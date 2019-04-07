8 Nisan Haftası Kültür Sanat Ajandası

Akbank Sanat Sinema Psikiyatri Seminerleri ‘Paris’te Gece Yarısı’nı ağırlıyor.

Akbank Sanat’ın dikkat çeken “Sinemada İnsanlık Halleri” başlıklı Sinema Psikiyatri Seminerleri serisi Nisan ayında da devam ediyor. 10 Nisan’da WoodyAllen’ın “Paris’te Gece Yarısı” filminin gösterimi ile başlayacak etkinlik, “Merak: Kentlerdeki Yaşam Merakı” başlığı altında Melis Zararsız, Dr. Serpil Vargel ve Dr. Hakan Karaş’ın katılımıyla gerçekleşecek tartışma ile devam edecek.

18.00– 19.30 FİLM GÖSTERİMİ Paris’te Gece Yarısı / Yön: WoodyAllen

19.30 – 19.45 ARA

19.45 – 21.15 TARTIŞMA

Melis Zararsız (Oturum Başkanı)

Dr. Serpil Vargel

Dr. Hakan Karaş

Biletler Biletix’ten ve Akbank Sanat Danışma’dan temin edilebilir.

Etkinlik ücreti: 20 TL.

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali Antalya, Bodrum, Eskişehir ve Kayseri’de

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali (SYFF), 2018 seçkisiyle Nisan ve Mayıs aylarında Antalya, Bodrum, Eskişehir ve Kayseri’de izleyicilerle buluşuyor.

Festival, SYFF’yi şehrinde organize etmek isteyen aktivistlerin ve sivil toplum kuruluşlarının organizasyonlarıyla:

11-14 Nisan’da Antalya’da Antalya Kültür Sanat’ta,

16-18 Nisan’da Kayseri’de Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi’nde,

24-27 Nisan’da Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde

25-27 Mayıs tarihlerinde Bodrum’da Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Festivalde filmlerin yanı sıra film içerikleriyle alakalı konularda yaptıkları çalışmalarla ilham veren konuşmacılar, müzisyenler ve performanslar yer alacak. Karmaşık küresel sorunlar karşısında sıradan insanların ürettiği ve hayata geçirdiği yaratıcı çözümler içeren belgesellerden oluşan SYFF seçkisi Kosta Rika, İspanya, Haiti, Etiyopya, ABD, Hindistan, Kongo, Fransa, Almanya, Mozambik, Filistin, İsrail, Burkina Faso, Sri Lanka, Solomon Adaları, Bangladeş, Hollanda, Avusturya, İtalya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Türkiye’den ilham verici hikayeler içeriyor. Bu hikayeler ihtiyacımız olan kahramanların kim olduğunu gözler önüne seriyor: Değişim yaratmak isteyen herkes!

Artan kuraklık, sel, orman yangını, çatışma, eşitsizlik, gıda fiyatı vb. haberlerin yanında yer bulamayan tüm bu hikayeler kulağımıza fısıldıyor: İhtiyacımız olan tüm çözümler halihazırda mevcut, ölçeklenebilir ve herkes tarafından uygulanabilir.

SYFF seçkisi Türkiye’nin dahil olduğu 21 ülkeden 27 kısa ve uzun metrajlı belgeselden oluşuyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Ocak 2016 yılında açıklanan 17 Küresel Hedefin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla ilgili hedeflerle etiketlenen filmler sürdürülebilir turizm, kırsal kalkınma, ulaşılabilir sağlık hizmetleri, eğitimde yenilikçi yaklaşımlar, döngüsel ekonomi, kooperatifçilik, vatandaşlık geliri, tarım ve hayvancılık, deniz koruma alanları ve biyoçeşitlilik, iklim değişikliği kaynaklı çatışma ve göç, iklim değişikliği adaptasyonu, sosyal etki odaklı işletmeler, sosyal girişimcilik, sosyal ve ekolojik sorunlarda işbirliğinin önemi, toplumsal olaylarda kadınların rolü gibi çok geniş yelpazede temayı ve yaklaşımı barındırıyor.

