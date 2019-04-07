Sunum Fırsattır

Hayatımızın her anında sunum yapıyoruz. Hele iş hayatında bu o kadar sık gerçekleşiyor ki bazen sayısını unutuyoruz. Peki herkes için bu kadar kolay mı sunum yapmak?

Adnan Nur Baykal bu zorluğu aşmak için ipuçlarını kaleme almış. İnkılap yayınevinden çıkan kitap toplam 143 sayfa. Önemli tüyolar veren bu kitap, akıcı diliyle su gibi okunuveriyor. Adnan Bey, kitabını genç yaşta kaybettiği ablasına ithaf etmiş.

Yazar, kitabın başında okuyucuya “Sunum fırsatlarına hazır mısınız?” diye soruyor. Baykal, başarılı sunumların diploma gibi önemli kapılar açabileceğini söylerken sunumlarda bilginin önemli olduğunu ancak bununla beraber tecrübe, davranış biçiminin de çok önemli olduğunu ifade ediyor. Ancak yazar, hepsinden önemlisi verilen bilginin ve bunu değerlendirecek kişilerin bunları bilmesi, görmesi ve değerlendirmelerinin önemli olduğunun da altını çiziyor.

Yazar, sunum korkusunun sık karşımıza çıkan belki de sunumda bizi en çok zora sokan bölüm olduğunu söylerken şu soruyu yöneltiyor: “Peki insan neden korkar?” İnsan bilmediği şeyden ve yeterince onun için hazırlıksızsa korkar cevabını da veriyor.

Diğer önemli bilgileri şu şekilde sıralıyor:

-Sohbette konuşmacı tecrübesiyle, bilgisiyle, az bir hazırlıkla konuşabilir. Sunum ise yoğun bir hazırlık gerektirir, zahmetlidir.

-Sohbet bisiklete binmek gibidir, sunum ise araba kullanmak gibi. Biraz daha komplikedir.

-Sunum esasında duygusal bir satıştır. Fikirlerin, görüşlerin, ürünlerin veya hizmetlerin satışıdır.

-Microsoft tahminlerine göre dünyada günde 30 milyon power point sunum yapılıyormuş. Wall Street Journal araştırmasına göre ise yapılan sunumların sıkıcı veya uyutucu (başarısız) bulunuyormuş.

-İzleyiciler, (katılımcılar) bir sunuma giderek, ilgilendikleri bir konu hakkında ikna edilmek isterler. İzleyicileri ikna etmek demeki onlarda düşünce ve davranış değişikliği yaratmak demektir. İzleyicileri ikna etmek istiyorsanız, önce onlarla ortak noktalarınızı tespit etmeniz ve bu ortak noktalardan hareket etmeniz gerekir.

Baykal kitabında okuyuculara sunumdan korkmamalarını, hakim oldukları bir konuda iyi bir hazırlık ve yeterli prova yaparak sunum yapma korkusundan kurtulabileceklerini hatta bundan zevk alacaklarını belirtiyor. İstemek, inanmak ve iyi bir hazırlık çok önemli.

Tanıtımımızı kitaptan alıntıladığımız Yusuf Has Hacib’in güzel sözüyle noktalayalım:

“İnsanlara faydalı ol, faydasız kimse diriler arasında bir ölüdür. Başkalarına faydası olan insan, insanların başıdır.”

Anıl Akın