak için değil, kendine en uygun en doğru mesleği seçmek için de çabalıyor. Geleceği etkileyecek bu önemli kararda hata yapmamak elbette çok önemli.

Çünkü, Geleceğimiz Kendi Haline Bırakılamayacak Kadar Önemli

Ben de bu konuda, hem bir psikolog olarak hem de rehberlik bölüm başkanlığı görevini yürüttüğüm zamanlarda edindiğim tecrübelerimi ve naçizane önerilerimi sizlerle paylaşmak istedim.

Doğru Bir Tercih İçin Yapılması Gerekenler

Öncelikle özelliklerinize, yani yetenekleriniz, ilgi alanlarınız ve sevdiğiniz alanlara uygun meslekleri seçmenizi öneriyorum. Mesleğinizi severek yapabilmeniz ve mesleğinizde gelişim gösterebilmeniz, geliştirebilmeniz ve yaşamınızda mutlu olabilmeniz için son derece önemli sevdiğiniz mesleği seçmeniz.

Bununla birlikte, yaşamın uzun bir bölümü eğitim sürecini kapsıyor ve yaşamın sonraki bölümünde ise mesleki yaşamı oluşturuyor. Mesleki kararların oluştuğu bu en önemli dönem aynı zamanda “ergenlik dönemi” olduğu için de gençlerimiz geleceklerine yönelik kararlar vermede güvenli davranamayabilir.

Burada aday öğrenci karar vermeden önce, gerçekçi bir hedef oluşturmalı ve kişilik özelliklerine uygun alanları tespit edip tercih etmelidir. Örneğin, sosyal alanı güçlü olan adayın bilgisayar programcılığı mesleğini tercih etmesi ya da analitik becerileri olmayan adayın genetik mühendisliğini hedeflemesi çok da gerçekçi olmayabilir.

Unutmayın ki, gerçekçi hedefler başarıya ulaşmanızı sağlar!

Sonraki aşama ise, aday öğrencinin hedeflediği üniversiteyi, mesleği çok iyi araştırması ve detaylı bilgiye sahip olabilmesidir. Eğer tercih etmek istediği üniversite aynı şehirde ise mutlaka okulu ziyaret etmeli ve akademisyenlerle görüşmelidir. Üniversitenin öğrencilerine sunduğu imkanları, uluslararası fırsatları, öğrencilik sırasında öğrencilerini geleceğe ve mesleğine ne kadar hazırladıkları, teknolojik yapılarının ne düzeyde olduğu gibi konularda akademisyenlerinden veya yetkililerden bilgi almalıdır. Eğer tercih etmek istenilen üniversite şehir dışında bulunuyorsa, internet sayfasından veya telefon ile iletişime geçerek aynı bilgileri edinmesi son derece önemli ve doğru tercih için de gereklidir.

Bunların yanında, tercih etmek istediğiniz mesleği yapanlar ile görüşme yapılması da önemlidir. Meslekle ilgili görev ve sorumluluklarını bilmek, iş, kazanç imkanlarını ve geleceğin meslekleri arasında ki yerini, gelecekteki iş imkanları çok iyi araştırılmalıdır. Biliyorsunuz ki, 21 yüzyılda meslekler 6 yılda bir değişiyor. Bu yüzden güncel alanları ve geleceği çok iyi tahmin edebiliyor olmak şart. Bunu da iyi araştırmayla ve akademisyenlerle iletişime geçerek uzmanlardan bilgi alarak öğrenebilirsiniz. Son on yılda hiç duymadığımız meslekler gelişti ve sektörde yerini aldı bile.

Adaylar yine de bazı tereddütler yaşıyorsa eğer, okulundaki rehber öğretmenlerinden, eğitim psikologlarından veya eğitim koçlarından destek alabilirler. Ayrıca doğru bilgilerin verildiği ve alanında uzman konukların konuk edildiği bazı tv programlarını da izlemelerini öneririm.

Ve tüm bunlar yaşanırken sevgili ailelere, anne babalara önerim: Çocuklarınıza baskı uygulamamalısınız! Bu cümleyi okuyan anne babaları duyar gibiyim:

–Ne baskısı? Biz onun iyiliği için önerilerde bulunuyoruz hocam.

Çoğu aile, çocuğunun doğru tercih aşamasına dahil olmayı, ona önerilerde bulunmayı seviyor. Genellikle gelecekteki maddi olanağı yüksek meslekleri ya da zamanında kendilerinin yapamadığı meslekleri çocuklarına öneriyorlar. Oysa aile, çocuğun ilgi, yetenek ve becerilerini yani kalbinden geçen meslekleri göz önünde bulundurmalı, üniversiteli adayı çocuklarına bu yönde önerilerde bulunmalıdır. Birçok danışmanımdan ve araştırmalarımdan biliyorum ki, istemeyerek gittiği okulu bırakarak istediği ve mutlu olabileceği mesleğe yönelen çok gencimiz var. İnsan mutlu olamadığı zaman üretemez, motivasyonu düşer ve dolayısıyla da işinde başarılı olması zorlaşır.

Özetlemem gerekirse, istediğiniz bölümü tercih edin, hangi mesleği yaparsanız mutlu olursunuz, ilgi alanlarınız neler gibi sorulara cevap bulduğunuz bölümü seçin. Artık sadece IQ yeterli değil, yetenek, yaşam becerileri, eleştirel düşünme becerileri, motivasyon, yaratıcılık, duygusal zeka, girişimcilik, teknoloji ve insan ilişkilerinde yetkinlik gibi farklı özelliklerin de olması ve geliştirilmesi gerekiyor.

Daha sonra bölümünüzü hangi üniversitede okumayı düşünüyorsanız, üniversite hakkında detaylı bilgi edinin. İster okulu ziyaret ederek ister internet sayfasını inceleyerek gitmek istediğiniz üniversite hakkında bilgi edinmeye çalışın.

Sizi geleceğe nasıl hazırlayabilir?

Mesleğinize ne kadar hazırlayabilir? Y

urtdışı eğitim imkanları neler?

Yukarıda saydığım özelliklerde sizlere nasıl bir eğitim sunabilir?

Gelecek güzel gelecek!

Sizlerle daha da güzel gelecek.

Hepinize bol şans, başarı ve mutlu yaşam dilerim.

Yeliz ARDA

Psikolog/Eğitmen