Tüm gösterimler ücretsizdir!

surdurulebiliryasam.org

Mehmet Aksoy’un “Şamanlar ve Mitler Dünyası”, Tophane-i Âmire’de

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Âmire Kültür Sanat Merkezi, Mehmet Aksoy’un “Şamanlar ve Mitler Dünyasında” isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. Karaköy’deki Tophane-i Âmire Kültür Sanat Merkezi’nde ziyaretçilerle buluşan sergide Mehmet Aksoy, “bozulan doğa ve insan ilişkisine” dikkat çekiyor.

Serginin kavramsal düzlemi için “Acımasız, ilkesiz, köksüz, ruhsuz bir dünya…” tanımlamasıyla yola çıkan Aksoy, “Artık ağaçların, suların, kurdun, kuşun, topraktaki solucanın ruhu yok. Onun için de her şey kesilebilir ve kirletilebilir” tespitini yapıyor. Doğayı kızdırmanın ağır sonuçlarının altını çizen Aksoy, heykelleriyle görünür kılmak istediği düşünceyi “İnsana, ruhlar dünyasına, içsel güce ve doğanın kutsanmasına bir gönderme yaparak, bozulan doğa insan ilişkisine dikkat çekmek istedim” diyerek özetliyor.

Mehmet Aksoy sergilediği eserlerin özündeki temel düşünceyide şöyle ifade ediyor “İnsanı kızgınlıkları, sevinçleri üzüntüleri, tepkileri, davranış biçimleri ile sanatın içine çekmek. Tabii ki bütün bunları kendi sanatçı ‘ben’i üstünden başkalarına öykünmeden kendi sanatçı kişiliği üstünden yorumlayacaksın. Kendine ait metaforlar ve onu sarmalayan formlarla anlamlandıracak sanatsal bilgi aktaracaksın, olayların şahidi, gören gözü, duyan kulağı olacaksın.”

Sergi 15 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilir. Türkiye’de ve yurtdışında sürdürdüğü sanat hayatında birçok ödül kazanan Mehmet Aksoy, mezunu olduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde bir süre öğretim üyesi olarak da görev yapmıştır.

Adres: Boğazkesen Cad. Defterdar Yokuşu No:2 Tophane – Beyoğlu İstanbul

Attila İlhan Edebiyat Ödülleri için son başvuru tarihi 15 Haziran 2019

14 yıl önce aramızdan ayrılan ünlü şair, romancı, düşünür, gazeteci, senarist ve eleştirmen Attilâ İlhan’ın düşüncelerini ve anısını yaşatmak amacı ile düzenlenen “Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri”nin dördüncüsü için son başvuru tarihi olarak 15 Haziran 2019 Cumartesi günü belirlendi.

Vefatının ardından, 2008 yılında İlhan ailesi tarafından kurulan Attilâ İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı’nca düzenlenen Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri yarışması ile Attilâ İlhan’ın her eserinde yansımaları bulunan ‘ulusal kültür bileşimini gerçekleştirme’ misyonuna layık olacak eserlerin desteklenmesi hedefleniyor. Attilâ İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı bu yarışma ile ayrıca, rahmetli Attilâ İlhan’ın hayattayken yaptığı gibi gençleri, kadın şair ve romancıları teşvik etmeyi de amaçlıyor. Bu çerçevede 30 yaş altı erkek ve yaş sınırlaması olmaksızın kadın yazarlarının ilk roman ve ilk şiir kitaplarına da “Vakıf Özel teşvik Ödülü” veriliyor.

