Türkiye, Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği’nin Yönetiminde

Merkezi Fransa’da bulunan ve 1956 yılından bu yana faaliyet gösteren Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği’nin (International Association of Theatre Critics – IATC) 29. Olağan Genel Kurulu 14 Kasım 2018 tarihinde St. Petersburg’da yapıldı.

17. Avrupa Tiyatro Ödülleri kapsamında düzenlenen Genel Kurul’a aday olan Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB), katılan 34 ülkenin 20’sinin oyunu alarak yönetime seçildi. Genel Kurul’da TEB’i Birlik Başkanı Ragıp Ertuğrul ve İkinci Başkan Nalân Özübek temsil etti. TEB Başkanı Ragıp Ertuğrul da Zeynep Oral’dan sonra yönetime giren ikinci Türk eleştirmen oldu.

IATC’nin Margareta Sorenson başkanlığındaki yeni Yönetim Kurulu, ABD, Çin, Fransa, Gürcistan, Hindistan, Japonya, Nijerya, Sırbistan, Slovakya ve Türkiye’den oluşuyor. Ragıp Ertuğrul bu başarının ardından şunları söyledi: “Bu başarımız, sanatın, toplumları birleştirmek, bireylerin eleştirel düşüncelerini ve ortak akla ulaşmalarını temin etmek için politikalar üstü bir gücü olduğunun bir göstergesidir. Tiyatro Eleştirmenleri Birliği olarak temsil ettiğimiz Türkiye adına AICT’nin yönetiminde olmanın sanatçılarımızın, basının ve aydınların haklı mücadelelerini anlatmak için de doğru bir platform olduğunu düşünüyorum.”

Ayşe Dural