2018 yılı içerisinde yayımlanmış eserlerin katılabileceği yarışmada, “Attilâ İlhan Edebiyat Ödülü’ne hak kazanan şiir kitabı ve roman sahibi 7.500 TL; “Vakıf Özel Teşvik Ödülü’ne hak kazanan ilk şiir kitabı ve ilk roman sahibi ise 2.500 TL para ödülü sahibi olacak. Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri’nin, Onursal Başkanlığı Doğan Hızlan tarafından üstlenilen, edebiyat dünyasının seçkin isimlerinden oluşan iki ayrı jürisi bulunuyor: Başkanlığını Selim İleri’nin üstlendiği Roman Seçici Kurulu’nun üyeleri Mehmet Eroğlu, Asuman Kafaoğlu Büke, Seval Şahin ve aile adına Ali Cem İlhan. Şiir Seçici Kurulu’nun Başkanı Metin Celal; üyeler A. Ali Ural, Haydar Ergülen, Adnan Özer ve aile adına Kerem Alışık.

Son Başvuru Tarihi: 15 Haziran 2019.

Yarışmaya katılacak şair, yazar ya da yayınevlerinin, hangi kategoriden aday olunduğunu belirten (Attilâ İlhan Edebiyat Ödülü ya da Vakıf Özel Teşvik Ödülü) imzalı bir yazı ile 10 nüsha kitaplarını, 15 Haziran Cumartesi günü akşamına kadar Attilâ İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı’nın Sıraselviler Caddesi, Billurcu sokak No 26 kat 2 Taksim, Beyoğlu- 34433 İstanbul adresine teslim etmeleri gerekiyor. Ödül kazanan eserler ise, seçiciler kurulların değerlendirmesinin ardından 2019 Kasım ayı içinde açıklanacak.

Sezin Aksoy “TRANSPERSONAL”

EKAV / Eğitim Kültür ve Araştırma Vakfı, Sezin Aksoy’un son dönem ürettiği, karışık teknik resimler, yerleştirme ve performansına yer verdiği “Transpersonal” başlıklı 4. kişisel sergisine 9 Nisan-4 Mayıs 2019 tarihleri arasında Ekavart Gallery’de ev sahipliği yapıyor.Transpersonal’de figürlerin zihinsel, ruhsal ve bedensel süreçlerini mekan, zaman ve algı çerçevesinde sorgulayan sanatçı tuval ve yerleştirmelerine sergide yer veriyor.

Kişisel kimliğin dışına taşmış olan insanın bilinç algısının devrelerini sunması anlamını taşıyan “Transpersonal” bir kişinin kendini keşfetme sürecindeki ruhsal halinin dışa vurumudur. Aksoy,ruhunu arayan insanın her canlı ile birliğini keşfederken bulunduğu alana kadar taştığını tuvallerinde mekan ve form algısını sorguluyor. Günümüz insanının ruhunu araştırması incelenirken kullanılan ikonalardan, totemlerden, şamanik çalışmalara kadar araştıran Sezin Aksoy, sergi kapsamında yazdığı kitabına da yer vererek tuvallerin ardındaki hikayeyi paylaşıyor. Performansında meditatif zihnin halini sorgulayarak izleyicileri bilincin farklı boyutlarını araştırmaya çağırıyor.

“Tapestry-Dokunmuş Hikayeler

Anna Laudel, 11 Nisan – 24 Mayıs 2019 tarihleri arasında, genç ve duayen sanatçıları “Tapestry – Dokunmuş Hikayeler” isimli karma sergide bir araya getiriyor. Sergide, farklı dönemlere ait sanatçıların geleneksel ve çağdaş yorumlarıyla ortaya çıkardıkları üretimleri, Türkiye’de dokuma sanatının geçirdiği süreci yansıtan kapsamlı bir seçkiyle sanatseverlere sunuluyor. Yüzyılların emeğini ve tanıklığını günümüze taşıyan tekstil-dokuma sanatının ifade biçimi olarak Türkiye’de sanat dünyasına dahil olması yakın geçmişe dayanıyor. Son yıllarda sanat dünyasında görünürlüğü artan dokuma sanatının farklı estetik ve tekniklerdeki uygulamalarını görebileceğimiz sergide, Gülçin Aksoy, Özdemir Altan, Mustafa Aslıer, Belkıs Balpınar, Ramazan Can, Devrim Erbil, Renk Erbil Martin, Fırat Neziroğlu, Zekai Ormancı, Suhandan Özay Demirkan, Ayla Salman Görüney, M. Latif Taraşlı, Tulga Tollu, Hanefi Yeter ve Jale Yılmabaşar’ ın eski ve yeni dönem işleri yer alacak.

Adres: Bankalar Caddesi 10 Karaköy, Beyoğlu 34421 İstanbul

annalaudel.gallery

3 Erbil 3 Bakış

Karaköy’de yer alan Saint Benoit Fransız Lisesi’nin La Galerie Salonu 11 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında ilginç bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Ünlü ressam Devrim Erbil kızları Çiğdem ve Renk Erbil’in eserlerinden oluşan sergi pazar günleri hariç 15.30-18.30 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Giriş: Kemeraltı Cad. No:11 – Karaköy

24. İzmir Kitap Fuarı Açıldı

İzmir Kitap Fuarı, Uluslararası İzmir Fuar Alanı’nda (Kültürpark) kapılarını açtı. Bu yıl 465 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla hazırlanan İzmir Kitap Fuarı, söyleşi, panel ve çocuk etkinliklerinden oluşan 115 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak. Aralarında Gülten Dayıoğlu, Zeynep Oral, Füruzan, İlber Ortaylı, Güray Öz, Altan Öymen, Emre Kongar, İbrahim Kaboğlu, Ayşe Kulin, Enver Aysever, Ahmet Ümit, Ataol Behramoğlu, Ahmet Telli, İnci Aral, Sinan Meydan, Uğur Dündar, İsmail Saymaz, Ercan Kesal, Mahfi Eğilmez, Mavisel Yener, Şükrü Erbaş, Haydar Ergülen, Murat Gülsoy, Zeynep Altıok Akatlı, İlker Başbuğ, Mine Söğüt, Feyza Hepçilingirler, Onur Öymen, Saygı Öztürk, Canan Tan, Gülseren Budayıcıoğlu, Erhan Çelik, Doğan Cüceloğlu, Canan Karatay, Aytül Akal, İlkay Marangoz, Tuna Kiremitçi, Yekta Kopan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Işık Öğütçü, Metin Hara, Nazlı Eray, Kahraman Tazeoğlu, Can Yılmaz, Zafer Algöz, Selçuk Erdem, Kemal Hamamcıoğlu, Deniz Bayramoğlu, Akın Birdal, Ümit Aktaş, Nihat Sırdar, Ahmet Şimşirgil, Levent Üzümcü, Murat Menteş,Aret Vartanyan, Varol Yaşaroğlu ve Sinan Canan’ın da bulunduğu pek çok değerli yazar, şair ve bilim insanı okurlarıyla buluşacak. Şair Hidayet Karakuş, 24. İzmir Kitap Fuarı’nın onur konuğu. Fuar süresince Hidayet Karakuş’un da katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 8 Nisan Pazartesi günü Hidayet Karakuş’un konuşmacı olarak yer aldığı “Atasözlerimiz Bizi Söylüyor” söyleşisi, 10 Nisan Çarşamba günü Mavisel Yener, Nevzat Süer Sezgin ve Hüseyin Yurttaş’ın katılacakları “Çocuk Yazınında Hidayet Karakuş” söyleşisi, 14 Nisan Pazar günü Yüksel Pazarkaya, Efdal Sevinçli, Bahri Karaduman, Oğuz Tümbaş ve Hülya Deniz Ünal’ın katılacakları “Karakuş’un Şiir Evreni” paneli ve son olarak yine 14 Nisan Pazar günü Yüksel Pazarkaya, İnci Aral, Öner Yağcı ve Gönül Çatalcalı’nın katılacakları “Hidayet Karakuş’un Romanları” isimli panel gerçekleştirilecektir. İzmir Kitap Fuarı, çocuk ve gençlere yönelik söyleşi, dinleti ve atölye çalışmalarından oluşan etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Söyleşilerde ve imza etkinliklerinde Gülten Dayıoğlu, Behiç Ak, Aytül Akal, Koray Avcı Çakman, Toprak Işık, Çiğdem Gündeş, Hacer Kılcıoğlu, Çiğdem Sezer, Birsen Ekim Özen ve daha pek çok değerli çocuk ve gençlik kitapları yazarı okurlarıyla buluşacak. Girişin ücretsiz olduğu İzmir Kitap Fuarı 14 Nisan’a kadar ziyaret edilebilir.

Fuarla ilgili en güncel haberleri, konuk yazarları, ulaşım bilgilerini, etkinlikleri ve imza günlerini www.izmirkitapfuari.com sitesinden takip edilebilir.

Şair Haydar Ergülen ile Şiir Çalışmaları Atölye Modern’de

Şiir Çalışmaları Atölyesi, insana ve yaşama dair olan sözel imgenin, şair Haydar Ergülen’in yönetiminde nasıl şiire dönüştüğünü işliyor. 4 hafta süren program, şiiri sadece teknik bir iş olarak değil, bazen yazarak, bazen okuyarak, bazen düşleyerek ama en çok da hissederek, insanın kendisiyle, başkalarıyla, dünyayla, hayatla, doğayla ilişkilerini kurma biçimi olarak ele alıyor. www.istanbulmodern.org

Etkinlik Süresi: 4 Hafta

11 Nisan -23 Mayıs 2019

Perşembe Günleri, 19.30 – 21.30

Cirque de Soleil’in İki Yıldızı İş Sanat’ta

Cirque du Soleil’in baş solisti, sevenlerinin “Alegria” adlı şovundan tanıdığıFrancescaGagnon, yıllarca CirqueDuSoleil gösterilerinin müziklerini bestelemiş Rene Dupéré ile 11 Nisan Perşembe akşamı İş Sanat Konser Salonu’nda bir araya geliyor. Kanada doğumlu olan Francesca Gagnon, Cirque de Soleil ile birlikte üç kıtada seyahat edip her akşam binlerce kişi tarafından alkışlandı ve bugüne kadar yaklaşık 90 milyon kişi tarafından izlendi. Alegria ve Bella parçalarındaki muhteşem yorumuyla hafızalarda yer edinen Francesca Gagnon, Akdeniz’le olan görünmez bağını eserlerine ustalıkla yansıtıyor. Hybride, Meridiano, Au delà des Couleurs gibi önemli albümlere sahip değerli ses Gagnon, Cirque de Soleil’de oldukça şık bir iz bırakıyor. Bu önemli topluluğun besteciliğini uzun süre yapan Rene Dupéré ise, bestelerindeki lirik doğa ve etnik müzik ile Cirque du Soleil’e kendine özgü bir müzikal dünya yarattı. Francesca Gagnon ve Rene Dupéré, Türkiye’nin başarılı topluluklarından olan Semplice Yaylı Quartet ve akordeon sanatçısı Natalie Bergeronile birlikte İş Sanat’ta olacak. Hem yıllar süren bir dostluğun hem de CirqueduSoleil’in en sevilen eserlerinin sergileneceği gece izleyicilerine unutulmaz bir gece vaat ediyor.

İş Sanat Nisan ayı programı:

11 Nisan Perşembe, 20.30

Francesca Gagnon & Rene Duperé

Semplice Quartet

17 Nisan Çarşamba, 20.30

Tanini Trio (Tahir Aydoğdu, Bilgin Canaz ve Burçin Büke) & MelihatGülses

Doğunun Batısı, Batının Doğusu

22 Nisan Pazartesi, 20.30

Parlayan Yıldızlar

İdil Arıcan & Duru Aydın

25 Nisan Perşembe 20.30

L’arpeggiata

Barok Müziğin Caz ile Buluşması

Soprano: Celine Scheen

Kontrtenor: Valer Sabadus

Satış noktaları

İş Sanat Ana Gişe – 0212 316 10 83 /

Biletix – 0216 556 98 00 / www.biletix.com

Ayşe Dural